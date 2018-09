Javi Muñoz: «No hemos sabido plantear lo que habíamos trabajado» Javi Muñoz. / SEMEYAPRESS El parleño hace autrocrítica, reconoce que el equipo no ha estado «a la altura» y aboga por encontrar «la regularidad» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:29

Autocrítica y propósito de enmienda en el vestuario del Real Oviedo tras la mala imagen ofrecida el pasado domingo ante el Elche. «Lo hemos hablado. No supimos hacer las cosas que habíamos trabajado durante la semana y cuando no estás a la altura del partido puede pasar lo que nos pasó el otro día», confesó ayer Javi Muñoz, que confía en enmendar esta semana en Alcorcón el tropiezo ante los ilicitanos con una victoria que sirva como espaldarazo a la idea que está implementado Juan Antonio Anquela.

«Vamos a ir a Santo Domingo a por los tres puntos y a seguir haciendo lo que trabajamos», afirmó el centrocampista parleño, que reconoció que no han estado «a la altura» de lo que demandaban los encuentros disputados por el conjunto carbayón en su feudo. «No hemos sabido plantear en el terreno de juego lo que habíamos trabajado durante la semana. Cuando no estás a lo que exige el partido, no consigues los tres puntos», apostilló el mediocentro cedido por el Alavés, consciente de que es necesario «buscar esa regularidad» que permita ofrecer la misma versión competitiva sin importar el escenario del duelo.

«Fuera de casa hemos sido un equipo diferente a lo que hemos mostrado en el Tartiere», reconoció el joven jugador formado en la cantera del Real Madrid, titular en los seis encuentros ligueros y autor del gol que sentenció la victoria en Lugo. «Somos cuatro mediocentros. Con Edu Cortina, que está participando también, cinco. La competencia es buena, nosotros tenemos que hacer las cosas bien y el míster es el que tiene que decidir cómo rotar esas posiciones», expuso el madrileño, que recordó que los oviedistas tratarán de «conseguir los tres puntos allá donde vayamos». «Vamos a seguir trabajando para mejorar cosas y seguir haciendo lo que pide el míster para ganar los tres puntos», agregó. Consciente de que «el Alcorcón es un equipo que se hace fuerte en casa», recordó que eso no amedrentará a los azules, que encaran el duelo «con toda la ilusión de conseguir los tres puntos». «Vamos a intentar plantear el partido como nos pide el míster. A raíz de ahí, si hacemos bien las cosas estaremos más cerca de ganar», apostilló.