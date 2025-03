Volver al inicio Set 2 Pero ha sido solo un paso, porque ahora esta obra maestra tiene que ser culminada con el partido de dobles que se jugará en breves momentos. No se lo pierdan. Espero que hayan disfrutado del espectáculo de Rafa Nadal. Reciban un fuerte abrazo. Set 2 Pero Rafa Nadal es mucho Rafa, se ha aliado con la Caja Mágica que estaba a reventar y se ha echado encima a un público para conducir a España al empate que no complicara el futuro de España en la Copa Davis. Set 2 El servicio y crecer su nivel en los momentos más decisivos han sido claves para superar a un Karen Khachanov descomunal en los intercambios, gracias a su posicionamiento, defensa, buenos restos a los pies y palos a la línea de fondo. Set 2 Esos 11 aces suponen la tercera mejor marca de Rafa Nadal de aces en su carrera profesional en la ATP, solo tras los cuartos de final de Bernard Tomic en Stuttgart 2015 (14 en hierba) y las semifinales de Tokyo 2010 (18 en pista dura); ambos partidos apurados a tres mangas. Set 2 Partidazo de tenis el que hemos disfrutado en la Caja Mágica donde el servicio de Rafa Nadal ha sido fundamental para sacar adelante la contienda frente a un duro Karen Khachanov. No solo por el 73% de ganados con el primero, sino con esos 11 saques directos. Set 2 RAFA NADAL DERROTA A KAREN KHACHANOV EN DOS HORAS Y DIEZ MINUTOS POR 6-3 Y 7-6 !!! Y GRACIAS AL ÍDOLO DE TODOS, ESPAÑA LE EMPATA LA ELIMINATORIA A RUSIA Y LO DEJA TODO A EXPENSAS DEL DOBLES QUE SE JUEGA A CONTINUACIÓN !!! Set 2 7 - 6

0 - 0 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 PEDAZO DE PUNTO DE RAFA NADAL QUE HA SACADO A SU RIVAL FUERA DE LA PISTA A BASE DE REVESES PARA LUEGO ATIZARLE CON EL PARALELO !!!! SEGUNDO PUNTO DE PARTIDO PARA RAFA NADAL, OTRA VEZ AL RESTO !!!! 8-7. Set 2 6 - 6

8 - 7 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov Set 2 SAQUE AL CUERPO DE RAFA NADAL Y VUELVE LA PARIDAD !!! MAYOR EMOCIÓN IMPOSIBLE !!! 7-7 y saca nuestro número 1. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 PRIMERA PELOTA DE SET PARA KAREN KHACHANOV EN ESTE PARTIDO !!!! Set 2 6 - 6

6 - 7 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 A BASE DE PALOS A LA LÍNEA, KAREN KHACHANOV LE DA CONTINUIDAD AL PARTIDO. NUEVO CAMBIO DE CAMPO. 6-6. Turno de saque para el número 17 del mundo. Set 2 6 - 6

6 - 6 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 EL SERVICIO DE RAFA !!!! EL SERVICIO DE RAFA !!!! EL SERVICIO DE RAFA !!!! TODA LA NOCHE CON SU SAQUE Y AHORA NO PODÍA FALLAR !!!! Dos puntos gratuitos de saque para gozar de su PRIMERA PELOTA DE SET. 6-5. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 VOLEÓN DE KAREN KHACHANOV EN EL APPROACH (CUANDO RAFA NADAL INTENTABA TIRARLE BIEN POR BAJO) Y LOS RUSOS BUSCAN SU BOLA DE SET.... 5-4. Set 2 6 - 6

4 - 5 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 RAFA NADAL RECUPERA EL MINI BREAK A KAREN KHACHANOV !!!! España se ha visto favorecida por un toque en la red, en pleno intercambio, por parte de Rusia. 4-4. Set 2 6 - 6

4 - 4 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 MINI BREAK PARA KAREN KHACHANOV QUE HA GANADO DOS PUNTOS AL RESTO DE FORMA CONSECUTIVA. Se complica la muerte súbita. Está jugando muy bien el moscovita pegándola desde el fondo de la pista. 3-4. Set 2 6 - 6

