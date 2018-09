Carlos Carmona: «Mi padre estará orgulloso de mí» 00:48 El jugador balear recibe un abrazo del técnico Rubén Baraja al ser sustituito en la segunda parte. / D. MORA «Se me puso la piel de gallina en El Molinón», dice el mallorquín | «No estábamos bien y conseguimos cambiar la dinámica con una nueva actitud», admite el portugués Sousa ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 30 septiembre 2018, 02:00

El Molinón se rindió a sus pies cuando fue sustituido. Carlos Carmona vivió la tarde más emotiva de su vida con la camiseta del Sporting. La tarde comenzó con un respetuoso minuto de silencio en memoria de José Roberto Suárez, Celia Barquín y también de su padre. No pudo contener las lágrimas. El estadio rompió a aplaudir y él se frotó los ojos de camino a la banda izquierda.

«Mi padre estará orgulloso de mí, hice lo que seguro que quería que hiciera», comentó el jugador nada más salir del vestuario. No fue sencillo para Carmona jugar un partido cargado de tantas emociones. «Fue un día muy difícil para mí. Es una lástima no haber podido dedicarle el gol», señaló sobre el penalti que falló en la segunda parte.

Desde el primer minuto de juego, el estadio se volcó con Carmona. Lo hizo en cada acción que tocó el balón, cada vez que se acercaba a la banda en cada saque de esquina que ejecutó. «Solo tengo palabras de agradecimientos al club, a la ciudad y a los compañeros. Me siento muy afortunado por todo el cariño que me han demostrado», hizo hincapié el centrocampista, que describió su sentir durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego: «Se me puso la piel de gallina. Gracias por todo, solo intento hacerlo lo mejor posible».

Pero Carmona no fue el único protagonista del partido ante Las Palmas. En lo deportivo, Álvaro Jiménez completó su mejor partido con la camiseta del Sporting. «Tuvimos un plus gracias a nuestra afición», explicó el extremo, que firmó el único tanto de la tarde en El Molinón. Durante la celebración, tuvo un bonito gesto con Carmona, le abrazó e indicó a la grada que el mallorquín era el hombre del día, pero su tanto tuvo una dedicatoria especial: «Me acerqué a la cámara para dedicárselo a mi familia porque están lejos de aquí».

Al igual que Carmona, Álvaro Jiménez afirmó que «dimos un paso adelante». No le falta razón al cordobés porque el Sporting, sobre todo tras el descanso, fue superior a Las Palmas, pese a que el Manolo Jiménez, técnico del cuadro canario, no viera la superioridad de los rojiblancos en la segunda parte.

Las caras sonrientes de la gran mayoría de los jugadores dejaron claro que se habían quitado un peso de encima después de la dinámica de resultados que acumulaban antes de recibir a los canarios. «Tenemos que dar continuidad a estas señas de identidad que nos caracterizan como son el trabajo y el sacrificio», subrayó Álvaro antes de abandonar el estadio.

Mientras Hernán Santana saludaba a sus excompañeros de Las Palmas, André Sousa detuvo su paso para ofrecer su punto de vista sobre lo acontecido ayer por la tarde. «No estábamos bien y conseguimos cambiar la dinámica con una nueva actitud», reconoció el portugués. Para Sousa lo más importante fue superar una semana «diferente cargada de emociones». El centrocampista explicó que «no solo Carmona estuvo afectado, a nosotros también nos tocó porque él es uno más de la familia».

El jugador del Sporting se mostró satisfecho con el trabajo realizado por todos, pero ya tiene en mente la próxima salida. «Ahora tenemos que ganar fuera de casa», dijo el rojiblanco. En ocho días, el equipo visitará el Wanda para jugar ante el Rayo Majadahonda.