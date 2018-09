Real Oviedo | La redención azul de Santo Domingo

Territorio vedado para los triunfos carbayones y marco de gestas de su actual entrenador. Alcorcón es un lugar de contrastes para el Real Oviedo. En Santo Domingo completó Juan Antonio Anquela un inédito salto a Segunda División en una temporada en la que celebró su estruendoso triunfo (4-0) sobre el Real Madrid, directo a los anales de la historia de la Copa del Rey, antes de impulsar al cuadro 'alfarero' hasta la final del 'play off' de ascenso a la máxima categoría.

La localidad del sur de Madrid, inhóspita para los intereses competitivos azules hasta la fecha, ejerció como trampolín del técnico andaluz en una dilatada trayectoria en los banquillos que ahora trata de engalanar al frente del conjunto carbayón. «En todos los sitios en los que he estado me he dejado puertas abiertas. En alguno he estado mucho tiempo y salí de allí porque a la Primera División era imposible decirle que no. Si no, igual estaría todavía en el mismo club», indicó en una entrevista a este diario acerca de esa profunda huella, que difiere totalmente de los recuerdos oviedistas en el feudo 'alfarero'. Un estadio de apariencia angosta del que el conjunto carbayón ha salido escaldado.

Las cuatro visitas a Santo Domingo han sido una penitencia para los azules. Desde la derrota (2-0) en la temporada 2009-2010, con Anquela manejando los hilos del equipo madrileño, hasta la del pasado curso, con idéntico resultado y las luces de alarma encendidas por la lesión de Toché en el menisco que le obligaría a pasar por el quirófano condicionando su temporada. Aciago historial que los carbayones pretenden comenzar a enmendar este domingo, esperanzados en su gran arranque de temporada como visitantes. Atascados por el momento en el Carlos Tartiere, los oviedistas han encontrado el contrapunto en su rendimiento como visitantes.

Ningún equipo de la categoría presenta mejores guarismos en este arranque liguero a domicilio, con siete puntos y el mismo número de goles anotados en sus tres primeras salidas. Los azules, destemplados lejos del abrigo del Carlos Tartiere desde su regreso a Segunda, están superando por el momento esa asignatura pendiente a través de su versión más sólida, sin fisuras atrás y centelleante para explotar los espacios concedidos por su adversario con rápidas transiciones.

Una estratagema que ha permitido al grupo dirigido por Anquela mantenerse invicto a domicilio en el presente campeonato liguero. Para mantener esa condición al término del duelo contra el Alcorcón este domingo, el técnico jienense comenzó a afinar ayer el rendimiento defensivo de sus jugadores, con especial mimo a la distancia entre líneas para evitar desajustes como los mostrados la pasada jornada ante el Elche, en previsión de un encuentro áspero con un elevado peaje por cada error cometido.

En torno a esa solidez pivotan las posibilidades de éxito del asalto oviedista a Santo Domingo, territorio vedado en este arranque de temporada para los foráneos, que solo han logrado rescatar un punto gracias a un gol sobre la bocina del Sporting en la jornada inaugural. Esa fue la única diana que lamentó la afición local de Santo Domingo, sin apenas competencia durante el mediodía de este domingo por los precios abusivos de las entradas remitidas a la capital del Principado para un duelo al que los madrileños llegan tras haber sumado diez de los últimos doce puntos en juego. Una racha cimentada en las cuatro jornadas imbatido que acumula el conjunto dirigido por Cristóbal Parralo, que no recibe un gol desde que el argentino Gustavo Blanco Leschuk perforarse su meta para provocar su única derrota del curso. El exlateral derecho oviedista en la década de los noventa ha arrancado con buen pie en su estreno en Segunda y ha igualado el mejor arranque liguero en la categoría de plata del club 'alfarero', que todavía llevaba la firma de Anquela, centrado ahora en frenar la hemorragia de derrotas (5) de los azules ante su exequipo para iniciar la redención en Santo Domingo.

