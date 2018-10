Todo queda en familia contra el Rayo Jorge García y Álvaro Bustos posan ayer para EL COMERCIO en Las Rozas. / E. C. Jorge García y Álvaro Bustos cuentan los días para reencontrarse con el Sporting J. BARRIO GIJÓN. Martes, 2 octubre 2018, 01:12

Los dos lo reconocen sin titubear en el arranque de la conversación con EL COMERCIO. «El partido más especial será el de El Molinón de la segunda vuelta», confiesa Jorge García (Gijón, 1984), primero, y Álvaro Bustos (Gijón, 1995), después. Sentir el agradable cosquilleo nervioso del que vuelve a casa. Aunque a ninguno le amarga tampoco que el primer reencuentro se produzca con el Sporting de visita, dentro de seis días. «Siempre es especial y, sobre todo, porque nos vamos a cruzar al equipo dos veces en muy pocos días, en Liga y Copa, y será muy bonito», redunda el extremo. «Es un partido muy atractivo. La pena es que vaya a ser de lunes y no pueda desplazarse más gente para que haya un gran ambiente», amplía el central.

En la intimidad del Cerro del Espino, domicilio del Rayo Majadahonda -aunque estas semanas se entrena en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y compite en el Wanda-, se habla también el idioma universal de Mareo. Con el que crecieron estos dos gijoneses, de generaciones muy distintas e irremediablemente sportinguistas cuando no hay un cruce de intereses, que cuentan los días hasta el lunes. La necesidad del equipo de Antonio Iriondo, apodado 'El Ruso' por haber nacido en Moscú y ser uno de los hijos de los denominados niños de la guerra, borra el romanticismo del choque. «Después de tres derrotas queremos cambiar la dinámica», anticipa Jorge, que ya ha disputado tres partidos esta temporada en una inesperada vuelta al fútbol profesional.

«Estoy muy contento de volver a Segunda. El verano pasado no me quería ningún equipo de Segunda B en Asturias y me vine al Rayo, y fíjese en todo lo que pasó. Estoy disfrutando como nunca», agradece el central, que vive en Majadahonda, cerca del Cerro. La agradable madurez de Jorge contrasta con las ganas de reivindicación de Álvaro Bustos, un talento necesitado de una oportunidad que le ha negado extrañamente el club que tiene la propiedad de sus derechos. Su protagonismo la pasada temporada en Mallorca no le despejó el camino este verano, teniendo que buscar, incansable, otra puerta de acceso al profesionalismo con una cesión.

Sin celebraciones

«Voy acoplándome poco a poco a lo que quiere el entrenador, pero me incorporé al final del mercado y siempre es difícil cuando uno llega el último a un grupo», explica el extremo, que reside en Las Rozas. Todavía no ha podido poner su verticalidad por la banda izquierda al servicio del grupo. En cualquier caso, confirma, si este lunes llegara por fin su oportunidad y encima marcara, no habría festejo: «No celebraría un gol ante el equipo que me lo ha dado todo desde pequeño».

Del partido avanzan una discusión futbolística de tamaño por las necesidades de unos y otros. «El Sporting nos va a obligar a sacar nuestra mejor versión porque es un equipo muy ordenado y compacto, que concede muy poco. Tiene calidad, variantes y desborde. Nosotros sin balón no estamos cómodos e intentaremos llevar la iniciativa. Tenemos más necesidad que ellos y queremos ganar», anticipa Jorge. Interviene Álvaro Bustos, que amplía la visión: «Veo al Sporting todas las semanas y tiene un gran equipo. Creo que al final estará arriba, pero el lunes necesitamos la victoria para animarnos después de tres derrotas». Todo, en cualquier caso, quedará en familia.

