Saúl Berjón afina su puntería en el golpeo de cara a su vuelta Saúl Berjón. / ELOY ALONSO Mossa, que continúa con el regreso paulatino al trabajo grupal, agradece «de corazón» el trato del personal médico y todos «los mensajes de apoyo» I. ÁLVAREZ Jueves, 7 febrero 2019, 00:10

Vehemente como de costumbre, activo en las correcciones, Juan Antonio Anquela puso en marcha en la mañana de ayer la preparación del duelo en Elche. El técnico jienense volvió a tener a todos los componentes de la primera plantilla en la parte inicial de la sesión, que completó Saúl Berjón, inmerso en la recta final de la cuenta atrás para su regreso a la competición.

El extremo ovetense disputó el partidillo final, en el que no estuvieron por precaución Tejera, Joselu y Diegui Johannesson. Por precaución, los tres no finalizaron con el grupo un entrenamiento que refrendó la mejoría física de uno de los capitanes del conjunto azul, quien primero por una rotura fibrilar con recaída y después por una tendinitis no disputa un encuentro liguero desde el pasado 17 de noviembre, cuando contribuyó a encarrilar el triunfo en el derbi sobre el Sporting.

Totalmente reintegrado en el trabajo grupal, Berjón realizó ayer trabajo extra con Toché. Junto al técnico auxiliar Dani Mayo, que servía balones largos hacia el final del costado izquierdo a la carrera del ovetense, el canterano azul se encargaba de centrar al corazón del área para los remates del veterano ariete. Fue el epílogo de un entrenamiento en el que Anquela volvió a recurrir al filial y regresó a sus onces el central Prendes, dentro de una nutrida representación del Vetusta que también compusieron Josín, Gorka Giralt, Jero, Jimmy, Jorge Mier y Viti, a quien el cuerpo técnico sigue gestionando con mimo. Fruto de esa cautela ante los reiterados problemas físicos que han perseguido al lavianés desde su estreno con el primer equipo, no completó la lesión. Tampoco lo hizo Omar Ramos, mientras que trabajaron al margen del grupo tras la parte inicial Forlín, Bárcenas y Mossa, que continúa con su reintegración paulatina. A través de Twitter, expresó ayer su agradecimiento «de corazón por todos los mensajes de apoyo durante esta semana». El lateral valenciano, aquejado de un dolor abdominal aguado que le hizo perderse el choque ante el Cádiz mostró su gratitud al personal médico del HUCA y de la Clínica Asturias por su trato «con tanto cariño». «Trabajo ya con muchas ganas con mis compañeros para estar al cien por cien y volver más fuerte», aseveró.