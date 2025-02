Volver al inicio Set 3 ¡Mañana, la gran final! ¡Tendremos estreno de campeón en Londres! ¡Dominic Thiem vs Daniil Medvedev! ¡No se la quieran perder! ¡Que pasen buena noche y hasta mañana! Set 3 Así las cosas, Daniil Medvedev sufrió y tuvo perdido el partido, pero consiguió reponerse a partir del segundo set para remontar a Rafa Nadal y poder disputar su primera final de una Copa de Maestros. Set 3 Daniil Medvedev ha logrado su primer triunfo frente a Rafa Nadal tras haber perdido los tres anteriores, también en superficie dura. Set 3 El ruso llega a la final siendo el único totalmente invicto del torneo, puesto que Dominic Thiem, su rival en la final, perdió un choque en la round robin. Set 3 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA DANIIL MEDVEDEV! Set 3 6 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡Bola de partido para Daniil Medvedev! Set 3 5 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 5 - 3

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 5 - 3

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 3 5 - 3

0 - 15 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 ¡Confirma break Daniil Medvedev y se pone a un solo juego de alcanzar la final de la Copa de Maestros! Nadal lo tiene muy complicado. Set 3 5 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 3

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 ¡Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe! ¡No aprovechó los fallos del ruso y sí aprovechó Medvedev los del español para hacerle rotura en el momento clave del encuentro! Saca para el 5-3... Complicado para Rafa. Set 3 4 - 3

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que no da opciones a Rafael Nadal Set 3 Nueva oportunidad para el ruso... Set 3 3 - 3

ADV - 40 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 ¡Vuelve a salvarla Nadal! Set 3 3 - 3

40 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Nueva bola de break para Medvedev! Set 3 3 - 3

ADV - 40 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 3 - 3

40 - 40 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 3 - 3

40 - ADV Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡Saque directo impresionante para salvar la rotura! Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev Set 3 ¡Bola de break para Daniil Medvedev! Set 3 3 - 3

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 3

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 3 - 3

15 - 30 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 3 - 3

0 - 30 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 ¡Juego Medvedev! Llegó al deuce Rafa, pero falló un punto vital que permitieron al ruso cerrar su tercer punto del set con un gran saque directo una vez más. Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 3

40 - 40 El globo defensivo de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 3

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 3

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Juego para Nadal! Segundo descanso de este tercer set en Londres. Algo más sufrido para un Rafa que estuvo a punto de tener alguna bola de rotura en contra. Al final controló su temperamento para celebrar puntos vitales. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 2

40 - ADV El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 2

40 - 40 Fabuloso resto de revés de Daniil Medvedev que no consigue devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 2

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 2 - 2

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Juego para Medvedev! Juegos muy largos por parte de ambos tenistas, forzando mucho las líneas y los límites. Al final, y por ahora, los dos mantienen el saque... Set 3 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 15 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 2

0 - 30 Daniil Medvedev no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 2

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡Juego para Nadal! ¡2-1 en el tercer set que le permiten seguir teniendo ventaja de cara a llegar de nuevo a un hipotético tie-break! Medvedev, con toda la presión de ir por detrás. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

15 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Juego para Medvedev! Sigue muy firme con su saque y no deja a Nadal que pueda restar con comodidad, que ha terminado sucumbiendo a errores. Set 3 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 0 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡JUEGO RAFA! ¡Sufrió, pero consiguió prevalecer a sus errores y mantuvo el primer servicio del set para ponerse 1-0 y dejar al ruso por detrás! Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 ¡La salvó Rafa! Set 3 0 - 0

40 - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 ¡Bola de break para Medvedev! Set 3 0 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

15 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

0 - 15 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Daniil Medvedev Set 2 ¡Juego y set para Daniil Medvedev! No se lo puede creer Rafa Nadal. Tuvo la oportunidad de una remontada, se enrredó y al final, en el desempate, el ruso sacó su mejor artillería de golpes imposibles para empatar a uno el partido. Set 2 7 - 6

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

6 - 4 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 ¡Los gana, uno con mucha fortuna! Tres bolas de set para Rafa Nadal, obligado a ganar sus dos de saque... Set 2 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 6 - 6

5 - 3 Eficaz globo defensivo desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y le sirve para apuntarse el tanto Set 2 Si gana sus dos saques Medvedev, tendrá tres bolas de set a su favor... Set 2 6 - 6

4 - 3 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 2 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

4 - 1 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 6 - 6

2 - 1 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡NOS VAMOS AL TIE-BREAK! ¡Nadal puso calma y este desempate puede valer un puesto en la final para Rafa Nadal o una oportunidad de lograrlo para Medvedev! Set 2 6 - 6

