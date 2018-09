Juan Antonio Anquela: «A mí no me ha regalado nada ni dios» 04:01 Anquela se dirige al entrenamiento junto al extremo Saúl Berjón. / SEMEYAPRESS Anquela volvió a reivindicar ayer su trabajo y entrega al frente del Real Oviedo para dejar claro que ese es su mejor aval RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 29 septiembre 2018, 01:08

Las dos últimas ruedas de prensa de Juan Antonio Anquela previas a los partidos las ha aprovechado el técnico para reivindicar su trabajo, tanto en el Real Oviedo como a lo largo de su carrera, y dejar claro que lo único que le preocupa es lo que pasa en los partidos. El técnico aseguró ayer que lo que quiere es que el equipo mantenga la regularidad que está mostrando en los partidos a domicilio, donde está logrando sus mejores resultados hasta ahora.

El pasado viernes Anquela pedía respeto para su trabajo y ayer volvió a dejar una rueda de prensa llena de mensajes relativos a su trabajo. El técnico reconoció que el papel del entrenador siempre está cuestionado y en su caso dejó claro que «a mí nadie me ha regalado nada en esto del fútbol y cuando tenga que salir de aquí saldré con los pies por delante y por derecho». Visiblemente molesto, insistió en que «no me ha regalado nadie nada, todo lo he conseguido ha sido a base de pico y pala siendo un tío honrado, desde el primer segundo hasta el último, no voy a cambiar ni una coma».

Anquela se mostró confiado en su labor al frente del equipo y en que está haciendo lo que siempre hizo a lo largo de su carrera. Por ello, comentó que «si me tienen que decir que me marche, me iré, pero es mi puesto de trabajo y lo defenderé con uñas y dientes», e insistió en que «este equipo me ha llegado al corazón en muchas cosas y esa es mi filosofía». «A mí ni dios me ha regalado nada. Nada. Todo ha sido a base de pico y pala, un año tras otro y yendo por derecho, mirando a la cara a todo el mundo. Y no voy a cambiar aquí», apostilló.

Con un tono vehemente, el técnico explicó que «si los resultados me dicen que me tengo que ir, adiós Juan de dios, con todo el dolor de mi corazón. Pero no me obsesiona, a mí solo me echan los resultados». «A mí solo me van a echar los resultados, el trabajo no me va a echar jamás», remachó. El técnico jienense volvió a recalcar que lo único que le preocupa es dejarse todo para sacar el máximo provecho del equipo. «Vendré a las seis de la mañana, o a las once de la noche. Solo me dedico a mi Real Oviedo del alma y si me dicen que para otro lado, pues para otro lado», proclamó. Al igual que hiciera el pasado viernes, señaló que «aquí se cuestiona todo, me preocupa solo mi partido del domingo, mis chavales, que vayan a muerte y sé que no me van a fallar».

Sobre el encuentro de mañana ante el Alcorcón, el técnico reconoció que no sabe el equipo que se va a encontrar, pero señaló que «lo que sé es que hasta ahora fuera de casa venimos haciéndolo bien y en casa no tan bien». «A ver si somos capaces de coger una continuidad buena y mantenerla durante mucho tiempo», comentó.

«Solo me preocupa que mis chavales vayan a muerte y sé que no van a fallar»

Acerca de posibles cambios y la opción de que Christian Fernández pase al lateral izquierdo, tal y como ensayó en el partidillo del jueves, señaló que «lo usaremos a razón de lo que nos interese, o de jugar con tres como el año pasado, en ese aspecto nunca hemos sido rígidos y herméticos , hemos variado y jugado en función de lo que creemos que nos interesa». Por ello, reconoce que se trata de «una posibilidad más», ya que «nosotros hicimos una plantilla corta con gente muy polivalente que puede jugar en varias posiciones y este es uno de esos casos».

Además, el técnico no ahorró elogios para el rival de mañana. «No tengo duda que el Alcorcón es el mejor equipo de lo que he visto, pero vamos a competir con la cabeza arriba, ilusión y las ganas que este equipo tiene que llevar a cualquier partido». Sobre el conjunto madrileño, insistió en que «juega muy bien al fútbol, todos los años lo hace y este año mejor aún». Es el equipo más intenso y el que mejor juega, están equilibrados y están ahí arriba por méritos propios», concluyó.