3 - 4 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 CAMBIO DE CAMPO Y KAREN KHACHANOV VUELVE A RECUPERAR OTRO MINI BREAK. 3-3 y las espadas en todo lo alto. No le están entrando los tiros a Rafa Nadal por muy poco. El español está tomando más riesgos, quiere ir ya a por la victoria. Set 2 6 - 6

3 - 3 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 6 - 6

3 - 2 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 NUEVO MINI BREAK PARA RAFA NADAL, QUE SACA TAJADA DE LOS SEGUNDOS DE KAREN KHACHANOV. Resto profundo y con altura. Responde el ruso, pero desde el fondo y desde el aire, la derecha del español aniquila a su oponente. 3-1. Set 2 6 - 6

3 - 1 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 6 - 6

2 - 1 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Karen Khachanov Set 2 Intercambio durísimo, Karen Khachanov recuperó la iniciativa, la pegó con todo, y Rafa Nadal ha estado a punto de sorprenderle en carrera, pero su envío paralelo se marchó muy cerca de la línea. Se iguala el Tie Break. 1-1. Set 2 6 - 6

1 - 1 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 MINI BREAK PARA RAFA NADAL. Karen Khachanov ha mandado, tras intercambio cruzado, su revés paralelo al pasillo de dobles. 1-0. Set 2 6 - 6

1 - 0 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Rafael Nadal sigue sustentado en el servicio, aunque ha cerrado el juego moviendo por fin a Karen Khachanov. Nos vamos a la muerte súbita. Rafa Nadal ha ganado los últimos seis partidos donde ha habido TIe Break, ha vencido cinco de siete en ellos. Además, se ha impuesto en 13 de los 15 Tie Breaks disputados en Madrid. Set 2 6 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 5 - 6

15 - 15 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 6

0 - 15 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 2 RUSIA SE ASEGURA EL TIE BREAK Y LO HACE EN BLANCO. Rafa Nadal tiene que volver a remar para llegar a la muerte súbita y, a partir de ahí, crecer su nivel de tenis si quiere doblegar a un Karen Khachanov que se muestra muy recio y seguro en todos sus golpes. Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

0 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

0 - 15 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 SAQUE DIRECTO PARA CERRAR EL JUEGO. Servicio de Rafa Nadal que se había complicado después de marchar con 40-0 a favor. El ritmo ha bajado pero porque la contundencia de Karen Khachanov está dificultando el final de este partido para España. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 2 4 - 5

40 - 30 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 4 - 5

40 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 5

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 4 - 5

30 - 0 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 2 Karen Khachanov está apuntando a la línea de fondo y le está saliendo a las mil maravillas. Rafa Nadal no tiene el respaldo del Ojo de Halcón que le vuelve a dejar con tan solo una oportunidad de reclamación. El británico Keothavong, muy acertado a lo largo de toda la noche. Set 2 4 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 TOCÓ LA LÍNEA AFORTUNADAMENTE PARA KAREN KHACHANOV Y SE LIBRA DE SU PAPELETA MÁS IMPORTANTE !!! Deuce. Set 2 4 - 4

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 PRIMERA PELOTA DE ROTURA DE RAFA NADAL EN EL SEGUNDO SET !!!! Resto a los pies. Karen Khachanov, que se resiste, prueba de su propia medicina y ahora vuelve a estar contra las cuerdas. Set 2 4 - 4

ADV - 40 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

40 - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Y AHORA ATACA RAFA NADAL !!! LA MANOLO SANTANA DE LA CAJA MÁGICA CANTA EL "A POR ELLOS OÉ" Y ESTÁ ENCENDIDA A POR ESE BREAK QUE FACILITE EL PARTIDO. Dos errores de la derecha de Karen Khachanov otorgan el 15-30. Set 2 4 - 4

