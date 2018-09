TENIS Cara a cara entre Rafa Nadal y el asturiano Roberto Menéndez Roberto Menéndez. / J. PAÑEDA El número 1 y el 1.620 del ránking ATP se citan esta tarde en Manacor en el tercer debate 'Futuros' del Banco Sabadell SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:21

A sus 42 años, el asturiano Roberto Menéndez vive una segunda juventud. Dominador de los torneos de veteranos que se disputan a lo largo y ancho del país, es el número uno del mundo +40 y su palmarés crece prácticamente cada semana. Pudo ser profesional, se quedó cerca y hoy su clase con la raqueta y su esfuerzo diario en el apartado físico le permiten vivir de lo que más le gusta.

Pero no fueron sus buenos resultados nacionales o en el circuito mundial de veteranos los que esta tarde, a partir de las 20.30 horas en Manacor, le juntarán cara a cara con Rafael Nadal, a quien considera «el mejor jugador, con diferencia, de España, y el mejor de la historia en tierra batida», en el tercer debate 'Futuros' del Banco Sabadell. Todo comenzó con «un mensaje a mis redes sociales desde Mediapro. Al principio no me lo creía, pero después me llamaron desde la (Federación) Española y me lo confirmaron».

Desde entonces, todo ha pasado muy rápido. Las conocidas charlas del Banco Sabadell, que en sus dos primeras ediciones lograron reunir a personajes de la talla de Guardiola, se centraron en Nadal. ¿Y qué mejor que reunir en una mesa al número uno del tenis español y al 1.620? Una lotería que cayó en manos de Roberto Menéndez, quien dejó de fijarse en el ránking ATP cuando se dio cuenta de que «si eres el número 200 solo malvives».

Hospedado en Palma, ayer reconocía a EL COMERCIO sus nervios y su expectación. «Mañana -por hoy- me vienen a recoger a las cinco de la tarde y sé que la charla tendrá lugar en Manacor». A Roberto Menéndez, que lleva días recibiendo fotos «de amigos que tengo por todo el país y que se cruzan con carteles con mi foto junto a la de Nadal» le hace «mucha ilusión» el encuentro de esta tarde. «Aunque ya conozco a Rafa, hace siete u ocho años que no lo veo y será seguro una charla muy agradable».

La conversación se podrá seguir en directo a través de la página de Facebook oficial del Banco Sabadell, que por el momento adelanta el título del que será su tercer debate: 'Futuros. ¿Podemos controlar nuestro futuro? ¿Está escrito en los genes? ¿O es cuestión de suerte? Cuestión de suerte o no, Roberto Menéndez ha regresado a los oídos y a los ojos del gran público, muchos años después de que aquel niño avilesino tomase rumbo a Barcelona para luchar por un sueño. Hoy, al menos un poco de ese esfuerzo se verá recompensado al sentarse al lado de una leyenda del deporte.