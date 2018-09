«El Real Avilés es un gran escaparate» Diego Pereira protege el balón ante un jugador del Universidad en el Suárez Puerta . / PATRICIA BREGÓN El avilesino Diego Pereira celebró el domingo su primer gol en Tercera, categoría en la que debuta recién finalizada su etapa juvenil SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:23

Diego Pereira (Avilés, 1999) es una de las grandes noticias del Real Avilés esta temporada. Cedido por el filial del Real Oviedo, recién finalizada su etapa juvenil en División de Honor, se ganó la confianza de Juanma Castañón ya en pretemporada y en este inicio de curso está ejerciendo casi de veterano a pesar de que está siendo su primera experiencia en Tercera.

A pesar de que venía siendo titular indiscutible, como extremo derecho tras el regreso de Paulo, el destino quiso que su primer tanto como futbolista blanquiazul y en la categoría llegara saliendo desde el banquillo, en el último minuto del encuentro del pasado domingo frente al Llanera. «Lo mejor, que sirvió para que consiguiéramos tres puntos muy importantes», sonríe.

Pereira tiene grabada a fuego en su memoria la jugada. «Todavía no me la creo. Nos metieron un gol, parecía que íbamos a perder dos puntos y entonces Naranjo despejó, el balón llega hasta el medio del campo, Pedro controla, el balón queda botando y yo vengo en carrera. Me di cuenta de que si la tocaba me iba solo y eso fue lo que hice. Vi de reojo que venía Dudi y me intenté cruzar para que no me hiciese falta. Me quedé delante de Alejandro, vi que me tapaba el primer palo y se la intenté cruzar, con la fortuna de que entró. Nunca lo olvidaré».

Ahora, el avilesino ya piensa en el Madalena Morcín y en volver al equipo titular, aunque «eso es decisión del entrenador. Todos los jugadores de la plantilla queremos jugar, pero tienes que entender que el entrenador piensa en todos y siempre es bueno dar descanso y minutos a todo el mundo», asume. Y es que, aunque «quizá no muy amplio», el polivalente futbolista asegura que el Real Avilés tiene un plantel «con muchas alternativas, lo que nos permite plantear los partidos de diferentes maneras».

Lateral derecho de origen, fraguado en el Quirinal y con un año de experiencia en el Real Avilés infantil, en la etapa de Golplus, antes de fichar en cadetes por el Real Oviedo, Pereira se está afianzando en el equipo como extremo, aunque también puede actuar en el centro del campo, ya sea en labores defensivas como ofensivas. «En principio venía para jugar de lateral, pero ahora estoy jugando de extremo por circunstancias y la verdad es que no estoy nada incómodo», reconoce.

Pereira se siente feliz en el Avilés, equipo «al que iba a ver de niño y en la ciudad donde vivo. Cuando se me presentó la oportunidad de venir aquí cedido este año no me lo pensé dos veces. Buscaba un equipo de Tercera en el que tener minutos y que se fijaran en mí y el Real Avilés es un gran escaparate». A final de temporada, el avilesino, que acaba contrato con el Real Oviedo el 30 de junio, se reunirá con el conjunto azul para estudiar su futuro.

De momento, en su mente está seguir trabajando y aprendiendo en un equipo blanquiazul que ha comenzado la temporada a muy buen nivel, sumando diez puntos que le colocan donde como mínimo quiere para esta temporada: en una zona tranquila. «Juegue quien juegue no se nota y eso es un factor fundamental para ser regulares durante toda la temporada. Veníamos de perder dos partidos seguidos ante rivales que van a estar arriba, pero contra L'Entregu merecimos al menos el empate y creo que estamos en una buena línea de juego y resultados».

Borja Piquero es duda

Borja Piquero realizó una ecografía ayer en Fisio Rodríguez Oyague que reflejó que no sufre una rotura de fibras en el isquio. Parece una fuerte contractura que le convierte en duda para el partido del domingo frente al Madalena Morcín. De su evolución en estos tres días dependerá su convocatoria o entrada en el equipo inicial.

Mientras tanto, Alexis Lemus espera por su oportunidad entrenándose a tope a las órdenes de Juanma Castañón, que ayer no tuvo ninguna baja en la sesión, más allá de Piquero, que se trató con la fisio del club Lorena Ramos. El equipo se ejercitará hoy, a partir de las 10.30 horas en La Toba 3.