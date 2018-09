Real Oviedo «El Elche debería haber ganado» Juan Antonio Anquela, en el banquillo, durante el partido contra el Elche. / Alex Piña Anquela no oculta su decepción por el juego de su equipo ty valora el punto obtenido RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Domingo, 23 septiembre 2018, 20:58

Juan Antonio Anquela no puso excusas al empate de su equipo, al contrario, lo consideró un buen resultado, ya que dijo que lo normal hubiera sido que ganara el Elche. Además, el técnico reconoce que tienen un «problema gordo» en los partidos del Carlos Tartiere. También dijo que el equipo no tuvo intensidad y cometió demasiados errores.

El técnico fue muy claro al valorar el resultado final del encuentro «se puede decir que hemos salvado un punto sí, no hay que ser muy agudo para ver eso, el Elche ha sido mejor que nosotros» y por eso concluyó que «hemos tenido suerte de conseguir un punto y nada más».

Sobre las causas que llevaron al equipo a dar tantas facilidades al conjunto ilicitano comentó que «el rival sale metido en el partido, nosotros salimos sin la tensión necesaria, intentamos estar juntos y jugamos en mucho espacio y aquí los rivales todos lo hacen bien» y fue especialmente contundente al afirmar que «el Elche ha podido ganar y normalmente debería de haber ganado».

Anquela aseguró que no sabe porqué, pero la realidad es que el equipo «perdió todas las disputas, cuando un equipo pierde todas las acciones y cuando eso pasa lo único que puede hacer un equipo es no sumar». Por eso, reconoce que tuvieron «la suerte de sumar un punto, pero llevamos dos partidos en casa dando esas sensaciones: muchos nervios, mucha precipitación, y un equipo sin estar fuerte en ataque y en defensa tampoco» algo que considera es «un problema gordo».

En el centro del campo se perdieron muchos balones y eso «genera dudas» dijo Anquela que también vio a los suyos muy separados «no apretamos bien y estamos a merced del rival. Esas pérdidas no son nuevas, todos los partidos cometemos un montón de ellas en balones relativamente fáciles, que hay que tener paciencia y seguir jugando».

Insistió en que su lectura es que por lo hecho en el campo «el punto es un buen premio para el Real Oviedo».

Lo que el entrenador quería y no vio fue que sus jugadores estuvieran «juntos y fueran intensos, ganar las segundas jugadas» y aunque dio méritos al rival cree que «en mediocampo no hemos estado al nivel que creo que podemos estar. En unos partidos lo hemos hecho y en otros no tanto».

Respecto a las diferencias como local y visitante no sabe a que achacarlo, pero reconoce que «es una verdad clara y manifiesta» y que ayer «en ningún momento hemos dado sensación de poder controlar un partido, a mí me preocupa bastante porque un equipo no puede estar pegando bandazos, una semana para un lado y otra para otro». Además, insistió en que para sumar «hay que saber lo que se quiere y sobre todo en casa no lo hemos hecho».