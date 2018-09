Baraja: «Los jugadores tienen que dar un paso adelante como lo di yo» Baraja da indicaciones durante el entrenamiento. / ARNALDO GARCÍA El técnico espera ver un Sporting «diferente» al de las últimas semanas para sumar una victoria ante Las Palmas A. MAESE GIJÓN. Sábado, 29 septiembre 2018, 01:17

Ha sido una semana de reflexión en el Sporting. En esos términos, al menos, se expresó el técnico Rubén Baraja horas antes de enfrentarse a Las Palmas en El Molinón. «Hemos tratado de hacer autocrítica necesaria y llegar a conclusiones que nos ayuden a mejorar», explicó.

El titular del banquillo rojiblanco es consciente de que el equipo ha dado un paso atrás en sus últimas salidas, pero recordó que «esto es fútbol y se puede ganar, empatar o perder». «No hay que dramatizar y utilizaremos lo que ha pasado para mejorar», hizo hincapié. Para ello, Baraja solicitó un cambio a sus jugadores: «Tienen que dar un paso adelante como lo di yo para inspirarles a mejorar y a crecer».

No es una semana cualquiera para la primera plantilla. La tensión se palpa en el ambiente. La afición está impaciente por saber cómo reaccionarán los rojiblancos tras una dinámica negativa de resultados ante uno de los aspirantes al ascenso. «El fútbol es pasión. Los sportinguistas quieren que su equipo gane, lo entiendo, y sé cual es el peaje cuando no salen los resultados, pero eso no puede sacarnos del equilibrio y la realidad. Estamos en la jornada siete», comentó el vallisoletano.

«Hemos hecho autocrítica para sacar conclusiones que nos hagan mejorar»

Su idea para esta tarde pasa por hacer cambios. Unas permutas de las que espera resultados. «Quiero ver a un Sporting diferente. Tenemos que interpretar bien el juego, mantener la intensidad y sobre todo ser nosotros mismos», explicó el preparador, que espera que El Molinón vuelva a ser un fortín: «En casa hemos estado bien y tenemos que seguir así. También buscamos soluciones para combinar con el balón».

Entre las soluciones se encuentra Robin Lod, que modificará su posición sobre el terreno de juego. Dejará la banda izquierda para centrar su juego en la medular. Todo ello para generar más peligro. «Cuando no llegas al área rival tienes menos opciones de ganar, es evidente. Hemos valorado lo que tenemos que mejorar», afirmó.

No fue el único nombre propio al que hizo referencia el técnico. Además de Lod, Baraja dejó abierta la posibilidad de que la defensa sufra una variación. El preparador no escondió su idea de utilizar a Peybernes en lugar de Álex Pérez. Es un cambio con el que lleva trabajando desde el martes, cuando el equipo regresó al trabajo tras una jornada de descanso. «En el proceso del equipo ves a jugadores que vienen empujando. Defensivamente estamos bien, estamos fuertes», comentó el preparador sobre la posibilidad de dar entrada al galo junto a Babin.

El Sporting jugará esta tarde el séptimo partido de la temporada. Pese a que la competición acaba de iniciarse, a Baraja le hubiera gustado tener al equipo más rodado. «Hemos tenido varias lesiones de jugadores que no hemos podido ver en el campo», recordó. Un ejemplo de ello es Nick Blackman, delantero que aún no sabe lo que es jugar en El Molinón: «Entendemos que eso puede influir, pero no es una excusa para encontrar el equipo que queremos ser».

Por último, el preparador hizo referencia al rival. «Rubén Castro nos hará trabajar mucho», destacó. El delantero llega en racha, al igual que Las Palmas. Babin y Peybernes sudarán para detenerlo.

