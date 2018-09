Un partido con un sabor especial para la saga familiar de los 'Boria' Aarón trata de escapar de la vigilancia de Toché. / ÁLEX PIÑA Los hermanos Aarón y Jony se podrían enfrentar por primera vez, mientras que su padre coincidió con Anquela en el Elche R. J. GARCÍA OVIEDO. Domingo, 23 septiembre 2018, 03:38

El encuentro de esta tarde es de reencuentros y entre ellos uno de los más llamativos es el de los hermanos Ñíguez: Aarón en las filas del Real Oviedo, y Jony, en las del Elche.

El de esta tarde será un partido especial para la saga de los Boria, ya que el padre de los Ñíguez, también fue jugador del conjunto ilicitano, donde coincidió con el actual entrenador del equipo carbayón, Juan Antonio Anquela, que jugó cuatro temporadas en el Elche.

El único de los hermanos Ñíguez que no ha militado en el Elche es el internacional Saúl, en la actualidad en las filas del Atlético de Madrid. Sus dos hermanos acudieron este verano al Mundial para seguir a la selección, donde no pudieron ver jugar a su hermano, ya que Hierro no le dio ninguna oportunidad.

La familia Boria está vinculada al fútbol ilicitano, ya que allí tienen la Academia Ñíguez Sport, que cada verano organiza un campus en el que participan todos los hermanos.

En principio, las posibilidades de que Jony y Aarón coincidan en el campo son escasas, ya que Aarón no está siendo titular en las últimas jornadas aunque sí tiene minutos en la fase final de los partidos. Por su parte, Jony se estrena en la convocatoria, aunque es de 19 jugadores y Pacheta todavía tiene que hacer un descarte antes del encuentro.

Aarón Ñíguez militó en el Elche dos temporadas y medias y formó parte del equipo que logró el último ascenso a Primera División. También estaba en la plantilla que sufrió el descenso por cuestiones administrativas. El pasado verano se habló del interés del conjunto ilicitano por hacerse con sus servicios, pero no pasó de un interés con pocas opciones de concretarse, ya que el límite salarial no permitió afrontar la contratación del futbolista. Ahora, tras una lesión en pretemporada está poco a poco entrando en el equipo, pero las buenas actuaciones de Bárcenas le mantienen en el banquillo.

El otro regreso de esta tarde será el de Pacheta al banquillo del Carlos Tartiere, después de que estuviera temporada y media al frente del equipo carbayón, en una época convulsa para la entidad carbayona. El conjunto ilicitano llegó ayer al mediodía a Oviedo y realizó la última sesión de entrenamiento en las instalaciones de El Requexón.