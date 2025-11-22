El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Carreño

0 1

Jan-Lennard Struff

0 2
Semifinales

Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono30 - 40

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono

Dos bolas de break para Struff.

Icono15 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Buen servicio de Carreño en un momento complicado, se le había puesto el juego 0-30 en contra.

Icono15 - 30

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono0 - 30

Revés desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

En blanco y con muy buenos primeros servicios, Struff gana el juego para el1-1.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 40

Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 30

Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Gana sin problemas Carreño el primer juego del partido.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

El revés de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono40 - 15

Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono15 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Arranca el partido con Pablo Carreño al servicio.

Icono

Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente, con tres triunfos del español y uno del alemán. Carreño ganó en Winston-Salem en 2016, Struff en Auckland en 2019 y el asturiano se impuso en los dos últimos, en Hamburgo en 2019 y el Masters 1000 de Madrie en 2020.

Icono

En cuartos de final ante la República Checa, Carreño cayó en su partido ante Mensik, primero de la serie por 2-0, mientras que Struff también fue derrotado por 2-0, en sendos tie breaks, frente al argentino Etcheverry.

Icono

El primer punto de estas semifinales entre España y Alemania se lo disputarán Pablo Carreño, numero 89 del mundo, y Jan-Lennard Struff, número 84.

Icono

En la final espera ya Italia que con paso firme se ha plantado en su tercera final consecutiva tras derrotar a Bélgica.

Icono

España consiguió superar a la República Checa en cuartos de final y Alemania hizo lo propio ante Argentina para plantarse en esta semifinales y poder seguir soñando con levantar el título.

Icono

Buenos días y bienvenidos a primer encuentro de esta eliminatoria de semifinales de Copa David que enfrenta a España y Alemania.