30 - 15 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Nota: Rafa Nadal suma ya nueve saques directos. Solo una vez en su trayectoria profesional en la ATP ha conseguido diez en un partido de tres sets que terminó en dos. Frente a Arnaud Clement en Indian Wells 2007. Set 2 PERO CUANDO MÁS COMPLICADO LO TIENE, MÁS SE CRECE !!!! Dos puntos gratuitos de saque, y un intercambio en el que ha logrado meter a su rival en el fondo de pista, le sirven para anotarse el cuarto juego del segundo set. Set 2 4 - 4

0 - 0 Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOBLE FALTA DE RAFA NADAL !!!! LA PRIMERA DEL PARTIDO QUE SUPONE LA PRIMERA PELOTA DE BREAK PARA KAREN KHACHANOV EN ESTE SEGUNDO SET !!!! QUÉ MOMENTO MÁS INOPORTUNO !!! Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 15 Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

15 - 15 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 2 Rafa Nadal continua "missing" al resto. Karen Khachanov no le da ningún ritmo al partido con su saque. Todo lo contrario que al resto donde solo le falta ponerse de cara en el momento decisivo. Entramos en la parte definitoria de esta segunda manga, que esperemos que sea la definitiva. Set 2 Segundo servicio liftado de Karen Khachanov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 15 Karen Khachanov no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 3

0 - 15 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 2 JUEGO PARA RAFA NADAL !!!! El manacorense está atravesando su peor momento del partido y se apoya en su servicio para evitar que Karen Khachanov disfrute de una opción de rotura muy peligrosa. El ruso transmite mejores sensaciones de ganar los intercambios. Set 2 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 EL REVÉS PARALELO DE KAREN KHACHANOV NO ENTRA DE MILAGRO.... Y RAFA NADAL EVITA LA PELOTA DE ROTURA. Set 2 2 - 3

ADV - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 RESTAZO DE KAREN KHACHANOV, MUCHAS DUDAS DE RAFA NADAL QUE SE AGARRA A SU PRIMER SERVICIO COMO CLAVO ARDIENDO Y DEUCE. Set 2 2 - 3

40 - 40 Gran resto de derecha de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 2 - 3

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 0 El passing shot de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Karen Khachanov no se anda con contemplaciones en una fase de partido donde se muestra muy seguro con el servicio. Rafa Nadal intenta devolver desde el fondo de la pista pero, ahora mismo, no tiene opciones. El cuartofinalista de Indian Wells y Roland Garros está al acecho de esa bola de break que iguale la contienda. Set 2 Segundo servicio liftado de Karen Khachanov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 2

0 - 15 Gran volea desde media pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 MISIL Y PUÑO AL VIENTO DE LA CAJA MÁGICA DE MADRID !!!! LO QUE LE ESTÁ COSTANDO LOS SAQUES Y QUE BIEN SE POSICIONA Y DEFIENDE KAREN KHACHANOV. El ruso, a pesar de estar siempre cerquita en el marcador al resto, tan solo ha conseguido un punto de break en todo el encuentro. Set 2 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 1 - 2

40 - 30 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 15 El passing shot de Karen Khachanov se estrella en la red Set 2 1 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Juego para Karen Khachanov que está disputando un excelente partido en cuanto a colocación en el intercambio. Le está costando un mundo a Rafa Nadal mover a su rival, lo que le conduce a errores. Aparte, en este segundo set, el moscovita cuenta con un 82% de primeros. Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 1

15 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 1 - 1

15 - 15 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 SIETE SAQUES DIRECTOS EN SU CUENTA PARA RAFA NADAL. Más los puntos gratuitos de saque origina que el servicio esté resultando fundamental para que el encuentro esté de cara a los intereses españoles. Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 2 0 - 1

30 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Karen Khachanov Set 2 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 0 - 1

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Expeditivo Karen Khachanov. Se pone por delante en un set donde tiene la iniciativa del servicio. Fundamental sus primeros servicios para poder desarbolar a Rafa Nadal, que ha estado cerca del deuce, en el fondo de la pista Set 2 0 - 1

