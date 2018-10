Álvaro Jiménez amplía sus miras

«Podemos ganar a cualquiera. Aunque, ahora, nos espera un rival recién ascendido, aunque no por ello deja de ser menos peligroso». Firme, seguro, conciso y confiado al protagonismo otorgado en la banda derecha por la propuesta futbolística del técnico Rubén Baraja, Álvaro Jiménez (Córdoba, 1995) tuvo tiempo ayer para una rápida reflexión y también para el futuro. «Hay que concentrarse y seguir en la misma línea», dijo, primero, el rojiblanco. «El Wanda es un campo bonito, en el que todo a el mundo le gusta jugar. Podemos sumar los tres puntos ante el Rayo Majadahonda. Hay que competir como hicimos el pasado sábado», hizo hincapié a continuación.

Los pequeños errores cometidos en el último encuentro liguero ante Las Palmas en El Molinón no pudieron ocultar la evidencia de un Sporting que se crece ante «un ambiente magnífico». Agradecida, comprometida y siempre fiel, la afición del Sporting, al contrario que otras, no está sujeta a los vaivenes de la fortuna. Siempre está ahí. Fiel.

«Cuando jugamos en casa contamos con el plus de la afición», se le escuchó decir al futbolista sportinguista, que también aludió con sus palabras a las circunstancias por la que atravesó el balear Carmona, tras el fallecimiento de su padre dos días antes. «Fue un día especial para un compañero. Un día para recordar para él», insistió el autor del gol del triunfo del Sporting.

«El Wanda es un campo bonito en el que a todo el mundo le gusta jugar»

La dirección deportiva de la entidad gijonesa, y muchos otros, habla con conocimiento de causa del protagonista creciente del extremo andaluz. No les sorprende. Desequilibrante en el uno contra uno por su recurso en el regate, rápido, vertical... Su gol ante Las Palmas dejará huella. «Físicamente me encuentro cada vez mejor», reconoce en la sala de prensa de Mareo. «Estoy bastante bien. Muy cómodo. Muy arropado por los compañeros, cuerpo técnico y toda la gente. Estoy muy contento», se sincera Jiménez, que tuvo tiempo también un análisis más personal y descriptivo: «Espero dar un poco más, no me quiero poner topes, pero estoy muy contento».

La que se convirtió en una apuesta de renombre dentro de la libreta del director deportivo, Miguel Torrecilla, y el titular del banquillo, Rubén Baraja, se ha ganado su puesto. Álvaro Jiménez afina su 'revolver' más cada jornada que pasa. Como el domingo pasado frente a Las Palmas, en el que se estrenó como goleador esta campaña. Un magnífico recuerdo para un currículo distinguido.

Desde su experiencia con el Getafe, con el que logró el billete de ascenso a la Liga de las estrellas, el futbolista rojiblanco puso en valor la situación actual del Sporting. «A estas alturas estábamos en puestos de descenso, lo que demuestra cómo es esta competición. Larguísima», dijo Jiménez. «Y está salpicada de rachas buenas y malas. Pero todas se acaban. Esperemos que esta sea la buena y que dure», insistió el extremo. «Hay que pegarnos arriba en la tabla de clasificación y despegarnos de los otros equipos porque todos son candidatos. Con esta línea podemos tener una posibilidad», se le escuchó decir después del entrenamiento matinal dirigido por Rubén Baraja en Mareo.

Álvaro Jiménez, que luce el número '12' en su espalda durante los encuentros, aludió a la marcha del equipo -«el equipo lleva una línea compacta»- y también a los ingredientes para sembrar el camino hacia Primera: «Presión e intensidad porque nadie sube con el nombre».

Síguenos en: