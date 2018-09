La hora de ajustar cuentas Barral, ante David García, celebra eufórico el primer gol de la última victoria. / J. BILBAO El Sporting no consigue ganar a Las Palmas en Segunda División desde hace doce años JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 03:07

Hubo un tiempo, que en parte sigue vigente, en el que Las Palmas le tenía tomada la medida al Sporting, sobre todo cuando los combates se producían en Segunda. Ahí levantó el equipo canario los andamios de su hegemonía que, salvo por los últimos envites de Primera, se extiende hasta estos días. «Si estamos al nivel los noventa minutos, tanto defensiva como ofensivamente, podemos ganar a cualquiera. Si no estamos acertados los noventa minutos, sobre todo ante Las Palmas, vamos a sufrir mucho», anticipó Diego Mariño sobre la enésima entrega de careos entre gijoneses y canarios.

Han pasado 4.300 días, unos doce años, desde la última victoria del Sporting ante Las Palmas en la categoría de plata. David Barral, ahora en Japón, y Diego Castro, en la actualidad en Australia, afeitaron en seco aquel día al equipo canario. A partir de ahí, llegó el apagón total. Once partidos, ninguna victoria que celebrar. Ni en El Molinón, ni en el Estadio de Gran Canaria. ¿Lo más doloroso de este oscuro serial? La eliminación en el 'play off' de ascenso en el curso 2013-2014. El primer garrotazo que se llevó Abelardo en el germen del Sporting de los 'guajes'. «Perdimos en su campo y en la vuelta teníamos la ilusión de remontar la eliminatoria, pero también perdimos. Fue difícil de asumir. Había mucha ilusión puesta en conseguir ese ascenso y no pudo ser. Y dolió más por el hecho de que todo se resolviera en nuestro campo», recuerda Alberto Lora desde Chipre. «Ahora el equipo tiene que centrarse en sí mismo. Hacer las cosas que sabe y buscar los defectos de Las Palmas. Soy optimista y espero que sumemos tres puntos que nos den una tranquilidad. El equipo parece que está mostrando dos caras, de local y fuera, y hay que lograr esa estabilidad», remacha.

La huella de los últimos enfrentamientos en Segunda, desde aquel festejo de 2006, queda en siete derrotas y cuatro empates. Y hay cuña de la misma madera en este terrorífico serial, preñado de intrahistorias. En febrero de 2008, un jovencísimo Adrián Colunga, emigrante de Mareo, irrumpió con el mazo en El Molinón. Había jugado en el partido de ida, en Las Palmas, pero se convirtió en un vendaval en la vuelta, firmando el gol de la victoria. Visto y no visto. Aquella temporada le catapultaría hacia Primera. «Era muy joven y todo era diferente. Ganamos con aquel gol, en El Molinón, en mi primer año como profesional», recuerda el exfutbolista de Las Palmas y también del Sporting, quien, con los números sobre la mesa, resta importancia a la estadística negra: «No creo mucho en las dinámicas. Son ciclos y a veces hay equipos a los que les cuesta ganar a un rival determinado, pero es más una anécdota».

Retomar el control

Retomó el control el Sporting en los últimos años de Primera, estimulado sobre todo por la burbuja de los 'guajes', pero aún necesita el ajuste de cuentas en Segunda, con el equipo de Baraja ansioso por recuperar gas en la competición con una victoria de postín, frente a un contendiente que domina las dos áreas. Con poco que ver con sus floridos proyectos hermanos. «Tengo recuerdos de partidos muy complicados por la forma de jugar que tenían», abunda Lora. «Les gustaba el fútbol combinativo y llegar a la última fase del campo con muchos toques. Era difícil. A veces, cuando hacías una presión alta, conseguían salir y te ganaban mucho terreno», recuerda el ahora futbolista del Omonia Nicosia.

Adrián Colunga reconoce que ahora anda un poco despistado del fútbol, pero este partido le toca la fibra sensible. Mareo cultivó su genio, pero Las Palmas le puso en el escaparate tras una travesía casi homérica. «Me he criado en el Sporting desde pequeño y Las Palmas apostó por mí para hacerme profesional y me catapultó a Primera. Le estoy agradecido a los dos», concluye.