0 - 0 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 40 El golpe de Karen Khachanov se estrella en la red Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 EL SEGUNDO SET AMANECE CON UN MARAVILLOSO RALLY MUY BIEN GESTIONADO POR UN RAFA NADAL QUE HA TERMINADO CON UNA DEJADA QUE SE HA QUEDADO EN LA RED. 15-0. Set 2 0 - 0

0 - 15 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 Rafa Nadal está también intentando desquiciar al componente del equipo ruso en un primer set donde todos los juegos son igualados. El jugador ruso en seis partidos y medio tan solo le ha robado un set al campeonísimo español. Set 1 La demoledora derecha de Rafa Nadal se está imponiendo junto a su primer servicio (72% y seis saques directos en su haber) frente a un Karen Khachanov que está sabiendo gestionar muy bien el intercambio, que no se está dejando sorprender por los contrapiés de Rafa Nadal y que no para de estar cerca del break en los saques del español. Set 1 RAFA NADAL CONQUISTA LA PRIMERA MANGA DE ESTE SEGUNDO PUNTO DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE ESPAÑA EN LA FASE FINAL DE LA COPA DAVIS !!!! 6-3 en unos durísimos 52 minutos de juego. Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 .... Y KAREN KHACHANOV NO SE RINDE Y QUIERE SU PELOTA DE BREAK. Le pega con todo cuando Rafa Nadal sirve con segundos y hace sufrir al mediterráneo con los golpes que apuntan a la línea de fondo. 15-30. Set 1 5 - 3

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque cortado que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 5 - 3

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Karen Khachanov no le da pie a Rafa Nadal con su poderoso servicio, y tendrá que ser el manacorense el que sirva para poder cerrar de una vez por todas esta primera manga que, a pesar de los pocos juegos, se está alargando en el tiempo. Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 15 Gran remate desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que provoca un error de Rafael Nadal Set 1 5 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 PERO EN EL MOMENTO DECISIVO, RAFA NADAL SACA SU GRANDÍSIMO PRIMERO QUE HA ADQUIRIDO CON LOS AÑOS EN PISTA DURA Y SU DERECHA PARA FINIQUITAR LOS PUNTOS. El mejor deportista español de todos los tiempos resta para atar el primer set. Pelotas nuevas. Set 1 5 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 Rafa Nadal vuelve a sufrir con su saque, Karen Khachanov es respondón al resto con sus devoluciones planas a los pies, y, en el intercambio, no tiene problemas en aguantar el Rally que propone el campeón en Roland Garros y Open USA, cuya derecha ganadora aparece para salvarle. Deuce. Set 1 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 2

40 - 15 Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 4 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 4 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 SEGUNDO SAQUE DIRECTO PARA KAREN KHACHANOV QUE SE ANOTA EL SEGUNDO JUEGO DEL ENCUENTRO TRAS CASI 40 MINUTOS DE JUEGO. Rafa Nadal no ha sabido solucionar este juego que le hubiera dado practicamente el set y le toca agarrarse con la ventaja de su servicio para cerrarlo. Set 1 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 4 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Es impresionante Rafa Nadal a la hora de desquiciar a los rivales llegando a bolas imposibles, moviéndose por la pista atendiendo a puntos imposibles, y sacando puntos de la auténtica nada.... Eso sin duda mina la confianza de un rival que no solo pierde puntos ganados sino que observa como con un muro delante, la tarea de ganarle se antoja casi imposible. PELOTA DE BREAK PARA EL ESPAÑOL. Set 1 4 - 1

ADV - 40 La volea de Karen Khachanov se va fuera Set 1 4 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 4 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 4 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Karen Khachanov se hunde en su propia agresividad.... Y RAFA NADAL VUELVE A CONTAR CON UNA PELOTA DE NUEVA RUPTURA. Set 1 4 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 RAFA NADAL ENCADENA TRES PUNTOS CONSECUTIVOS CON UNA DERECHA PODEROSA Y UN PASSING MARCA DE LA CASA Y FUERZA UN DEUCE QUE PODRÍA SER DEFINITIVO PARA ESTE PRIMER SET !!!! Set 1 4 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 4 - 1

