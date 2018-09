Canella: «No competimos y no sé realmente cuál es el motivo» Roberto Canella, capitán del Sporting. / HUGO ÁLVAREZ Al término del choque ante el Osasuna el jugador lavianés reconoció que el equipo no había estado a la altura, sobre todo, en la segunda parte en la que estuvieron a merced del rival VÍCTOR M. ROBLEDO Sábado, 22 septiembre 2018, 19:12

El capitán del Sporting, Roberto Canella, no puso paños calientes a la derrota en Pamplona. Al término del partido, el jugador lavianés reconoció que el equipo no había estado a la altura, sobre todo, en la segunda parte en la que estuvieron a merced del rival. «No competimos y no sabemos el porqué», explicó el defensa, todavía en caliente por la derrota. «Cuando un equipo no compite nos puede ganar cualquiera y nos pasan por encima. Podemos hacer más, tenemos que seguir peleando», subrayó el lateral, asentado en la titularidad tras perderse algunas jornada en el arranque liguero.