«Aquí todo me parece alucinante»

Nick Blackman Futbolista del Sporting «Este equipo y esta afición, si estamos siempre juntos, podemos ser realmente fuertes» JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 3 octubre 2018, 03:03

De Nick Blackman (Mánchester, 1989) sorprende en el cara a cara su imponente estampa, su físico afilado -más cercano al de un velocista o al de un futbolista salido del molde del francés Thierry Henry, su referente- y, sobre todo, su carácter extrovertido y alegre. Rezuma un agradable optimismo. Todo un descubrimiento. El encuentro con el delantero inglés, canterano del Manchester United y que luce con orgullo su condición, se produce tras una de las clases de castellano de la semana. A primera hora de la tarde se acomoda en la sala de prensa de Mareo para conceder a EL COMERCIO en exclusiva la primera entrevista desde su llegada al Sporting. «No soy nada supersticioso. No creo en eso. Me gusta que todo sea posible en mi cabeza», promete en inglés.

-Su padre es de Barbados, su madre es inglesa con raíces judías, su abuelo materno, de Polonia, su abuela, de Holanda...

-(Sonríe). Hay mucha cultura en mi sangre. Es algo de lo que siempre he estado muy orgulloso. Todo es parte de mí, de mi cultura.

-Vive en Gijón con uno de sus hermanos, ¿no?

-Sí. Con mi hermano Robbie, el más pequeño de los tres. Está conmigo todo el tiempo. Tengo otro hermano, Richie, que es el mediano. Habitualmente está volando y nos vemos cada seis u ocho semanas aproximadamente. Por supuesto, están mi madre y mi padre. Mi familia es muy importante para mí. Estoy siempre cerca de ella. Haría cualquier cosa por ellos.

-¿Cómo se encuentra en Gijón?

-Muy bien. Voy poniéndome cada día más fuerte en los entrenamientos y entendiéndome más y mejor con mis compañeros.

-¿Por qué escogió al Sporting?

-Era una muy buena opción para mi estilo de juego. También era muy importante la presencia de este entrenador (Baraja). Fue un jugador increíble, muy respetado en España. Desafortunadamente no pude ver todos sus partidos como futbolista, pero sí le vi competir en la 'Champions' y al más alto nivel. Creo que puedo aprender mucho con su trabajo. Es importante para mí. Siempre quise también jugar en España y voy a dar el cien por cien. Antes de fichar vine a ver El Molinón, Mareo. Me parece todo alucinante. Los aficionados son muy apasionados. Gijón es una ciudad increíble y espero que sea una temporada muy exitosa.

-¿Su plan es subir a Primera y continuar en el Sporting?

-Mi plan ahora mismo es entrar en el equipo y, después, ayudar a ganar partidos y marcar goles. Me queda otro año más de contrato en Inglaterra (con el Derby County). El futuro decidirá el futuro, pero ahora me centro en este momento.

-Le preguntaba también por el ascenso...

-Por supuesto. Será una temporada muy exitosa si lo conseguimos. Voy a dar todo para ayudar al equipo y a los compañeros para conseguir los objetivos con este fantástico equipo.

-¿Ya tiene algún punto de parada obligado en Gijón?

-Me encanta un restaurante, El Bellavista, por la vista que tiene tan espectacular al mar. Me gusta mucho su pescado. ¿Lubina se dice? Adoro la lubina. ¡Es impresionante!

-¿Y la sidra? ¿La ha tocado?

-No bebo alcohol. Sí he visto a los camareros, en algún restaurante de la ciudad, echarla (hace el gesto). Es alucinante. Disfruté mucho, pero no la probé.

-¿Qué tal su primera experiencia de jugador en El Molinón?

-Me sentí muy bien. Cada día me siento más fuerte con los entrenamientos. Fue muy importante que ganáramos a Las Palmas. El equipo trabajó muy duro durante los noventa minutos. Creo que fue una gran actuación de todos. Los aficionados estuvieron increíbles. No dejaron de empujar y empujar en todo el partido. Para los jugadores es fundamental tener ese apoyo. Los sentimos muy cerca. Juntos, aficionados y jugadores, podemos hacer una temporada fantástica.

-¿La atmósfera es parecida a la de los estadios ingleses?

-Si le soy honesto, para mí es quizá mejor. Aquí los aficionados están muy cerca. Están gritando, con el altavoz. Es impresionante. No dejan de empujar con canciones sobre el equipo. Este equipo y esta afición, si están juntos, pueden ser realmente fuertes. La victoria del sábado, además, fue muy importante porque veníamos de tres semanas no muy buenas. Estas cosas siempre pasan a lo largo de una temporada, que es muy larga, pero lo importante es recuperarse lo antes posible.

-¿Qué tipo de jugador es usted?

-(Pensativo). Es difícil decirlo. Me gusta buscar espacios para romper las defensas y, por supuesto, hacer goles (sonríe).

-¿En qué porcentaje de su nivel físico se encuentra?

-Me siento bien, fuerte, entrenando duro. Cuando el entrenador piense que estoy listo para jugar, será su decisión.

-¿Cómo es su carácter dentro y fuera del fútbol?

-Esa es una buena pregunta para mi familia (risas). Cuando trabajo, estoy entrenando al cien por cien. Doy todo. Después, me gusta estar tranquilo y pasar el tiempo con la gente que quiero, con mi familia. Para mí es importante tener esos valores en la vida.

-En su canal de 'Youtube' se advierte una personalidad muy divertida.

-No lo creo (risas). ¡Tal vez mi hermano sí que lo piense! Estamos todo el tiempo bromeando juntos. Mis dos hermanos son mis dos mejores amigos.

-Hábleme de su abuelo materno, Benjamin. Es un auténtico superviviente, con una historia impresionante detrás.

