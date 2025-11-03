Carreño es el quinto hombre para la Copa Davis El asturiano acompañará a Alcaraz, Granollers, Munar y Pedro Martínez en la Copa Davis de Bolonia

Enric Gardiner Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El capitán David Ferrer ha elegido a Pablo Carreño como quinto integrante del equipo español de Copa Davis que buscará la ensaladera en Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre.

El asturiano completa un quinteto en el que también están Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Carreño jugó un papel vital para que España esté en esta fase final del torneo al lograr el quinto punto en la eliminatoria contra Dinamarca, completando la remontada después de ir 0-2 abajo.

La elección de Carreño, que ha jugado once eliminatorias a lo largo de su carrera, deja definitivamente fuera a Alejandro Davidovich, que este año ha alcanzado cuatro finales, además de las semifinales en Monte Carlo, y que por primera vez se ha metido entre los quince mejores tenistas del mundo. El malagueño, sin embargo, no acudió a ninguna de las dos eliminatorias previas contra Suiza y Dinamarca, alegando sendas lesiones, y no representa a España desde septiembre de 2023.

España, que busca en Italia la séptima ensaladera de su historia, jugará los cuartos de final del torneo contra la República Checa de Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac el 20 de noviembre y podría cruzarse en semifinales con el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. En la otra parte del cuadro se medirán Italia, sin Jannik Sinner, ante Austria, y Francia contra Bélgica.

La delegación española viajará a Italia el 14 de noviembre y comenzará los entrenamientos al día siguiente en la pista de cemento 'indoor' del Super Tennis Arena de Bolonia.

Alcaraz y Granollers puede que se personen más tarde, en función de lo que ocurra con su participación en las Finales ATP de Turín que comienzan este domingo y finalizan el 16 de noviembre. El murciano comparecerá en este torneo como número uno del mundo y necesitará de tres triunfos para retener el cetro ATP a final de curso, mientras que Granollers competirá en el torneo de dobles junto a Horacio Zeballos tras un año magnífico en el que conquistaron sus dos primeros Grand Slam en Roland Garros y US Open.