30 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Karen Khachanov y le sirve para ganar el punto Set 1 4 - 1

15 - 40 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 4 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 1

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 RAFA NADAL CONFIRMA EL BREAK Y SE COLOCA CON 4-1 !!!! Y lo hace con una tremenda facilidad tras sufrir su primera pelota de break en contra. Ha puesto a funcionar su derecha y su primero, y el ruso no ha podido hacer nada en el fondo de pista. Primer set encarrilado en este segundo punto tan trascendental para España. Set 1 4 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 3 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 3 - 1

40 - ADV Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 A Rafa Nadal le cuesta sacar su servicio adelante. Ya lo hizo anteriormente y ahora Karen Khachanov quiere recuperar cuanto antes el terreno perdido. Sigue pillando los contrapiés que le quiere hacer Rafa Nadal, está restando más profundo y, en cuanto puede, es mortífero con sus palos desde el fondo de la pista. Deuce. Set 1 3 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 3 - 1

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 1

30 - 15 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 PASSING !!!!! PASSING !!!!! PASSING !!!!! PASSING !!!!! PARALELO DE REVÉS.... Y PUÑO AL VIENTO !!!! VAAAAAAAMOSSSSSSSSSSS !!!! Golpea primero el número 1 del mundo. Set 1 3 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Karen Khachanov y le sirve para ganar el punto Set 1 SEGUNDA PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL. Se le marchó muy largo su revés a dos manos al ruso y brinda otra opción de romper a un tenista español muy motivado en su complicidad con la grada. Set 1 2 - 1

ADV - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 .... QUÉ LÁSTIMA DE REVÉS CORTADO EN PLENO RALLY POR PARTE DE RAFA NADAL !!! Cortó en demasía y se le marchó por poco más allá de la línea de fondo. Reclamó y el Challenge le ha dejado tan solo con una oportunidad de reclamo. Era la bola de break. 40-30. Set 1 2 - 1

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 RAFA NADAL LEVANTA EL 15-30 CON MUCHA SOBRIEDAD Y ASEGURA SU SERVICIO. Le cuesta mucho al mallorquín arrancar siempre los partidos. Lo que tarda en estudiar los movimientos de su rival, aunque se haya enfrentado con él varias veces. Set 1 2 - 1

0 - 0 Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red Set 1 AHORA EL OJO DE HALCÓN SE PONE DEL LADO ESPAÑOL Y TAMBIÉN DA LA RAZÓN AL JUEZ DE SILLA. Su revés paralelo se marchó al pasillo de dobles por milímetros evitando la opción de ruptura. 40-30. Set 1 1 - 1

40 - 30 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Karen Khachanov espera parado a sabiendas que Rafa Nadal repite el lado en el intercambio, y gracias a ello ha facilitado los winners paralelos del moscovita, que busca su primera pelota de rotura del choque. 15-30. Set 1 1 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Empata Karen Khachanov después de solventar su primera papeleta complicada de la noche. Lo ha hecho a través de su primer saque directo particular; y después con una buena volea en la red a bote pronto. Set 1 1 - 1

0 - 0 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 EL OJO DE HALCÓN NO LE DA LA RAZÓN A RAFA NADAL Y SE ESCAPA EL PRIMER BREAK DEL ENCUENTRO. El drive paralelo profundo llegó a tocar la línea y le dio la razón a los jueces. Deuce. Set 1 1 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL. Set 1 1 - 0

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 Rafa Nadal gana sus dos primeros puntos al resto. Primero gracias a una buena devolución de primeras al revés del ruso, y el segundo en un buen intercambio donde su derecha envolvente ha dejado clavado al ganador de París 2018. Set 1 1 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 1 - 0

15 - 30 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 El partido comienza con Rafa Nadal haciendo valer su primer servicio con el que ha conseguido dos puntos gratuitos (abiertos desde el lado de la ventaja) y el primer ace del encuentro. Karen Khachanov, cuando ha podido, ha entrado en el intercambio en estos primeros instantes de tanteo. Set 1 1 - 0

