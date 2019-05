Carreño vuelve a sonreír

Pablo Carreño tiene un idilio con los grand slams. No hay duda. El tenista asturiano, que acumula varios meses complicados, después de unos resultados muy alejados de las expectativas se reencontró con la victoria este mediodía y lo hizo en París, donde ya alcanzó hace dos ediciones los cuartos de final. El gijonés doblegó en su estreno al portugués Joao Sousa y lo hizo con la solvencia de un 'top ten' (6-3, 6-1 y 6-2). La impresión antes de arrancar la cita francesa es que Carreño llegaba con falta de confianza por los resultados cosechados en las últimas semanas en los torneos de tierra batida. Es cierto que ha habido una mejora física después de los problemas de lesiones que truncaron la etapa en pista dura, pero los triunfos no llegaban y eso inquietaba a un tenista, acostumbrado a dar lo mejor de sí cuando desembarca en las grandes citas. En el partido de este mediodía, Carreño fue un jugador solvente, sin ofrecer concesiones a un rival que conoce bien (han entrenado juntos en el grupo de Barcelona) y que le había ganado en uno de los dos duelos en los que se midieron con anterioridad. Los datos no contradicen este argumento.

El tenista forjado en el Grupo Covadonga no perdió su servicio durante la hora y 43 minutos que duró el encuentro. Resolvió con acierto las dos situaciones de amenaza de 'break' ante un adversario, al que le penalizó su segundo servicio. El portugués solo consiguió amarrar uno de cada tres puntos que disputó con el segundo saque. Mucho mérito tiene Carreño, ambicioso y regular, como hacía tiempo que no se mostraba sobre la arcilla. Apenas cometió fallos. Solo contabilizó 17 errores no forzados, una cifra importante en un partido al mejor de cinco sets. Solvente desde el fondo, el gijonés atacó también en la red donde mostró una eficacia del 100% (siete puntos ganados en la media pista de los siete disputados).

El siguiente paso que tendrá que dar le obligará a medirse ante una de las grandes promesas del tenis mundial, el australiano de origen español Alex de Minaur, que a día de hoy está por delante de Carreño en el ránking ATP (21). Será un partido complicado pero el tenista asturiano ha demostrado que poco a poco está camino de recuperar su mejor versión.