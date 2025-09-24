La Semana del Deporte de Gijón echa a andar

«Son actividades gratuitas y pensadas para diferentes grupos de edad». El presidente del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, Pablo Blanco, presentó ayer el ... programa de la Semana del Deporte que Gijón acogerá desde este jueves y hasta el domingo. El fútbol andarín abrirá mañana la programación en la playa de San Lorenzo, a partir de las once horas. «Es una actividad pensada sobre todo para personas de edad un poco avanzada, aunque algunos hagan trampas», bromeaba Blanco, en presencia de Alfonso Rodríguez, responsable de la Fundación Sporting, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club.

«El viernes ya comienza la fiesta del pickleball», prosiguió Blanco, quien destacó la actividad de esta misma modalidad celebrada en Poniente durante el verano, que consideró «un éxito». La misma tendrá lugar en los Jardines del Náutico, a partir de las cinco de la tarde. A la misma hora, pero en el Campo Valdés, el ciclista gijonés Javi Alonso realizará una exhibición de bike trial, en la que también podrán participar los asistentes.

Ya el sábado, el Sporting volverá a reclamar su espacio con un encuentro de fútbol inclusivo entre las escaleras 14 y 15. «Va a contar con varias zonas de ocio y es una buena apuesta por el deporte inclusivo», destacaba Blanco. El partido comenzará a las diez de la mañana. Una hora después, el pickleball reclamará de nuevo su espacio en el Náutico. En el mismo escenario, pero ya el domingo, una actividad de skate programada para el mediodía pondrá el broche a la Semana del Deporte.

«Desde el Ayuntamiento queremos apostar por un estilo de vida saludable y animamos a todas las personas de todas las edades a que se acerquen a estos espacios para practicar deporte». Blanco destacó la importancia de retomar esta iniciativa.

Un deporte de raqueta

El pickleball, una de las actividades por las que apuesta la Semana del Deporte gijonés, es una actividad de raqueta que combina elementos de tenis, bádminton y tenis de mesa. Se juega en una pista más pequeña que la de tenis con una pala similar a la del pádel y con una pelota de plástico. Es un deporte sencillo de aprender, social y que tiene un ritmo de juego de menor intensidad que el tenis o el pádel. La misma también fue una de las actividades elegidas este verano para formar parte del programa Vacaciones Deportivas de Gijón.