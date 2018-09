Pacheta se fue «agradecido y emocionado» del Carlos Tartiere Forlín despeja un balón ante la presión de Sory. / A. PIÑA El exentrenador azul fue ovacionado por los aficionados antes del inicio del encuentro y reconoce que lo único que les faltó fue ganar R. J. G. OVIEDO. Lunes, 24 septiembre 2018, 02:23

El partido se presentaba como especial para Pacheta y así fue. Antes del inicio fue ovacionado por los aficionados azules y al final agradeció el cariño recibido.

En el inicio de su rueda de prensa, antes de contestar ninguna pregunta, el técnico quiso dar «gracias, gracias por el cariño que he recibido, hoy -por ayer- soy un tipo feliz y lo único que me ha faltado fue la victoria, en el único día que quería que perdiera el Real Oviedo».

Además, reconoció que se esperaba un recibimiento como el que tuvo. «No soy alguien que siembre conflictos u odio, sino trabajo, con más capacidad o con menos», dijo el entrenador que seguro ya tendrá grabado en su memoria como el Carlos Tartiere coreó su nombre cuando era entrenador, ayer se lleva el recuerdo para siempre.

Pacheta, que dijo que era amigo de Juan Antonio Anquela, reconoció que el club está en una situación muy distinta a cuando él estuvo. «Los campos están impecables, las instalaciones están formidables, no hay deuda, todo el mundo está al día, yo estuve seis meses sin cobrar. No tuve paz social, que me hubiera gustado muchísimo», afirmó antes de insistir en que se lleva «un gran recuerdo».