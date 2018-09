«Intentaremos desactivar a Rubén García», asegura Baraja Baraja, de espaldas, comunica a Neftali su exclusión de la lista. / A. G. El técnico rojiblanco mostró su confianza en Djurdjevic y aseguró que Blackman «nos va a dar una versión diferente en la posición de 'nueve'» VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:12

Nick Blackman se convirtió en el gran protagonista ayer en Mareo. El delantero inglés, recuperado de la lesión muscular que le ha impedido debutar como rojiblanco desde su llegada al club, se estrena en la lista de convocados de Rubén Baraja para el partido de hoy ante Osasuna. «Es importante ir recuperando jugadores. Estamos en la jornada seis y es la primera vez que Blackman puede venir con nosotros», valoró Rubén Baraja, que destacó que el inglés «tiene velocidad, movilidad y buenas acciones de remate. Nos va a dar una versión diferente en la posición de '9'».

De cara a la cita de El Sadar, Baraja aseguró que Osasuna «es un equipo con muy buena plantilla y está en el grupo de favoritos para estar entre los mejores». «No han tenido un buen inicio de resultados, pero es un equipo importante», añadió el técnico, consciente además de que «ir a Pamplona siempre tiene un grado de dificultad añadido por la historia de ese club y lo difícil que es ese campo, pero lo hacemos con la ambición de ganar».

En El Sadar, el Sporting se reencontrará con Rubén García, uno de sus jugadores más destacados en la pasada temporada. «Intentaremos desactivarlo y al final del partido le daremos un abrazo, porque fue importante el año pasado y le tengo un gran cariño», apuntó Baraja.

El técnico no desveló sus planes para el partido de hoy, aunque sí puso sobre la mesa algunos nombres. El primero de ellos es el de Djurdjevic, del que destacó que «es un futbolista que trabaja mucho». «Tarde o temprano encontrará el gol. Lo importante es seguir confiando en sus posibilidades y que el equipo genere ocasiones». El técnico, en cualquier caso, no ocultó que «la llegada de Blackman le va a exigir más en cuanto a aportar goles».

En cuanto a Isaac Cofie, ausente la pasada semana por sanción, Baraja evitó pronunciarse sobre su posible regreso al once, aunque admitió que el equipo compitió «bien» sin el ghanés ante el Numancia: «Es bueno para el equipo tener jugadores que en un momento determinado no juegan de inicio, pero que luego pueden salir y hacerlo bien». El entrenador vallisoletano, además, desveló que la lesión de Pelayo Morilla no reviste gravedad y el canterano podría reincorporarse al equipo la próxima semana.

Baraja no se mostró preocupado por el momento de forma del Sporting, que ha sumado un solo punto en las dos últimas jornadas. «Entiendo la pasión del aficionado, pero mi perspectiva tiene que ser profesional. Hemos hecho ocho y podríamos tener alguno más si el otro día hubiéramos estamos más acertados en la finalización. Es la realidad de la categoría», afirmó el técnico, para quien «lo importante es que se vea un equipo que compite como en estos cinco partidos y vaya mejorando creciendo».