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev Set 2 6 - 5

15 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Daniil Medvedev Set 2 6 - 5

15 - 15 El globo defensivo de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Juego para Daniil Medvedev! Se ha visto cerca de empatar el encuentro, de perderlo y ahora tiene la oportunidad de volver a igualarlo. Se asegura el tie-break con un Rafa frustrado que se ve obligado a ganar ahora para llegar al desempate. Set 2 6 - 5

0 - 0 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Daniil Medvedev y gana el tanto Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Qué ocasión perdida para Rafa Nadal! Él mismo se lamenta. Juego en blanco al saque en contra que le permite al ruso tener esperanzas de volver a ganar el parcial. Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Se complica el set! ¡Tres bolas de break para Medvedev! Set 2 4 - 5

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡Y LO CONSIGUE! ¡REMONTADA! ¡Tremendo juego de Rafa Nadal para ponerse de 4-1 en contra a 4-5 a favor con saque para ganar el set y el partido! ¡Se ha ido mentalmente del todo Medvedev! Set 2 4 - 5

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡BOLA DE BREAK PARA NADAL! Set 2 4 - 4

30 - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 4 - 4

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4 - 4

0 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡CONFIRMA BREAK! ¡Le devuelve los tres juegos seguidos y Rafa consigue empatar el segundo set! ¡La presión es ahora para Medvedev, que tiene que recuperarse mentalmente para evitar que el balear le remonte un set que parecía tener en su mano! Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 40 Gran resto de derecha de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 4 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 4 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 ¡PASSING Y BREAK! ¡No se puede dar nunca por perdido y Rafa lo acaba de demostrar! ¡Consigue lo más complicado y ahora tiene de nuevo la ocasión de empatar de nuevo el set! ¡Medvedev está yendo a toda velocidad y al final comete errores! Set 2 4 - 3

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡La tiene de nuevo Rafa! Set 2 4 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 ¡Ace para evitarlo! Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 ¡Bola de break para Rafa! ¡Puede meterse en el set! Set 2 4 - 2

40 - ADV Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 2

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Daniil Medvedev Set 2 4 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Primer saque directo del partido para Rafa Nadal que sirve para ponerse 4-2 en contra! Sigue necesitando un break frente al ruso para tener la posibilidad de empatar... Pero pinta mal en este set. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 ¡La salva el balear con un gran golpeo de revés que provoca el error del ruso! Set 2 4 - 1

40 - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 ¡Nueva bola de break para Medvedev en un nuevo error de Rafa! Frustrado Nadal. Set 2 4 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 1

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 ¡Juego para Medvedev! Mantiene la ventaja tras el primer break y se sitúa a dos juegos de empatar el encuentro. Potente, como siempre, con revés y la precisión. Ya son varios puntos que manda directamente a la línea de dobles, imposibles de alcanzar. Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 3 - 1

40 - 15 Gran volea desde media pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 ¡Juego para Nadal! El más cómodo para Rafa en todo el partido. Sin embargo tiene una cuesta muy importante de cara. Tiene que ganar tres juegos seguidos para no perder este set... Set 2 3 - 1

0 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 3 - 0

0 - 40 La contradejada de Daniil Medvedev se estrella en la red Set 2 3 - 0

0 - 30 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 3 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 ¡Tercer juego para Daniil Medvedev! Gana los tres primeros juegos de este segundo set para ponerse 3-0 en un parcial que le sirve para recuperar la moral tras perder el primero. Veremos cómo responde Rafa, que lo tiene todo muy en contra para ganar el partido en esta segunda manga. Set 2 3 - 0

0 - 0 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 0

40 - 0 Remate desde la red de Daniil Medvedev que no opciones a Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡No pudo ser! ¡Doble falta! ¡No salió bien por el contrario Rafa Nadal, que ahora se queda por detrás en el marcador y el ruso puede ponerse 3-0! Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 ¡Dos bolas de break para Daniil Medvedev! Problemas para Rafa Nadal. Set 2 1 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 0 Buen derechazo desde la red de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal Set 2 ¡Cómo ha salido Daniil Medvedev! Dos saques directos en los cuatro primeros saques para dejar en blanco a Nadal en el inicio del segundo set. Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! ¡Se lleva la primera manga cuando todo parecía ponerse cuesta arriba con un grandísimo Medvedev! Fallando muchos primeros, el ruso le ponía las cosas muy complicadas con el resto. Sin embargo, fue en los segundos saques de Medvedev cuando Rafa pudo sacar ventaja y mantenerla para ganar este primer parcial. Un set más, y en la final. Set 1 3 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 ¡BOLA DE SET PARA RAFA NADAL! Set 1 3 - 5

