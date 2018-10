Anquela tira de la cantera ante las bajas

La vuelta al trabajo del Real Oviedo dejó malas noticias para Juan Antonio Anquela. Por una parte se confirmó la lesión del delantero Toché. Además, Oswaldo Alanís tampoco se entrenó. El mexicano se encuentra pendiente de pruebas médicas, aunque parece también descartado para el encuentro del domingo. Ambos se unirían así a las ausencias ya conocidas de Carlos Hernández y Carlos Martínez. Tampoco se ejercitó Christian Fernández, pero, en su caso, parece que fue por precaución y el jugador se irá incorporando, a lo largo de la semana, al trabajo con el resto de compañeros.

Las cuatro bajas del equipo llevaron a que ocho jugadores del filial participaran en la sesión de entrenamiento: el portero Gorka, los defensas Jorge Mier, Javi Hernández, Josín y Prendes, los centrocampistas Jimmy y Borja Sánchez, y el extremo Sandoval.

Toché padece una microrrotura en el sóleo que le convierte en baja segura para el próximo domingo. Su regreso al grupo se hará esperar, como mínimo, un par o tres de semanas. El murciano arrastró molestias durante la pasada semana, el sábado se entrenó, pero tuvo que retirarse antes que el resto de compañeros y no viajó a Alcorcón.

En el entrenamiento de ayer, el mexicano Alanís no saltó al terreno de juego junto a sus compañeros. Se está a la espera que se confirme el alcance de la lesión que se produjo al cuarto de hora del encuentro de Santo Domingo. No obstante, todo apunta a que el jugador deberá reposar unos días hasta que se conozca el diagnóstico final. Prácticamente está descartado para el encuentro del domingo.

El resto de componentes de la plantilla se entrenaron con normalidad y estarán todos a disposición del técnico Juan Antonio Anquela. Las lesiones hicieron que la presencia de jugadores del filial fuese más elevada de lo habitual. El titular del banquillo azul reclutó a a ocho jugadores del Vetusta para la primera sesión de la mañana de ayer.

Como es habitual, estuvo el meta Gorka, que tiene la condición de tercer portero del equipo. Las novedades en cuanto a defensas del filial fueron Josín y Prendes, que la pasada temporada fueron más frecuentes en las sesiones del primer equipo, pero que esta campaña no han estado tan presentes. Sí es de los fijos Javi Hernández, al igual que Jorge Mier, que en las últimas semanas venía entrenándose con los mayores.

Los centrocampistas Borja Sánchez, que el domingo viajó a Alcorcón, y Jimmy, un jugador muy del agrado de Anquela, también participaron ayer en el entrenamiento. Por último, el entrenador azul volvió a contar con Sandoval, que tuvo presencia en pretemporada y entró en la convocatoria de la primera jornada de Liga. El extremo no está teniendo muchos minutos con el Vetusta, pero Anquela está satisfecho con el rendimiento que ofreció en pretemporada.

En cualquier caso, las ausencias no parece que vayan a condicionar demasiado la alineación del conjunto ovetense frente al Albacete, ya que de los lesionados el único que fue titular el pasado domingo fue Alanís, que se estrenaba con la camiseta azul. El resto de los habituales del once en lo que va de temporada están a disposición del entrenador. Aunque se mostró satisfecho en líneas generales con el juego del equipo en Santo Domingo, por lo que, a la espera de cómo se desarrolle la semana, no se intuyen cambios en el equipo inicial.

