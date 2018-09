«Tenemos que dar un paso adelante» 01:50 Hernán Santana, ayer, durante un ejercicio de velocidad. / A. GARCÍA «El equipo no puede competir de una forma en casa y de otra totalmente diferente fuera», asume el canario Hernán Santana J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 02:58

A Hernán Santana el debut de Rubén Castro con Las Palmas le pilló de niño. Por eso hay mucho borrón en su recuerdo. «Era un crío y estaba en la cadena de filiales de Las Palmas. Tengo recuerdos borrosos, pero luego he tenido la suerte de enfrentarme a él en el fútbol profesional. Es un delantero de área, muy inteligente y que lo único que tiene en mente es el gol. Habrá que tener un plus en el marcaje sobre él porque en cualquier detalle te puede resolver un partido», resume el centrocampista.

Cuando Hernán Santana se decidió a abandonar Las Palmas en el pasado mercado de invierno, abría una página inédita de su vida, con una ampliación este fin de semana en una contienda extraña. Un viaje a lo desconocido. «Es un partido muy especial para mí. El año pasado fue la primera vez que salí de casa y que jugaba en un equipo que no era Las Palmas», concluye el mediocentro. Pero, prosigue rotundo, «no dejan de ser tres puntos, noventa minutos, y no importa el rival que tengamos delante, solo que salgamos enchufados y que los tres puntos se queden sí o sí en El Molinón».

«En el fútbol te tienes que preocupar si no creas ocasiones. Es una semana de autocrítica»

Sin hueco para la nostalgia, Santana verbaliza el sentimiento que sale del vestuario desde la conjura del domingo, con el equipo tocado en su orgullo por lo sucedido en El Sadar, comenzando por Baraja, muy crítico en la rueda de prensa pospartido. «Obviamente no estamos bien, sobre todo por la dinámica de las últimas semanas», asume el canario, parte activa del propósito de enmienda del vestuario desde este mismo sábado ante su exequipo: «El Sporting está llamado a ser un equipo fuerte en esta categoría y tiene que dar un paso adelante y no puede competir de una forma en casa y de otra totalmente diferente fuera».

No pone paños calientes por lo sucedido en El Sadar. Ni a las formas, ni a las causas. «En el fútbol te tienes que preocupar si no creas ocasiones», reconoce. «Estamos en una semana de hacer autocrítica todos para conseguir ese plus para ir a la portería rival y que seamos un equipo, no solo ordenado y que conceda poco, sino que también cree peligro y que se vea con ambición y ganas de llevar el partido».

Una de las mejores plantillas

La corrección de rumbo se espera este mismo fin de semana frente a un rival de los más potentes del campeonato, segundo clasificado, invicto en lo que va de competición. «Es una semana en la que nos toca apretar los dientes a todos», avisa Hernán Santana. «Será un partido complicado, pero el equipo y la afición van a responder y vamos a cambiar esa dinámica y a conseguir los tres puntos que nos hacen falta», añade categórico, antes de dejar claro que «Las Palmas ha hecho este año una de las mejores plantillas de la Liga y a nosotros nos está costando fuera ser un equipo que pise el área rival y genere ocasiones, pero El Molinón cambia la situación porque somos los que llevaremos el peso del partido».

Retrocediendo hasta la reunión del domingo, el vestuario salió con un diagnóstico. «El equipo tiene dos caras», sólido y ordenado, pero «nos está costando llevar el peso del partido a través del balón». En cualquier caso, solicita Hernán Santana, «tampoco hay que dar mucho bombo a esto porque este equipo tiene mucho margen de mejora y la gente tiene que soltarse». En ese sentido, el canario reconoce que «la afición tiene todo el derecho a exigir y reclamar esa garra que nos faltó en el segundo tiempo ante Osasuna», pero, añade, «le pido que siga estando con el equipo y que esté segura de que vamos a dar un paso adelante porque estamos todos comprometidos con la causa».

Antes de respaldar a Uros Djurdjevic, reñido con el gol desde su llegada, Hernán Santana se pone en el pellejo de goleador el sábado ante el equipo de su vida: «Si marco en el último minuto y conseguimos la victoria, obviamente estaré muy contento porque necesitamos los puntos y recuperar la sintonía con la gente. Respeto mucho a Las Palmas, que me lo ha dado todo, pero ahora mi equipo es el Sporting y defiendo al Sporting».