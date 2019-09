TENIS Carreño planifica su escalada en el 'ranking' El gijonés volverá a las pistas en Metz, tras cerrar su programa de torneos indoor, con el objetivo de alcanzar el número 32 del mundo J. L. CALLEJA GIJÓN. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:12

Pablo Carreño ya ha decidido los torneos indoor que jugará en el tramo final de este año. El tenista gijonés acudirá, finalmente, a las citas de Estocolmo (14-20 de octubre), Viena (21-27 de octubre) y París (28 de octubre). Pero, antes, en su planificación deportiva para este tramo aparecen las citas de los inminentes torneos de Metz (16-22 de septiembre), Chengdu (23-29 de septiembre), Tokio (30 de septiembre-6 octubre) y Shanghai (6-13 de octubre).

Serán en total siete los compromisos que afrontará en los próximos meses el jugador asturiano, que actualmente ocupa el número 62 del 'ranking' ATP, con 897 puntos. Su objetivo, no obstante, es alcanzar el puesto 32, que tiene actualmente el británico Kyle Edmund, con 1.325 puntos. De esta manera, se le abriría el acceso al cuadro principal del Open de Australia en enero de 2020.

El 'raqueta' forjado en el Grupo Covadonga ya estuvo en el 'top 20' a principios de esta temporada cuando cayó en un polémico y ajustado partido con el japonés Kei Nishikori. Pablo Carreño, en este sentido, quiere a toda costa recuperar su caché tras casi dos años machacado por las lesiones. El tenista asturiano se muestra optimista ante tal objetivo tras su reciente actuación en Nueva York, donde en 2017, tras alcanzar las semifinales, se consagró entre los diez primeros del mundo. En esta ocasión tuvo contra las cuerdas al belga Goffin, uno de los mejores tenista del circuito, en un vibrante e igualado duelo.

«Me ha dado mucha confianza este partido de cara a intentar la remontada de cerca de treinta puestos en el 'ranking' en los siete torneos que me quedan esta temporada», afirma el gijonés, tenía marcados los compromisos de este mes, pero que albergaba algunas dudas sobre los que haría posteriormente en pista cubierta. Finalmente me he decidido por competir en Estocolmo, Viena y París, que me pueden venir bien para conseguir el objetivo, pero antes tengo otros cuatro para intentarlo», destaca el deportista del Principado. Lo ideal para el asturiano sería meterse entre los treinta primeros para «evitar las previas en los grandes torneos del próximo año».

Descanso y vuelta al trabajo

PabloCarreño, tras caer en el Open USA, ha descansado unos días en la ciudad cde Barcelona y comenzará a ejercitarse hoy para regresar a las pistas el lunes de la próxima semana en Metz. «He estado unos días sin entrenarme para llegar lo mejor posible a este torneo en Francia con vistas a competir después a buen nivel en los compromisos de Chengdu, Tokio y Máster 1.000 de Shanghai, que serán también buenas oportunidades para puntuar e ir remontando posiciones», hace hincapié el tenista asturiano.