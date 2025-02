En Directo: Novak Djokovic - Rafael Nadal. Partido de Roma 2021 | Tenis en El Comercio

Volver al inicio Set 3 Llega por tanto Rafa Nadal pletórico de juego y de confianza para el esperadísimo Roland Garros que será dentro de dos semanas en París para despedir el circuito esta temporada de tierra batida. SIEMPRE NOS QUEDARÁ RAFA. Esperamos que hayan disfrutado de la final. Reciban un fuerte abrazo. Set 3 Rafa Nadal ha igualado a Novak Djokovic en Masters 1000 (36 para cada uno), se coloca a una victoria en el cara a cara frente al serbio (28-29), y gana su décimo Masters 1000 de Roma. Solo en Montecarlo (11), Barcelona (12) y, por supuesto, Roland Garros (13) ha obtenido más el mejor deportista español de todos los tiempos en su carrera deportiva. Set 3 En cualquier caso, Rafa Nadal cimentó su victoria en el primer set en sus primeros servicios (84%) y en su derecha ganadora. Mientras que, en la última manga, ha podido por fin restar para imponer su ritmo, el que le había robado Nole en el segundo set. Ya no valía el juego genial y suicida del serbio, repleto de dejadas, pero sí las piernas de un manacorense que, cuando rompió a su rival, puso la directa hacia el título. Set 3 Rafa Nadal se ha recompuesto a su desfallecimiento en el segundo set para volver por sus fueros y derrotar a un Novak Djokovic que, en ningún momento, ha querido un cara a cara con el español. Bien porque el manacorense es el maestro sobre arcilla bien porque venía acumulando un cansancio de 6 horas en sus dos últimos encuentros de torneo. Set 3 RAFA NADAL VUELVE A CONFIRMARSE COMO EL REY DE LA BATIDA PARA GANAR SU DÉCIMO MASTERS 1000 DE ROMA DESPUÉS DE VENCER EN DOS HORAS Y TRES CUARTOS DE JUEGO A NOVAK DJOKOVIC POR 7-5, 1-6 Y 6-3. Set 3 3 - 6

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE PARTIDO, DE FINAL, DE CAMPEONATO, DE MASTERS 1000 PARA RAFA NADAL !!! Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 5

30 - 30 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 PUNTO GRATUITO DE SAQUE, TAN FUNDAMENTAL AHORA, PARA BUSCAR DE NUEVO EL PUNTO DE FINAL Y DE CAMPEONATO. 30-15. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 NOVAK DJOKOVIC SE AGARRA A UN CLAVO ARDIENDO. Rafa Nadal se la jugó en el resto de la pelota de partido y mandó la bola a la grada. Ahora el serbio cede toda la presión al español que sacará para ganar por décima vez el Masters 1000 de Roma. Set 3 3 - 5

0 - 0 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 2 - 5

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 ¡¡¡ CRUZADO DE REVÉS INAPELABLE Y CRUZADO A LA LÍNEA !!! ¡¡¡ PELOTA DE PARTIDO !!! ¡¡¡ PELOTA DE CAMPEONATO PARA RAFA NADAL !!! Set 3 2 - 5

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ SE BUSCA TOURNAMENT POINT EN LA PISTA CENTRALE DEL FORO ITÁLICO DE ROMA !!! Novak Djokovic se pasa de largo tras sendos restos de Rafa Nadal. 15-30 Set 3 2 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 5

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL CONFIRMA EL BREAK PORQUE AHORA SE ESTÁ JUGANDO AL TENIS, AL PÉNDULO, QUE QUIERE EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS !!! ¡¡¡ EL NÚMERO 3 DEL MUNDO RESTARÁ PARA EMPATAR EN MASTERS 1000 A NOVAK DJOKOVIC !!!! Set 3 2 - 4

30 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 4

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 4

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 4

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ APROVECHÓ EL REGALO DE NOLE !!! ¡¡¡ VAYA QUE SI LO APROVECHÓ !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ DE LA BOLA DE BREAK ANTERIOR A LA ROTURA EN BLANCO !!!! ¡¡¡ A DOS JUEGOS DE SU DÉCIMO TÍTULO EN ROMA !!!! Set 3 2 - 4

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 3 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 3 2 - 3

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Rafa Nadal engancha un "banana shot" a la línea en el primer punto, y contempla como el revés de fondo de pista de Novak Djokovic se marcha largo para amenazar, una vez más, la bola de break. 0-30. Set 3 2 - 3

0 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL APROVECHA EL REGALO DE NOVAK DJOKOVIC PARA SACAR ADELANTE EL JUEGO Y LEVANTAR DOS BOLAS DE BREAK EN CONTRA !!! No le están funcionando los primeros, pero cuando lo hace, la derecha es demoledora para manejar y finiquitar los puntos como ha pasado en el último. Primera situación comprometida solventada. Set 3 2 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 2

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 2

ADV - 40 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡¡¡ FALLA NOLE QUE ESTAMPA LA PELOTA EN LA RED CUANDO NADIE SE LO ESPERABA !!! ¡¡¡ LE PERDONA LA VIDA NOLE A RAFA !!! Esperemos que lea esto el español y que le sirva de punto de inflexión. Deuce. Set 3 2 - 2

