«El Sporting tiene las ideas claras y saldrá a por todas»

Álvaro Lemos (Santiago de Compostela, 1993) ha encontrado su sitio en Las Palmas tras mucho transitar. Pasado mañana se plantará en Gijón este lateral, al que le gusta llegar en oleada y que posee un buen cañón en la derecha, para amenazar la solvencia de El Molinón.

-Llegan desmelenados a Gijón.

-Sí que es verdad que empezamos muy bien. Vamos a más y para nosotros eso es muy importante.

-Se ha convertido en un futbolista indiscutible para Manolo Jiménez.

-Estoy siendo un jugador importante y el míster está confiando en mí. Los años anteriores de mi carrera no fueron todo lo buenos que yo quisiera, pero aquí estoy muy cómodo y con confianza para seguir.

-Marcó un golazo ante el Nástic. ¿Quién le enseñó a golpear así con la derecha?

-Bueno. Antes jugaba un poco más arriba, de extremo, y eso me beneficiaba para llegar más. Estuve tres años jugando de extremo en el filial del Deportivo. Al Lugo llegué jugando en la banda, pero por circunstancias terminé de lateral. Ahora ya me he acomodado a esta situación después de adquirir todos los mecanismos defensivos. Nadie me ha enseñado a disparar así, son cosas que se adquieren con el tiempo.

-¿Tan fuertes están?

-Estamos bien, pero creo que podemos dar más. Este equipo tiene muy buenos jugadores. Creo que todavía no se ha visto el nivel real que podemos dar.

-¿Qué se esperan en El Molinón?

-Es un campo de Primera, de un equipo de Primera que por circunstancias está en Segunda. Será un partido muy bonito y disputado porque el Sporting es un gran equipo. Va a estar muy reñido. Les he visto en un par de partidos. Tienen las ideas claras. Van a salir a por todas.

-¿Conservadores o ambiciosos?

-Tenemos las ideas bastante claras. Somos un bloque defensivo muy férreo que luego intenta llevar el peso del partido. Sabemos que fuera cuesta más por el rival y por el campo, pero lo intentamos. Si no, somos capaces de hacer otro tipo de encuentro.

-¿Han hablado de la salida que pueda tener el Sporting?

-No, pero sabemos cómo es el Sporting en su campo. Tendremos que estar muy alerta con su salida.

-Rubén Castro tiene cuerda para rato...

-Es una bendición para nosotros tenerlo en el equipo. Nos ayuda muchísimo a ganar los partidos con sus goles. Es un delantero 'top'.

-¿Conoce El Molinón?

-No he tenido la oportunidad de jugar todavía. Sí que estuve convocado alguna vez allí, pero no pude salir. He jugado un par de veces en Mareo contra el Sporting B.