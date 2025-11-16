En directo | Alcaraz - Sinner
Trono que confirmó tras ganar los tres encuentros de esta ATP Finals, y que simplemente fue la guinda de una temporada de ensueño de ocho títulos (la más laureada de su carrera), incluyendo Roland Garros, el US Open, las finales de los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinati, o la final en Wimbledon.
Un 2025 que nos ha ofrecido un mano a mano espectacular entre ambos, cada uno por caminos distintos Un Carlos Alcaraz que empezaba incluso como número 3 y tenía que remontar casi 5000 puntos. Aprovechando la sanción por dopaje del italiano, se tomó este año como el año en el que iba a terminar como número 1 del mundo.
En honor a la verdad también hay que decir que ésta será en indoor solo la segunda de las 32 finales (24 títulos) que ha jugado Carlos Alcaraz. Eso sí, la que disputó la ganó (este año en Rotterdam). Por parte de Jannik Sinner, ésta será su 33ª final, ha logrado 23 títulos. Y esta será su 12ª final en indoor (ni más ni menos que nueve títulos).
Siendo estrictos en estas condiciones exactas, solo se han medido una vez: la primera de todas: en segunda ronda del Masters 1000 de París de 2021 cuando “Charly” se impuso por 7-6 y 7-5. Y si nos vamos a sus duelos en pista dura, abierto o cubierto, el H2H se sitúa en un 7-2 para el pimentonero.
Hoy será su 16º partido en ATP con un 10-5 a favor de un Carlos Alcaraz, que, en las dos últimas temporadas, es el murciano el que se lleva el “gato al agua” con un 7-1 a su favor de forma contundente. Sin embargo, hoy parece que estamos en territorio del transalpino: pista dura e indoor. Pero no porque la historia no dice lo mismo…..
Tras el duelo de leyendas de la rivalidad para la historia de la trilogía formada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, con algunos años puntuales de Andy Murray. Para la épica del tenis ya ha fraguado desde tres años a esta parte, este mano a mano entre el de El Palmar y el de San Cándido.
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se medirá al segundo en el Ranking ATP, el italiano Jannik Sinner. Están ellos dos, luego los últimos latigazos de la dilatada carrera de Novak Djokovic, y después el abismo hasta divisar cualquier jugador que les pueda hacer frente.
Hola muy buenas tardes y sean bienvenido a la final de las finales de este 2025 en el mundo de la ATP. Hoy finaliza la temporada en el circuito, penúltima cita en el calendario tenístico antes de la Copa Davis, y lo hace con el epílogo de la ATP Finals. O lo que es lo mismo, los dos mejores tenistas del planeta frente a frente.
