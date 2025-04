España se juega el billete a la fase final de la Billie Jean King

Enric Gardiner Jueves, 10 de abril 2025, 13:45 Comenta Compartir

El equipo español de la Billie Jean King Cup se juega este viernes y el sábado en Ostrava (República Checa) la clasificación para la fase final del torneo. Carla Suárez y las jugadoras, Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Cristina Bucsa, Guiomar Maristany e Yvonne Cavalle-Reimers, se enfrentarán este viernes a Brasil y el sábado a la República Checa en una fase de grupos en la que España necesita quedar primera para ganarse un hueco en la fase final que se disputará en Shenzhen (China) del 15 al 21 de septiembre.

El formato seguirá lo visto estos últimos años en la Copa Davis y en esta competición femenina, con dos partidos individuales seguido de uno de dobles en caso de que fuera necesario. La responsabilidad de liderar a España en las dos eliminatorias recaerá, salvo cambios de última hora, en Bouzas y Sorribes en los individuales, y en Sorribes y Bucsa en el punto del dobles.

A sus 22 años, Bouzas está dentro de las 70 mejores del mundo y asumirá el liderazgo del equipo ante la baja de Paula Badosa, que se tuvo que retirar del Masters 1.000 de Miami y no ha podido comenzar la gira de tierra batida por un problema en la espalda. «Sé que todo el equipo me va a apoyar muchísimo, me va a ayudar en todo momento y me hará sacar esa energía para hacerlo todo lo mejor posible», dijo Bouzas en la previa de una eliminatoria que se disputará en las condiciones que más favorecen a la anfitriona, en pista rápida bajo techo. «Tenía un poco esa incertidumbre de saber cómo iba a ser, porque cada pista es diferente y la verdad es que creo que me estoy adaptando bien. Aún nos quedan un par de días más de adaptación y eso es algo positivo», destacó la pontevedresa.

«La pista no es excesivamente rápida y eso es algo positivo. Pero bueno, las chicas están en un proceso de adaptación porque vienen de diferentes condiciones», agregó Carla Suárez, que debuta como capitana en este torneo al suceder a Anabel Medina.

La mayor confianza de España está en el dobles, con las medallistas de bronce en los Juegos de París, Sorribes y Bucsa, que vienen de ganar el torneo en Bogotá, además de que la tenista cántabra nacida en Moldavia hizo final junto a la japonesa Kato en Miami.

Las checas, sin las mejores

En cuanto a sus rivales, la República Checa llega sin sus mejores jugadoras, ya que no se han presentado Karolina Muchova, Barbora Krejcikova ni Marketa Vondrousova. Sí estará Linda Noskova, 33 del mundo, acompañada de Marie Bouzkova (57), Tereza Valentova (171), Dominika Salkova (194) y Tereza Krejcova (850). Brasil sí llega con su mejor raqueta, Beatriz Haddad Maia, 17 del ranking. La ex 'top ten' estará escudada por Laura Pigossi (183), Luisa Stefani (151), Luiza Fullana (546) y Ana Candiotto (575).

Los equipos ganadores de sus respectivos grupos se clasificarán para la fase final de la Billie Jean King, que este año se disputará en septiembre, en lugar de en noviembre, para coincidir con el inicio de la gira asiática y aliviar los desplazamientos de las jugadoras. China, como anfitriona, e Italia, como vigente campeona, ya están clasificadas.