El cambio empieza por Lod

«¿Mi posición? Es la pregunta que todo el mundo me hace siempre», bromeaba en mitad de agosto Robin Lod en una entrevista con EL COMERCIO. Ampliaba la respuesta con un perfil bajo, dando bola a la polivalencia que se le imputa desde sus tiempos de jugador en Finlandia. «Procuro dar la respuesta correcta. Toda la vida he jugado en distintas posiciones y no tengo una demarcación favorita», remachaba. Con Finlandia ha jugado en la derecha, a pierna cambiada, y en la izquierda, desde donde tiene buen pie para el centro, aunque su fútbol muestra menos viveza por carecer de la punta de velocidad de un extremo puro.

De lo que nadie duda en Mareo es del talento del finlandés, al que se busca un encaje para que su fútbol influya más en el rendimiento del colectivo. Ayer Baraja pivotó durante el entrenamiento sobre esa idea, alineándole por delante de Cofie y André Sousa o Cristian Salvador, mejorando la relación con Djurdjevic y centrando su buen disparo para aumentar el arsenal ante Las Palmas. «Es un lujo que Torrecilla haya convencido a un jugador así para que viniera», se defiende en los despachos de Mareo. El entrenador del Sporting ratifica esa impresión por alguna de las declaraciones que ha efectuado, pero se ha sentido algo limitado para incrustarle en el once por la ausencia de un extremo zurdo específico.

Lo ratifica Nano González, ahora en el Almería, quien coincidió con el '17' del Sporting en el Panathinaikos a lo largo de un año y medio. «En Grecia jugaba más por dentro, no tanto de extremo, más como volante, a la derecha o a la izquierda, porque se asociaba muy bien con los compañeros. Lógicamente está capacitado para actuar en la banda porque tiene mucha calidad, un gran golpeo con la zurda y control de balón, pero no es un jugador con la explosividad y velocidad de un extremo», observa el malagueño. Añade poco después que «me sorprendió un poco verle en Pamplona jugando por la banda».

No estuvo fino Lod en El Sadar. Participó en las grandes acciones de peligro del Sporting en la primera mitad, pero se mostró fatigado e irrelevante en la segunda. Con respecto a lo primero, el finlandés vivió una pretemporada bastante atípica por sus problemas físicos y, con la batería a medias, ha jugado cuatro encuentros -dos con su selección- en poco más de dos semanas. El rompecabezas de Baraja para que el fútbol fluya se sitúa sobre esa línea de centrocampistas y extremos, que siguen sin percutir bien por banda, acusando el Sporting falta de velocidad. Nadie ha recogido esa bandera desde la marcha, por dos veces, de Jony. Sin esa aceleración, en ese mejor engrase tiene un papel clave Robin Lod. Ayer se le vio muy activo como volante, incluso en la mediapunta, con la posibilidad de que el sistema mute el sábado hacia un 4-2-3-1, con capacidad para conservar el balón y dar el último pase.

«Para mí puede jugar en cualquier sitio porque es un gran jugador, aunque en Grecia jugaba por dentro, como volante», insiste Sergio Sánchez, ahora en el Cádiz, compañero de viaje también del finlandés durante sus años en el Panathinaikos. «Robin es un jugador muy técnico, con mucho recorrido físico y un gran último pase, además de un buen disparo», describe el defensa de Mataró, con un amplio recorrido en Primera. Esa mentalidad para el curro con o sin balón la destacan todos sus conocidos. «Es muy completo porque tiene esa calidad, pero el mismo tiempo es muy, muy sacrificado por el equipo y eso dice mucho de un jugador que además, no hay que olvidarlo, es internacional. Tienen que darle tiempo, pero la afición de Gijón va a estar encantada porque Robin tiene esa garra que engancha», remacha Nano.

Tan solo 102 pases

Le falta continuidad y enchufar mejor con el fútbol del Sporting. Por el momento, junto a Álvaro Jiménez, es uno de los futbolistas de ataque que menos han catado el balón en este inicio de la temporada, con solo 102 pases. Tampoco su pierna izquierda brilla en exceso enclaustrada en la banda, pese a su buen golpeo, con tan solo tres centros al área en 202 minutos de competición. Baraja, eso sí, le ha situado como uno de los primeros especialistas en la ejecución de las acciones de estrategia.

«Me sorprendió que viniera a Segunda, no por el Sporting, que es todo un histórico, sino porque pasara de pelear por ganar la Liga en Grecia y jugar en competición europea a hacerlo por un ascenso. Choca un poco porque sé, además, que estaba muy bien mirado en el Panathinaikos, pero así van a tener la suerte de disfrutarlo en Gijón porque es muy buen chaval y un gran jugador», concluye Nano. Un futbolista llamado a ser el centro de gravedad de este Sporting.