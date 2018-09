«Igual con el VAR el Sporting hubiera logrado algún título», asegura Novoa

¿Qué hubiera pasado si hace cuarenta años hubiera existido el sistema de videoarbitraje? ¿Podría tener el Sporting algún título ahora mismo en sus vitrinas? José Manuel Díaz Novoa, el entrenador con más partidos en el banquillo rojiblanco piensa que sí. Consciente de que es hablar de fútbol-ficción, el extécnico del Sporting, Espanyol y Burgos, entre otros, opina que aquel conjunto que dirigió se quedó a las puertas de varios títulos que con la aplicación del VAR podían haber dado lustre al palmares gijonés.

«Igual el Sporting habría ganado algún título», asegura Novoa en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Reconoce el entrenador que estaba en el banquillo cuando el Sporting endosó al Barcelona un 0-4 en Liga, que el fútbol ha sufrido una profunda transformación. «Ahora se juega en menos metros, hay más técnica», resume, «la televisión influye mucho más ahora, en el tema de los arbitrajes... Aunque es igual para todos».

Afirma que no pierde partido del Sporting, ya sea en el campo o bien a través de televisión. No oculta que el equipo, en la actualidad, «no está bien», aunque avisa de que las circunstancias «cambian todas las semanas». «Ahora mismo no se percibe un momento de seguridad, ni en el 'staff' técnico, ni en los jugadores. Pero cada semana el fútbol te da una nueva oportunidad», explica.

Para el futuro, Novoa lanza un mensaje optimismo: « El Sporting es un equipo bien organizado, tiene a una gran afición detrás. Y por lógica debería estar por encima de la mayoría de los equipos de Segunda; para llegar a Primera, en poco tiempo. Tarde o temprano, se va a invertir la situación».