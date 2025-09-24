El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alfonso Rodríguez, Joaquín Alonso y Pablo Blanco, en la presentación de las actividades en el Ayuntamiento de Gijón. JOSÉ SIMAL

La Semana del Deporte de Gijón echa a andar

Gijón acogerá desde mañana y hasta el domingo cuatro jornadas de actividad física en la calle en una apuesta por los hábitos saludables

Iván García

Iván García

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:56

«Son actividades gratuitas y pensadas para diferentes grupos de edad». El presidente del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, Pablo Blanco, presentó ayer el ... programa de la Semana del Deporte que Gijón acogerá desde este jueves y hasta el domingo. El fútbol andarín abrirá mañana la programación en la playa de San Lorenzo, a partir de las once horas. «Es una actividad pensada sobre todo para personas de edad un poco avanzada, aunque algunos hagan trampas», bromeaba Blanco, en presencia de Alfonso Rodríguez, responsable de la Fundación Sporting, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club.

