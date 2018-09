Real Avilés El Avilés busca un revolcón en Llanera Thomas, incorporado esta semana, entra en la convocatoria y Kevin será titular. / OMAR ANTUÑA Juanma Castañón mueve el árbol para frenar la racha de dos derrotas ante un rival lleno de experiencia | Con un buen trabajo en defensa, el equipo tiene que mejorar en ataque para aspirar a sumar tres puntos en un campo de reducidas dimensiones NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 23 septiembre 2018, 04:15

El Real Avilés afronta la quinta jornada del campeonato en el campo más pequeño de la categoría y ante un equipo que no deja de crecer a lo grande, el Unión Deportiva Llanera, que recibe por segunda vez en su historia al equipo blanquiazul en el Pepe Quimarán a partir de las 18.30.

Los dos equipos llegan a la cita con los mismos puntos y cifras similares, lo que hace suponer que el envite será muy disputado, con todos los factores imaginables en danza, empezando por las propias dimensiones del campo y su superficie sintética, que condicionan mucho. El balón parado, saques de banda incluidos, las segundas jugadas y rechaces, un despiste... cualquiera de los errores que se cometan en según qué zona del terreno, pueden decidir el ganador del choque, con un juego directo presumible que se adapta a lo que expone el Avilés en sus planteamientos.

Juanma Castañón ha conseguido en este arranque del campeonato lo que pretendía a nivel defensivo, un grupo solidario que trabaja desde los puntas. Pero queda por ver la segunda parte del argumento, atacar con cierto peligro que hasta ahora escasea más de lo posible para aspirar a ganar partidos. Condicionado en los primeros partidos por contar con el número justo de efectivos, el técnico anuncia para esta cita rotaciones, para dar descansos por un lado a los que más cargados están de minutos tras una dura pretemporada, y porque entiende necesario dar «frescura» en las posiciones explosivas, en las que hay que presionar y atacar a la misma velocidad.

Sin apenas ocasiones y menos aún remates en los cuatro partidos anteriores, y un gol de penalti, Castañón moverá el árbol en el Pepe Quimarán, por buscar soluciones diferentes para cambiar esa inercia, y también porque se trata de un partido muy físico, en el que escasearán los espacios. Ganar en fuerza y en velocidad es lo que pretende el entrenador del Real Avilés, que puede realizar hasta cuatro relevos.

Lo que no se toca es la parte defensiva con Paulo, Santa, Naranjo y Barra por delante de Borja Piquero. En el pivote se puede caer Cissé y en la parte de arriba descansarán Diego Pereira, Wilfried y Pedro para dar entrada a Mathias, David Pérez, José Antonio y Kevin. Castañón no ha confirmado el once inicial, que podría estar formado por Borja Piquero; Paulo, Santa, Naranjo, Barra; Carlos Núñez, Marcos Blanco; Mathias, David Pérez, José Antonio; y Kevin. El joven portero Alexis Lemus, Pereira, Cissé, Pedro y Thomas completan la convocatoria.

El técnico lenense asegura que el equipo «saldrá a ganar los tres puntos, así que buscaremos la portería rival sin dejar de ser solventes a la hora de defender. El campo propiciará un ida y vuelta constante y eso nos obliga a estar muy atentos en todo momento, además de aprovechar el balón parado, que es un buen recurso para hacer ocasiones».

Un rival mejorado

No será fácil sorprender al Llanera, reforzado este ejercicio y con nuevo entrenador en la persona de José Luis Rodríguez. El exdirector general del Avilés dijo esta semana que su equipo «mereció ganar los cuatro partidos» disputados porque «estamos jugando muy bien, solo nos ha faltado acierto para marcar, y eso que hemos tenido muchas ocasiones claras». Rodríguez aclara que «ya sabemos que el campo es pequeño, pero nosotros no jugamos al pelotazo, nuestra idea es rasear siempre y buscar la combinación para crear espacios, por banda y por dentro».

Del Avilés espera «dificultades, es un equipo muy luchador, como ha demostrado en los primeros partidos, y estoy seguro de que no nos van a regalar nada», subraya el técnico de un equipo con caras conocidas como Marcos Arango, Dudi, Matías , Alejandro, Quero o el veteranísimo Dani Borreguero.