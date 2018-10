«Esto va a dar muchas vueltas»

La plantilla azul mantiene la calma pese al último tropiezo y confía en el trabajo que está realizando el equipo para que lleguen los resultados. Uno de los capitanes del Real Oviedo, el ovetense Saúl Berjón, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad y confianza, que es lo que asegura se palpa en el vestuario carbayón.

Uno de los veteranos de la plantilla como es Saúl Berjón considera que no hay motivos para no intranquilos. «La semana pasada leí que era el mejor inicio del Oviedo desde que volvimos a Segunda», recordó, por eso cree que hay que mantener la calma. Además, el extremo hizo hincapié en que «esto es larguísimo y da muchas vueltas». «Son rachas. El Zaragoza, por ejemplo, ganó aquí 0-4 y ahora lleva tres partidos sin ganar», señaló e insistió en que «esto es muy competido y largo».

Otro de los aspectos en los que incidió Berjón en la vuelta a los entrenamientos del equipo es en que únicamente se han jugado siete jornadas de Liga. «Aunque parezca que siempre estamos diciendo que queda un montón, esa es la realidad», dijo, antes de puntualizar que el equipo está «en mitad de tabla, en una zona tranquila, donde hay muchos equipos». En este sentido, recordó que «todo el mundo habla de lo competida que está la Segunda División, los equipazos que hay, y que estar tranquilos». Del mismo modo, quiso dejar claro que de lo que se hay que preocupar es del próximo encuentro. «Esta semana nos jugamos otros tres puntos contra el Albacete», dijo el ovetense.

«Ganar en casa»

En la misma línea, el jugador ovetense, que es uno de los fijos en las alineaciones de Anquela y una de las piezas claves del juego ofensivo del equipo, explicó que quieren dar una alegría a los suyos en el Carlos Tartiere. «Tenemos ganas de ganar en casa y sumar de tres en tres para estar lo más arriba posible», insistió, aunque alertó de las dificultades que podrá el conjunto manchego, que todavía no conoce la derrota -«sabemos que todos los partidos son peligrosos»-, y tiene claro que lo que les toca es «prepararlo de la mejor manera posible». «El míster es quien más nos ayuda, conoce al rival y haciendo lo que nos dice seguro que conseguimos cosas muy buenas», aseguró.

Tras la derrota ante el Alcorcón, Anquela dijo que el conjunto azul no había estado mal. Eso es algo en lo que Saúl Berjón coincide con el técnico. «Hablando con los compañeros y viendo las imágenes, creo que no fue un partido tan malo. Es verdad que el resultado no dice eso», hizo hincapié. El futbolista azul aseguró que «no estuvimos tan mal», aunque reconoció que «hubo fases del partido en las que el Alcorcón tuvo muchas ocasiones y quizá por eso el partido parece peor de lo que realmente fue». Lo que toca es pasar página. «Es una dinámica que tenemos que cambiar y que llegará el día que jugando mal ganemos», aseveró el ovetense.

También, en cuanto a los aspectos a mejorar, hizo hincapié en los pequeños errores. «Un pequeño detalle que a otro rival le genera una ocasión en contra, con nosotros termina en gol». Y de ello Saúl Berjón saca en claro que «el fútbol está siendo un poco injusto con nosotros y hay que cuidar más esos pequeños detalles».

El conjunto ovetense acumula cuatro bajas para el encuentro del domingo, algo que el capitán oviedista lamenta, pero cree que tienen plantilla suficiente para cubrir las ausencias. «Siempre es un problema que falte gente, pero hay jugadores en el filial que están dispuestos ayudar y también en el primer equipo preparados para entrar al once», resaltó. «El míster decidirá quién juega, pero, en esta plantilla, ya lo dije, todos serían titulares en casi todos los equipos de la categoría», dijo.

Sobre el Albacete, señaló que es «un gran equipo que lleva un buen inicio de temporada», pero insistió en que «miedo ninguno porque, haciendo las cosas bien y compitiendo, podemos ganar a cualquiera».

