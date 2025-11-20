Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa
El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.
Este será el 10º enfrentamiento entre España y república Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.
Pablo Carreño y Jakub Mensik se han enfrentado solo en una ocasión previa en el circuito y fue precisamente este año, en el torneo de Auckland, con victoria del checo en un partido a tres sets (6-2, 4-6 y 7-5).
Por su parte, Jakub Mensic milita actualmente en el 19º puesto del ranking ATP y logró este año la victoria más importante de su carrera al imponerse en el Masters 1000 de Miami.
Pablo Carreño disputa hoy su 13º partido de individuales en la Copa Davis, con un balance de cinco victorias y siete derrotas.
España podría alcanzar las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde 2019, año en el que terminó levantando el título. El año pasado, recordemos, cayó en cuartos de final contra Países Bajos con la participación de Rafa Nadal que disputó su último partido como profesional en esa serie.
Carreño participó en la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, previa a este duelo de cuartos de final. El asturiano se impuso en uno de los dos partidos disputados y le dio a España el punto definitivo, consolidando la mayor remontada histórica del equipo español en este torneo.
Pablo Carreño ha logrado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria, aunque en los últimos meses ha acusado una constante falta de continuidad por las lesiones. Este año ha combinado participaciones en el circuito ATP y en el Challenger y ocupa actualmente el 89º puesto en el ranking.
Abren fuego Pablo Carreño y Jakub Mensik. Posteriormente, Jaume Munar y Jiri Lehecka disputarán el segundo punto de la serie.
Así las cosas, Pablo Carreño y Jaume Munar serán los responsables de disputar los partidos de individuales y el objetivo es conseguir al menos un punto en estos dos choques para poder disputar el partido de dobles.
Carlitos Alcaraz ya jugó tocado el pasado domingo la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner y, de este modo, ha puesto punto y final a la temporada.
Como bien saben, el equipo capitaneado por David Ferrer se la juega sin su principal estandarte y es que Carlos Alcaraz no ha podido finalmente participar en el torneo debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, con clara recomendación médica de no competir debido a riesgo de rotura.
Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria entre España y República Checa, correspondiente a la ronda de cuartos de la final a 8 de la Copa Davis 2025. ¿Preparados? Comenzamos…
-
-
-
