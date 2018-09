Babin, futbolista del Sporting, defendió ayer a Rubén Baraja durante una entrevista concedida a la RPA, dentro del programa 'Tiempo Añadido'. «No es cosa del entrenador, sino de los jugadores. Lo que no puede ser es que no demos cuatro pases seguidos entre nosotros», dijo, sentenciando que «Baraja nunca nos dice que no ataquemos en los partidos de fuera».