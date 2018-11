«Acabar 23 del mundo no está mal, solo competí seis meses» Pablo Carreño posa con los niños de la escuela del Grupo, que ayer le recibieron en las pistas de la entidad. / PALOMA UCHA Pablo Carreño atribuye el resultado a las numerosas lesionesEl tenista gijonés iniciará el año en Auckland para disputar luego el Open de Australia, pero duda en jugar después en Europa o en Sudamérica J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 6 noviembre 2018, 00:29

«El acabar el año como número 23 del mundo no es un mal resultado, porque en realidad solo puede competir seis meses por culpa de las lesiones». Así resume Pablo Carreño este 2018 en el que contó con grandes expectativas de mantenerse en el 'top 10' .

El tenista gijonés, que llegó ayer a su ciudad natal tras disputar el último torneo en París, se encuentra en casa estos días, «donde me dedicaré a estar con mi familia y amigos, a los que hecho mucho de menos a lo largo de la temporada». También se pasó por el Grupo Covadonga para dar consejos a los niños de la escuela de tenis en la que se forjó y cambió impresiones con algunos de los que fueron sus entrenadores en la base como María José o Rafa.

Tras esta semana en Gijón irá la próxima a Barcelona para cumplir varios compromisos con sus patrocinadores y atender a varios medios de comunicación. Posteriormente tiene previsto un viaje con su novia para intentar relajarse y desconectar de cara a reanudar los entrenamientos el próximo día 18. Sus primeras citas de 2019 serán Auckland y el Open de Australia. «Luego valoraré si hago gira sudamericana o europea», matizó sobre su calendario de la nueva temporada.

Carreño tuvo un año complicado. Primero un dedo, luego problemas en un abductor y en la espalda tuvo fuertes dolores en dos ocasiones, que le dejaron casi dos meses sin competir. «En 2016 acabé en el puesto treinta y el año pasado entre los diez primeros, jugando incluso el Másters, pero éste no pudo ser por los problemas físicos».

La primera parte de la temporada le dejó bastante satisfecho, porque experimentó muy buenas sensaciones sobre la pista y estuvo a un gran nivel.

En este sentido, explica que en los Másters 1000 de Estados Unidos «creo que di la medida de lo que yo espera. En Indian Wells me encontré fenomenal pero, sobre todo, en Miami, donde alcancé las semifinales y mostré mi mejor versión».

Segunda parte amarga

Fueron sin duda los mejores momentos de 2018 para el asturiano, que vivió una segunda parte del año muy amarga. A partir del Open USA, donde defendía 700 puntos -siendo en 2017 el séptimo español en llegar a semifinales tras Santana, Orantes, Moyá, Ferrero, Ferrer y Nadal-, sus planes se truncaron. «Me tuve que retirar con Sousa en la segunda ronda a causa de los dolores en un abductor cuando venía de hacer muy buenos partidos de la gira por Estados Unidos».

Pero a renglón seguido vio evaporarse uno de sus sueños, que es la Copa Davis. «Ya en la primera eliminatoria por un dedo no pude jugar y en las semifinales con Francia no jugué a mi nivel, porque me resentí de la lesión en Nueva York». Lo cierto es que Rafa Nadal tampoco jugó y el equipo español quedó sin opciones de alcanzar la final para recuperar la ensaladera.

Pero Carreño es optimista de cara al próxima edición: «Habrá nuevo formato y se jugará en Madrid, lo que nos favorece, pero fue una pena, porque tuvimos una gran ocasión para disputar el título».

El tenista número dos español, tras el 'extraterreste' Nadal, tiene muy claro que con vistas a 2019 «tengo que realizar una buena pretemporada y tratar de recuperarme de las lesiones que me dejaron casi medio año sin jugar».

Carreño quiere ver el lado positivo del difícil curso que terminó para él en París la semana pasada contra el ruso Daniil Medvedev e insiste en que «tengo que recuperar mi nivel, el que mostré a principios de año en Estados Unidos contra los mejores y que, por supuesto, no he perdido».