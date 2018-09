El eterno duende de Rubén Castro Rubén Castro celebra un gol frente al Extremadura, con Manu García a su espalda. / E. C. A sus 37 años, el delantero canario amenaza al Sporting como el máximo realizador de la categoría J. BARRIO GIJÓN. Martes, 25 septiembre 2018, 02:50

Rubén Castro (Las Palmas de Gran Canaria, 1981) se decidió a precintar el círculo este verano, retornando a su club de origen. Cuando debutó con la amarilla, hace ya casi dieciocho años en La Rosaleda, Vicente del Bosque entrenaba al Madrid, que tenía en nómina al ahora cantante Álvaro Benito y que ese verano acababa de birlarle al Barcelona en sus narices a Luis Figo, proclamándose campeón al final del curso. Por el título presentó batalla casi hasta el final, finalizando segundo, el Deportivo de Diego Tristán, Roy Makaay y compañía. Historias del fútbol. En medio de todo eso nacía profesionalmente este pequeño y frenético delantero.

Más de quinientos partidos después, con unos 215 goles a sus espaldas y después de dejar atrás este verano una etapa personal muy dura de su vida -fue absuelto este verano de una denuncia por malos tratos hacia su expareja-, el veterano delantero amenaza el sábado El Molinón. Criado en La Isleta, un barrio popular de pescadores y clase obrera de Las Palmas de Gran Canaria de donde también salieron los exfutbolistas Alexis y Guayre, Castro no ha perdido su duende y su buena relación con el gol. Pasan los años, ahora fuera del Betis, donde hizo carrera y subió de nivel, y sigue celebrando. En este arranque de temporada ya suma seis tantos -un gol por partido-, situándose de forma temprana como el máximo realizador de Segunda.

«Si Rubén no se llega a lesionar hace dos veranos yo no habría estado un año fuera del Betis», aseguró en su día Pepe Mel para valorar la influencia del delantero en la suerte del conjunto verdiblanco. «Ya era hora de que Rubén estuviera conmigo y no me hiciera sufrir. Me ha hecho goles que me han matado. Le voy a matar cuando venga», bromeó este verano Manolo Jiménez, su nuevo entrenador, sobre la preocupación que suscita este pequeño delantero (mide 1,74 metros) cuando se presenta como rival.

Nublar su inteligencia en el área y ese talento innato para la definición, expresado en los nueve clubes por los que ha pasado, incluido el Guizhou chino, es uno de los grandes quebraderos de cabeza que tendrá esta semana Rubén Baraja, quien ya le conoció como jugador. Aún no había florecido el genio de Rubén Castro, desplegado sobre todo a raíz de su llegada al Betis años después. «Es una leyenda en el beticismo», constata Quique Setién. Siempre con el mazo a punto. El Molinón ha sido testigo directo de ello.

15 ó 20 goles al año

A Rubén Castro no le intimida Gijón. Lo corroboran sus números, en constante crecimiento cuando da las luces largas a los porteros. Los cuatro goles que ha endosado al Sporting a lo largo de su carrera, con doce partidos disputados en total frente a los rojiblancos, llegaron en El Molinón. Hace dos temporadas, sin ir más lejos, se despidió temporalmente de Gijón con un doblete para el Betis en la última jornada, afeando todavía más la despedida de los rojiblancos de la élite. «Es un jugador que marca 15 ó 20 goles cada año», había dicho tan solo unos meses antes sobre él Rubi.