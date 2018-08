Carreño: «Espero ponerme a tope para la Copa Davis»

Pablo Carreño confía en estar ante Francia en la eliminatoria de la Copa Davis, que se disputará en la ciudad gala de Lille entre los próximos días 14 y 16 de este mes. El jugador gijonés no tuvo fortuna, ya que tuvo que retirarse el pasado jueves en su partido con el portugués Joao Sousa en el quinto set (4-6, 6-3, 5-7, 6-2 y 2-0).

El tenista forjado en el Grupo Covadonga explicó que salió «tocado de Winston Salem en el aductor izquierdo». Sin embargo, en los días posteriores «progresó bien» de la lesión, lo que le hacía albergar esperanzas de estar al ciento por ciento en el US Open. Sin embargo, en el partido contra el luso fue tan intenso que esa zona volvió a molestarle.

«He intentado pedir un fisio para tratar la zona, pero me iba molestando más, y antes de romper he decidido parar», precisó el asturiano sobre un encuentro duro en el que encontró el consuelo de su rival con el que mantiene una estrecha relación. No en vano, ambos comparten muchos entrenamientos en la Ciudad Condal.

Las ecografías realizadas ayer indican que no tiene una rotura y eso es tranquilizador para el tenista asturiano que aguantó durante buena parte del partido a pesar de las molestias que sufría. No es una situación atípica. Explica Carreño que los tenistas juegan «con sobrecargas muchas veces», pero matizó que su rival le exigió «mucho» durante el encuentro, por lo que lamentó no aprovechar más sus opciones para sacarle ventaja.

Carreño, el duodécimo jugador del ránking ATP, se hará esta semana en Barcelona una resonancia, aunque el propio jugador dice que el músculo «no está roto, porque no sentí que el dolor fuera a más, ni tampoco tuve un pinchazo». Y concluyó afirmando que «espero que la resonancia salga bien, por lo que descansar y ponerme a tope para la Copa Davis».

Cabe recordar que el tenista gijonés tampoco pudo disputar en Valencia la anterior eliminatoria de la Davis en Valencia, por lo que parece un tanto gafado con esta competición. Carreño defendía 700 puntos de la semifinales del año pasado en el Open Usa y descenderá del top 20 tras disputarse este último Granda Slam del año.