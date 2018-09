«En el Real Avilés te sientes profesional» Naranjo gana un balón aéreo ante Polo en el partido frente a L'Entregu. / PATRICIA BREGÓN Javier Naranjo analiza sus primeras semanas como futbolista blanquiazul todavía «alucinando» por la «repercusión y los medios que tenemos a nuestra disposición» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:11

A Javier Álvarez, natural de León, residente en Mieres y con 24 años recién cumplidos, todo el mundo lo conoce por su segundo apellido. Llegó al Real Avilés sin hacer ruido, como quien no quiere la cosa, y poco a poco se ha ido ganando convertirse en un fijo en los esquemas de Juanma Castañón. No es el más alto ni el más rápido, pero Naranjo cumple el dicho de que o pasa el balón, o pasa el jugador, nunca los dos juntos.

Su fiabilidad defensiva le envió directamente desde el Figaredo hasta el Campomanes de Regional Preferente, donde estuvo dos años a las órdenes de Castañón. Después firmó por el Valdesoto, conjunto con el que consiguió el ascenso a Tercera, categoría en la que debutó el pasado curso y en la que, por tanto, cumple su segunda temporada. «La verdad es que todavía estoy alucinando. Vengo de equipos de perfil modesto y aquí parece que juegas en Primera División», asegura el joven central.

Entrenar por las mañanas en un campo de hierba sintética de última generación, disponer de uno de los mejores gimnasios de Asturias y de un estadio como el Suárez Puerta son factores que Naranjo no pasa por alto. «Desde la distancia no lo piensas, pero cuando estás dentro te das cuenta de la repercusión que tiene el Avilés y de los medios que tienes a tu alcance. Entrenamos por la mañana, que me viene muy bien porque trabajo por las tardes, y la verdad es que estoy muy contento. No puedo pedir más».

Naranjo irradia felicidad, tanta que entendería perfectamente pasar pronto por el banquillo, a pesar de que su rendimiento está siendo bueno. «En mi posición hay mucha competencia. Santa es un central con mucho futuro, Thomas ha venido muy en forma y de Yohan poco hay que decir con la planta que tiene. Somos muchos y seguro que habrá minutos para todos. Si me toca esperar lo haré encantado», asegura con un gran talante.

Naranjo ya piensa en conseguir los tres puntos el domingo ante el Madalena Morcín, un equipo del que no se fía y frente al que se midió varias veces en Regional Preferente. «Una vez que ganas fuera lo importante es hacer buenos esos puntos en casa, donde tenemos que hacernos fuertes. Aunque sea un recién ascendido, sabemos que el Madalena es un equipo complicado, le mete mucha intensidad a los partidos y nos va a costar ganar, pero tenemos que ir a muerte a por ello», incita.

Preguntado por el potencial de una plantilla a la que llegó cuando todavía estaba sin armar, Naranjo no duda al afirmar que «tenemos equipo para salvarnos de sobra. Vengo de jugar en el Valdesoto y, con todo el respeto a los que fueron mis compañeros, teníamos menos equipo y estuvimos luchando hasta el final. Encima trabajamos, le ponemos intensidad... lo normal sería no pasar apuros este año». Finalizada la jornada laboral a las diez de la noche, Naranjo se dispone a descansar para el entrenamiento de hoy.