-Mi abuelo está próximo a los noventa años. Ahora vive en Estados Unidos, cerca de Nueva York. Es un superviviente de Auschwitz, del Holocausto. Logró sobrevivir, pero desafortunadamente tuvo que pasar allí tres años de vida. Su historia es increíble y la tengo como inspiración. Lógicamente, yo lucho por cosas muy diferentes. No puedo comparar mi vida con la suya, pero siempre me da mucha fuerza tener presente lo que vivió. Es una persona muy valiente. No puedo describir lo que tuvo que pasar.

-¿Mantiene tatuado en su piel el número que le asignaron?

-Sí. No le gusta hablar de eso porque prefiere guardarlo en el pasado, pero tomo mucha fuerza de su historia y trato de usarla después en mi vida.

-¿A su abuelo le gusta el fútbol?

-No, no le gusta mucho (sonríe). Lo suyo es el tenis. Todos los días juega. Es alucinante. Está cerca de los noventa años y siempre está jugando.

-¿Ha visitado Auschwitz?

-Nunca. Sí que es algo que me gustaría hacer algún día para tratar de entender más sobre lo que sucedió y por qué.

-¿Quién ha sido su ídolo?

-¡Thierry Henry!

-En él estaba pensando.

-(Risas). Me gustaba mucho Ronaldo, el original, pero desafortunadamente jugaba en España cuando yo era joven y tenía muchas dificultades para verlo. Por eso vi más a Henry. Era un jugador fantástico.

-Usted fue un joven talento de la academia del Manchester United.

-El United es un club muy importante en mi vida. Me dio muy buenos consejos y el aprendizaje que necesitaba. Trabajar para tener una buena técnica con el balón, por ejemplo, es fundamental para los chicos jóvenes. En algunos clubes de Inglaterra eso no se trabaja. Fui muy afortunado de poder pertenecer a ese fantástico club.

-¿Algún compañero ilustre?

-Allí coincidí con Tom Cleverley (Watford), Danny Welbeck (Arsenal), Danny Drinkwater, que juega en el Chelsea... Coincidí con todos ellos. Luego ya fueron en su dirección y yo en la mía (sonríe).

-¿Llueve mucho en Mánchester?

-Es una buena ciudad y sí, llueve mucho. Todo el mundo dice que en Gijón llueve, pero desde que llegué aquí solo veo sol. Estoy esperando por la lluvia (risas).

-¿Cómo es de importante la isla de Barbados en su vida?

-Mucho. Es el hogar de mi padre y tengo mucha familia allí. Cuando la temporada termina, me voy allí con mi familia todos los veranos.

-¿Se atreve a dar una cifra de goles?

-(Sonríe). No, no.

-¿Cómo es la competencia que mantiene con 'Djuka'?

-Estoy enfocado en mí, en entrenar y dar lo mejor en cada entrenamiento para competir al máximo. Pero al final todos necesitamos sentir la competencia por un puesto. Es muy importante porque cada jugador empuja para alcanzar su mejor nivel. Le enfoca a trabajar todos los días al máximo.

-Son dos delanteros muy distintos.

-Quizá sí. Pienso que es bueno para un equipo tener jugadores de diferentes tipos. Si no, al final tienes lo mismo.

-No han marcado todavía...

-Todos los delanteros pasan tiempo sin marcar en algún momento. Pienso que lo importante, si uno no marca, es estar concentrado en ayudar al equipo al máximo. El gol es importante, por supuesto, pero hay otros trabajos que el delantero tiene que hacer bien para ayudar. Y somos un equipo. Babin puede marcar goles, por ejemplo, u otro jugador. Lo más importante de todo siempre serán los tres puntos.

-¿Babin fue una persona fundamental en su decisión de salir cedido al Sporting?

-Al final fue una decisión personal. Lógicamente, Babin está aquí y me ha hecho muy fácil todo: el traslado, el encaje en el equipo, entender a los compañeros. Me ha ayudado muchísimo. Cada vez entiendo más y mejor el español.

-El lunes van a jugar al Wanda contra el Rayo Majadahonda.

-Es el estadio del Atlético, ¿no? Vamos a ir a ganar, aunque sabemos que será difícil. Pero tenemos que creer y mantener esa mentalidad de que podemos ganar cualquier partido.

-El Sporting todavía no se ha estrenado a domicilio esta temporada. ¿Es la cuenta pendiente?

-Tenemos que tener la misma mentalidad. Trabajar duro e ir a ganar el partido.

-Una curiosidad. Le he visto hasta cocinar en alguna entrega de su canal de 'Youtube'. ¿Le gusta?

-Lo intento. Pienso que cocino mejor que mi hermano Robbie y él piensa que cocina mejor que yo (risas). Trato de cocinar y hacer cosas nuevas siempre que puedo. Es algo que me gusta. También la música de todo tipo. Española, francesa, inglesa, africana... No hablo francés, pero si hay algún tema que me gusta, lo escucho. Veo también muchas películas, series. La última serie que estoy viendo es 'Power'. Es muy buena. Por lo demás, cuando no estoy entrenando o jugando, me gusta relajarme con mis hermanos. Salir a pasear por la playa, al cine, a comer.

-¿No tiene tatuajes?

-No.

-Es algo fuera de lo común en el fútbol actual.

-(Risas). Cada uno puede hacer lo que quiera. Lo respeto, pero personalmente no me gustan. No veo que haya algo que me empuje a hacerme un tatuaje. Mi familia es lo más importante para mí, pero no veo necesario hacerme un tatuaje y que eso implique que los quiera más. Es mi decisión individual. Veo compañeros y me gustan algunos tatuajes que llevan, que son muy bonitos, pero para mí, no.

