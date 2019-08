Carreño resiste los cañonazos de Isner y reta a Djokovic en los octavos de Cincinnati Grito de rabia de Pablo Carreño, que ganó ayer a John Isner en Cincinnati. / G. I. El asturiano levantó una bola de partido en el desempate del tercer set que consolida su progresión hacia el Open de Estados Unidos J. A. GARCÍA / J. L. CALLEJA GIJÓN. Jueves, 15 agosto 2019, 00:18

Pablo Carreño vuelve a sonreir. No sin sufrimiento, el asturiano apretó el puño y dejó soltar toda la tensión acumulada. Más que gritar, rugió. Lo hizo de alegría, dirigiendo la mirada al palco donde su equipo mostraba el entusiasmo con una victoria que supone un chute moral importante después de una temporada con tantos altibajos. Carreño ganó después de un encuentro agónico al cañonero estadounidense John Isner después de casi dos horas y media de partido por un 6-4, 6-7 y 7-6 y se cuela en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Sin tiempo para celebrarlo en el horizonte el reto que se presenta es mayúsculo. Esta tarde (16 horas, hora española) se medirá en los octavos de final al número uno del mundo, Novak Djokovic, que tuvo un estreno tranquilo en el torneo ante el tenista local Sam Querrey.

No estuvo exenta de épica la victoria del asturiano ante un rival complicado, que hace del saque su principal argumento. Isner, que se desenvuelve muy bien ante la rapidez del cemento, juega todas sus cartas al primer servicio. Si consigue meterlos (no olvidemos que mide 2.08 metros) el adversario solo puede agachar la cabeza y pensar en el error.

El tenista gijonés (53 ATP) fue capaz de sacar rédito del escaso margen de error que concede el estadounidense. Aprovechó su momento y fue capaz de decantar una balanza que parecía se iba a decantar a favor de Isner, favorito como no podía ser de otra manera del público.

Después de un gran primer set en el que fue capaz de hacer un break a Isner, Carreño alcanzó el 'tie break' en el segundo. El primer saque del estadounidense le permitió igualar la contienda y conducir el duelo al tercer y definitivo parcial. El guión parecía escrito de antemano. El enfrentamiento llegó sin remisión al 6-6 y por tanto a un desempate que parecía caer del lado del estadounidense, que arrancó en el tanteo definitivo con un 0-3 a su favor. Dos 'aces' empujaban a Carreño hacia la derrota. Sin embargo, después de superar un momento de indecisión, el tenista gijonés se recuperó a partir de un juego sólido, que forzó errores no forzados en su oponente. No obstante, a pesar de su irregularidad, Isner llegó al deselance con opciones. Con 5-6 en el marcador a su favor no fue capaz de sostener el peloteo con Carreño que sacó adelante sus dos saques para tomar la iniciativa en el desempate. El americano, con el segundo servicio, dejó en bandeja el triunfo al asturiano con un drive que se fue largo.

El gijonés se mete con esta victoria por tercer año consecutivo en los octavos de final de este torneo y alcanza los treinta triunfos en Máster 1000 y los 155 en su carrera en el circuito profesional. Este jueves se enfrentará por primera vez en pista dura a Djokovic, con quien perdió en Montecarlo en 2017, por 6-2, 4-6 y 6-4, y en 2014, en el mismo torneo, por 6-0 y 6-1.

Sobre su partido ante Isner, Carreño comentó a EL COMERCIO que «fue una victoria muy buena, por el nivel que ofrecí todo el partido, sobre todo en momentos clave contra un rival muy incómodo por su saque», aunque reconoce que tras cuatro días jugando noté un poco el cansancio». De su cita con Djokovic dijo que «será para seguir creciendo e intentaré jugar como hasta ahora, aprovechando mis oportunidades, aunque el favorito es él, pero no tengo nada que perder».