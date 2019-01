Andy Murray, a sus 31 años, quiere decir adiós al tenis en Wimbledon. La lesión en la cadera que padece desde hace veinte meses no le deja continuar y quizás no le propicie ni tener el retiro deseado. «No estoy seguro de que pueda jugar con este dolor por otros cuatro o cinco meses. Quiero ir a Wimbledon y parar», aseguró en una rueda de prensa en la que no pudo aguantar las lágrimas.