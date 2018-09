«El Madalena es un equipo muy intenso que nos puede hacer daño» Juanma Castañón, técnico del Real Avilés. / MARIETA Juanma Castañón no se fía de un rival al que considera «directo», aunque espera la mejor versión de sus jugadores tras el triunfo en Llanera SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:53

Juanma Castañón ha caído de pie en el Real Avilés. Su carácter afable y cercano, su capacidad para motivar a los jugadores y su ambición y competitividad máxima cada domingo son factores que han ayudado, y mucho, a que el conjunto blanquiazul, sin poder acceder prácticamente al mercado asturiano, sume siete puntos en cinco jornadas, que le sitúan undécimo en la tabla, a tres del 'play off' de ascenso y cuatro por encima de los puestos de descenso.

Contento por el épico triunfo del pasado domingo frente al Llanera, el lenense ya sólo tiene ojos para el Madalena Morcín, conjunto al que conoce bien tanto por haberlos visto esta temporada en varias ocasiones, como por sus enfrentamientos antaño en Regional Preferente. «Tengo muchos amigos y conocidos entre la directiva y la plantilla. Chusga fue portero mío en el Campomanes y Vila el 'Pichichi'. Ya he hablado con ellos esta semana y hay 'piquilla' sana», sonríe.

Castañón no se fía nada de su próximo rival, a pesar de su condición de recién ascendido. «Además de Chusga y Vila, tienen a Pibe, que fue 'Pichichi' en Regional Preferente, a Pablo Díaz y acaban de fichar a Aitor Hervás, que a pesar de su edad viene de jugar con el Condal las últimas temporadas en el Segunda B con el Caudal. Son un equipo muy intenso y ordenado que nos puede hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel», advierte.

Para que nadie se relaje y toda la plantilla esté 'enchufada', el entrenador del Real Avilés volverá a introducir alguna modificación en el equipo inicial. «Estoy muy contento de cómo salieron las cosas en Llanera, donde merecimos ganar e hicimos un buen partido, pero los cambios me gusta hacerlos cuando las cosas van bien, para que la plantilla tenga claro que confío en todos los jugadores y para que todo el mundo esté motivado y se sienta partícipe».

Castañón no adelanta nombres, pero lo que sí deja claro es que «la filosofía y la idea de juego va a ser la misma. Me gusta, nos está yendo bien y no la vamos a cambiar. Queremos ser un equipo intenso que en casa lleve la iniciativa siempre y vaya al ataque, aunque sin perder el orden». No en vano, el equipo se está mostrando muy sólido en defensa desde el inicio de la temporada.

Aunque «citaré a todos, algo que haré durante toda la temporada en los partidos de casa», el técnico adelanta que Carlos Núñez no será de la partida, después de no poder entrenarse ni jueves ni viernes por encontrarse enfermo en la cama. «Vendrá el partido, pero queremos que descanse y se recupere».

La importancia de Piquero

El entrenador realavilesino esperará hasta última hora por Borja Piquero, cuyo dolor «va disminuyendo y cada vez se encuentra mejor. Está trabajando con la fisio y soy optimista, aunque yo siempre soy optimista para todo», sonríe. Fuera de bromas, Castañón reconoce que «Borja, que ha comenzado la temporada muy bien, es importante no sólo por lo que para, que también, sino por lo que manda y ordena en el campo».