30 - 40 El globo defensivo de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 3 - 5

30 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 15 Fácil dejada de Rafael Nadal con la que gana el punto Set 1 3 - 5

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡BREAAAAAAAAK! ¡Fueron las bolas nuevas, los dobles saques y Rafa Nadal consigue el break en la primera bola de rotura! ¡Ahora saca para ganar el set! ¡Es el momento! Set 1 3 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 ¡Tres segundos saques de Daniil Medvedev y Rafa consigue tres bolas de break! Set 1 3 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 30 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Juego de Nadal con el cambio de bolas! Sigue manteniendo la iniciativa de saque el balear, pero el ruso está mucho más cómodo cuando saca que Nadal. Veremos si Rafa consigue mantener su ritmo de cara a ganar el partido. Set 1 3 - 4

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

15 - 30 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 ¡Juego Medvedev! Sigue la tónica del encuentro con el ruso jugando muy rápido, con mucho acierto en los primeros saques que le permite ganar rápido su servicio. Set 1 3 - 3

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Juego para Rafa Nadal! Se le complican las cosas al español, sobre todo porque tiene que jugar con muchos segundos saques. Eso facilita que el ruso se encuentre más cómodo al resto. Set 1 2 - 3

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

30 - 40 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Medvedev, por ahora, gana los juegos de más de 9 golpeos por 5-2 frente al balear... Hay que tratar de evitarlos. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 0 Remate desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 ¡Juego Medvedev! Muy rápido cuando saca el ruso. Golpeos fuertes y precisos que acaban en error o en ganadores. Set 1 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 15 Daniil Medvedev con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 1 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 2

15 - 15 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Juego para Nadal! ¡Tremendo sufrimiento ha tenido ahora Rafa ante el gran golpeo de derecha del ruso! La gran movilidad de Medvedev abriendo pista le ha puesto las cosas muy complicadas sumadas a la gran precisión que tiene. Al final, sumó y salvó hasta tres bolas de rotura. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 1 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 1 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 ¡De nuevo ocasión de rotura para Medvedev! Set 1 1 - 1

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 ¡Cuidado! ¡Primera bola de break del partido, para el ruso! Set 1 1 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Juego Medvedev! Uno a uno en el marcador. El ruso no quiere sorpresas y se ha mantenido con su saque tras un potente servicio y un gran golpeo de revés. Set 1 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 1

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡Juego para Rafa Nadal! Tuvo algo de dificultad el balear, pero al final consiguió mantener su saque abriendo pista en este primer punto del encuentro. Set 1 0 - 1

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡Esto está a punto de caramelo! ¡Tras el sorteo inicial y el calentamiento, tendrá lugar el comienzo del partido! ¡Vamos con ello! ¡Un puesto en la final está en juego! No antes de las 21 tendrá lugar el inicio del partido entre el ruso y el español. ¡Partidazo en el horizonte! Les esperamos... Dominic Thiem, tras vencer en un partido duro a Novak Djokovic, ya se encuentra en la final esperando a Daniil Medvedev o a Rafa Nadal, que se medirán en cuanto termine el encuentro de dobles. En cuanto a Rafa Nadal, el balear viene de dulce tras demostrar un juego excelso fruto de su veteranía y habilidad. El partido del jueves frente a Tsitsipas, destronando al vigente campeón, le pone como uno de los favoritos. Daniil Medvedev se presenta en este torneo con la superficie dura siendo la mejor en la que se mueve. De hecho, el tenista ruso ha alcanzado 13 de sus 14 finales ATP sobre este tipo de superficie, ganando ocho de ellas. La más reciente, el Masters 1000 de París ante Alexander Zverev hace unas semanas. Dicho partido lo ganó Rafa Nadal de forma sufrida tras perder el primer set en el tie-break, ganar el segundo y terminar con victoria en otro desempate en el tercer parcial. Los tres encuentros previos entre ambos tenistas se disputaron sobre superficie dura, siendo el último, de hecho, en la Round Robin de esta competición el año pasado. A nivel de detalle en el duelo particular, Rafa Nadal parte de cara en esta semifinal al haber ganado los únicos tres partidos en los que se enfrentó a Daniil Medvedev. De hecho, de ganar, Rafa Nadal disputará solamente su tercera final en este torneo tras perder las dos anteriores ante sus dos grandes rivales: Novak Djokovic y Roger Federer. Rafa Nadal y Daniil Medvedev se enfrentarán por ese puesto en la final de un Nitto ATP Finals que no han ganado ni uno ni otro. ¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda semifinal de esta Copa de Maestros! ¡Londres se viste de gala, una vez más, para buscar al finalista que se enfrentará mañana a Dominic Thiem!