Anquela: «Nadie me ha regalado nada en el fútbol, todo lo logré a pico y pala»

Juan Antonio Anquela. / Pablo Lorenzana El técnico señala que el Real Oviedo le ha «llegado al corazón» y define al Alcorcón como «el mejor equipo» que ha visto este curso IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 28 septiembre 2018, 14:22

Juan Antonio Anquela vivirá este domingo un encuentro repleto de simbolismo con su regreso a Alcorcón, el lugar que catapultó su carrera en los banquillos. Un equipo con el que celebró sus mayores éxitos, forjados a base de tesón y perseverancia, como ha recordado este mediodía, a las puertas del duelo entre el Real Oviedo y uno de sus antiguos clubes.

«A mí nadie me ha regalado nada en el fútbol, todo lo logré a pico y pala. No voy a cambiar», ha proclamado este mediodía el entrenador oviedista, que ha apostillado que si algún día tiene que zanjar su etapa en la capital del Principado será porque los resultados le dan la espalda, pero nunca por ausencia de trabajo. «Este equipo me ha llegado al corazón en muchas cosas», ha expresado el técnico jienense, que ha señalado que esperará a mañana para decidir el concurso varios jugadores que se han ejercitado al margen del grupo durante esta semana en el choque en Santo Domingo.

Allí les esperará un equipo que para Anquela es «el mejor» que ha visto esta temporada. A su juicio, los madrileños son «muy ordenados» e imprimen una elevada intensidad que provoca que su privilegiada situación en la clasificación obedezca a «méritos propios». Para contrarrestar esas virtudes, el técnico azul confía en «lograr continuidad y mantenerla».