0 - 0 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que toca la red y consigue el punto Todo preparado en la Caja Mágica que se encuentra a reventar para ver a su ídolo y al principal reclamo de la organización. Se miden el tenista más joven en debutar con Rusia (17 años y 157 días) frente al más joven en debutar con España (17 años y 248 días). Un sacador y uno de las principales figuras de la #NextGen, muy bueno en la red que ejerce de número 1 por la ausencia de Daniil Medvedev (el tenista más prometedor del circuito); frente a nuestro todoterreno, el rey de la tierra batida y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Un sacador y uno de las principales figuras de la #NextGen, muy bueno en la red que ejerce de número 1 por la ausencia de Daniil Medvedev (el tenista más prometedor del circuito); frente a nuestro todoterreno, el rey de la tierra batida y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Somos optimistas en este encuentro, más que nada porque Rafa Nadal ha derrotado a Karen Khachanov en los seis duelos en los que se han encontrado (cuatro de ellos sobre pista dura). El último, y el único jugado en 2019, fueron los cuartos de final de Indian Wells donde el manacorense le derrotó por un doble Tie Break. No estaba a las órdenes de Sergi Bruguera desde que venciera a Kohlschreiber (6-2, 6-2 y 6-3) y Zverev (6-1, 6-4 y 6-4) en los cuartos de 2018 ante Alemania. Todo ello tras un 2019 primoroso donde, quitando Acapulco y el Nitto Finals, ha llegado al menos a semifinales en los torneos que ha participado, encumbrado por su Roland Garros y su Open USA, aparte de Roma y Canadá o la final del Open de Australia. Es decir, Rafa Nadal solo ha perdido un encuentro de sus 25 totales, el primero de su vida jugado ante el checo Jiri Novak. Triple campeón del mundo, el balear, caracterizado por sus idas y venidas con la selección por múltiples circunstancias, ha querido estar en esta cita pionera de Rakuten. Con Rusia ha ganado sus últimos cuatro encuentros en individuales, incluyendo su victoria de ayer frente a Borna Coric por 6-7, 6-4 y 6-4, siendo participantes en dobles, tal y como sucede en ocasiones con Rafa Nadal, cuyo bagaje en la Copa Davis es de 29-5 en dobles y 24-1 en individuales. Karen Khachanov 17 del mundo, ha conquistado cuatro torneos habiendo llegado a cuatro finales (entre ellos el Masters de París en 2018), y no ha estado en el último ATP World Tour Finals tras haber cosechado una mala recta final de un año en el que lo más destacable han sido los cuartos en Indian Wells y Roland Garros, y las semifinales de Canadá. En aquella cita no estuvo Rafa Nadal pero sí lo hizo, aparte de Andrey Rublev, Karen Khachanov. Con tan solo 19 años de edad, cayó derrotado en el segundo punto de aquella eliminatoria tras perder por 6-3, 6-3 y 6-2 contra Pablo Andújar. Cómo han cambiado las cosas desde entonces!! Aparte, España jamás ha vencido a Rusia en una eliminatoria de la Copa Davis sobre pista dura. Porque si bien es verdad que nuestros representantes han ganado en cuatro de seis enfrentamientos a lo largo de la historia, nunca ha sido en esta superficie. El número 1 del mundo de la ATP disputará el segundo punto de esta eliminatoria frente a Rusia, que acaba de llevarse el primer puntos gracias a la victoria de Andrey Rublev sobre Roberto Bautista por 3-6, 6-3 y 7-6. Es decir, en caso de victoria en este partido, los rusos ya estarían clasificados para cuartos de final. Hola buenas tardes a todos los amantes del tenis y a todos los seguidores de la Armada Española . Sean bienvenidos al primer encuentro de Rafa Nadal en esta nueva Copa Davis que se está disputando en la Caja Mágica de Madrid y en el que España se haya encuadrada en el grupo B junto a Rusia y Croacia.