En directo | Alcaraz - Sinner

En honor a la verdad también hay que decir que ésta será en indoor solo la segunda de las 32 finales (24 títulos) que ha jugado Carlos Alcaraz. Eso sí, la que disputó la ganó (este año en Rotterdam). Por parte de Jannik Sinner, ésta será su 33ª final, ha logrado 23 títulos. Y esta será su 12ª final en indoor (ni más ni menos que nueve títulos).