El Telecable no tiene margen de error ante Las Rozas

El Telecable Hockey, tras dejarse dos puntos en el derbi ante el Cuencas Mineras, no puede fallar ante Las Rozas (19.15 horas, Mata-Jove), en partido de la octava jornada de la OK Liga femenina. «Tenemos que reencontrarnos con la victoria para pelear por estar en la parte alta de la tabla, ya que no nos supo bien el empate del domingo pasado en Grado», afirma Fernando Sierra, entrenador del conjunto gijonés.

Las Rozas, exequipo de la local Vanessa Daribo, presenta una plantilla muy renovada con la italiana Galeasi y la reciente incorporación de la argentina Eli Vera, ex del Liceo de La Coruña, que aportan experiencia y veteranía a un quinteto muy joven. Con respecto a las jugadoras nacionales destaca Eli Wally.

En la misma categoría, el Areces Pavitek visita al Bigues i Riells (21 horas), mientras que el Cuencas Mineras jugará en Manlléu el partido de esta jornada el día 1 de diciembre.