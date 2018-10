Carreño paga su inactividad ante el francés Benoit Paire en Shanghai

Su debut ayer en la primera ronda del Masters 1.000 de Shanghai no fue el esperado. No fue su día. Al igual que sucediera en su primer partido en la pasada eliminatoria de la Copa Davis en Lille (Francia), donde Benoit Paire se convirtió en su verdugo, Pablo Carreño, número 24 del mundo, se topó ayer con el mismo rival y con el mismo desenlace ya que el asturiano cayó ante el francés por 6-3 y 6-4.

El tenista gijonés regresaba a las pistas tras un mes de reposo. No había vuelto a la competición desde que se resintiera de su lesión en el abductor en la Copa Davis. Derrotado ayer ante el francés Benoit Paire, número 62 del ránking, Carreño abandona Shanghai, no obstante, satisfecho porque «me he sentido bien de la lesión». «No he notado el abductor en ningún momento y ese era el principal objetivo», aclaró el asturiano, que no obstante pagó su falta de entrenamiento. «Es una lesión complicada, que no sabes cuándo tiempo te va a tener parado. Siempre se nota cuando empiezas otra vez después de tanto tiempo. Creo que he notado un poco eso», hizo hincapié.

El partido tuvo un desenlace rápido. En una hora y trece minutos, Paire se quitó del medio al asturiano en un partido que Carreño arrancó con mal pie. Perdió su primer servicio, lo que arrastró durante todo el set. En el segundo, el francés también le rompió el quinto juego y definió su victoria.

Carreño afronta ahora el final de temporada, tres semanas, con competiciones como el Torneo de Viena y el Masters 1000 de París. «Espero que físicamente aguante y a ver si acabo con buenas sensaciones», señaló el gijonés.