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! ¡¡¡ SE JUEGA A LO QUE QUIERE EL SERBIO !!! Set 3 2 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ ATENCIÓN, PELIGRA LA FINAL !!! Los restos a los pies de Novak Djokovic continuan pesando como un martillo en los saques de Rafa Nadal que no son contundentes. Y aparte el balcánico está encontrando las esquinas en los intercambios. 15-30. Set 3 2 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 15 La contradejada de Novak Djokovic se va fuera Set 3 NOVAK DJOKOVIC IGUALA EL TERCER SET CON FACILIDAD. Rafa Nadal vuelve a caer en la trampa de un Nole que juega a placer a palo limpio. Además, el manacorense no engancha las dejadas de Nole que le pemite llegar con cierta facilidad. Set 3 2 - 2

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 15 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 3 JUEGO EN BLANCO PARA RAFA NADAL. Por fin gana en confianza un jugador español que ahora mismo está discutiendo con Carlos Bernardes por la cantidad de tierra presente. Tan solo 56% de primeros en este tercer set, pero eso sí, un 100% de primeros ganados, lo cual quiere decir que si entra el primero, el juego está como él quiere. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 1

0 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 1

0 - 15 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 3 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ SE EQUIVOCA RAFA NADAL EN EL MOMENTO MÁS COMPROMETIDO PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Tenía toda la pista a su favor, y otra vez más vuelve a insistir donde está el número 1 del mundo para acabar fallando y no poder gozar de esa bola de break. 40-30. Set 3 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 30 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 RAFA NADAL CAZANDO LAS DEJADAS DE NOVAK DJOKOVIC. Se vuelve a colocar con 15-30, ahora tiene que ser el momento para provocar esa bola de break que le ponga en franquía el marcador, tal y como pudo hacer en el primer set. Set 3 0 - 1

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 15 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 1

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE LA SANGRÍA DE 5-0 EN CONTRA Y SE ANOTA EL PRIMER JUEGO DEL DEFINITIVO TERCER SET !!! Y lo ha hecho como mejor sabe en un último punto primoroso donde ha movido a Novak Djokovic de lado a lado hasta que ha fallado. Así sí. Set 3 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 0 - 0

0 - 30 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 3 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Para ello le ha ayudado su 70% de primeros en el segundo set frente a un Rafa Nadal que ha desaparecido de la capital italiana una vez ha encajado el break. De cara a esta recta final de campeonato, el campeón en el Conde de Godó tiene que cambiar el guión si no quiere verse preso del juego del serbio que, aún así, debería acusar el esfuerzo de cuartos de final y semifinales (seis horas en total). Set 2 Después de que en el primer acto, Rafa Nadal haya logrado entretejer los puntos para resolverlos en el momento decisivo de los servicios de Nole, el serbio ha cambiado totalmente de patrón en el segundo acto. Puntos cortos, esfuerzo físico mínimo, y combinación de fallos con golpes geniales y ganadores. Set 2 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC EMPATA LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA Y NOS VAMOS AL TERCER Y DEFINITIVO DE SET DESPUÉS DE DOS HORAS DE ENCUENTRO !!! Set 2 6 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 RAFA NADAL SUPERA SUS DOS PRIMEROS PUNTOS DE SET EN CONTRA Y LLEVA EL JUEGO AL DEUCE. Novak Djokovic no tiene problemas en fallar siempre que no le dé ritmo al partido; aunque en el último punto, el español ha sabido manejar la situación para resolver su derecha invertida. Set 2 5 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 5 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡¡¡ SE BUSCA SET BALL EN LA PISTA CENTRALE DEL FORO ITÁLICO DE ROMA !!! Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC VUELVE A ROMPER A UN DESPISTADO RAFA NADAL Y SIRVE PARA IGUALAR LA FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA !!! Set 2 5 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 PELOTA DE SEGUNDA ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC. Set 2 4 - 1

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 TERCER DEUCE EN EL SERVICIO DE RAFA NADAL. El manacorense se sustenta con el saque, pero está siendo mareado por un Novak Djokovic que está llevando la batuta del encuentro, alternando fallos con sus mejores golpes (paralelos, dejadas,...) merced al tenis agresivo del serbio que está rompiendo el ritmo de la final. Set 2 4 - 1

40 - 40 Novak Djokovic con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 REVÉS PARALELO PERFECTO DE NOVAK DJOKOVIC.... ¡¡¡ PELOTA DE SEGUNDO BREAK PARA EL SERBIO, DEMOLEDOR PARA EL SET !!! Set 2 4 - 1

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL EN PLENA DEPRESIÓN EN ESTA FINAL DE MASTERS 1000 DE ROMA !!! 30-30 Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 NOVAK DJOKOVIC CONFIRMA EL BREAK Y SE COLOCA A DOS JUEGOS DE IGUALAR LA FINAL. Rafa Nadal pasa por su momento de la final tras el break encajado. Sus golpes no son del todo finos y necesita recuperar sensaciones, no solo para poder luchar por esta manga sino además de afrontar el acto decisivo con la mayor de las garantías. Set 2 4 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 RETAZOS DE CALIDAD DE RAFA NADAL CON LA DERECHA LE LLEVAN AL DEUCE. Ahora es necesario que no se equivoque con las bolas altas como ha pasado con el 15-30 en este juego. Set 2 3 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 CUARTA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA NOVAK DJOKOVIC. No es para menos que arriesgue porque Rafa Nadal le ha ganado el 65% de los puntos con segundo del tenista plavi. Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC ROMPE A RAFA NADAL !!! El partido se había relajado hasta límites extremos y cuando parecía esta tesitura favorecer el tenis táctico del isleño con bola de break en el juego anterior, ha sido todo lo contrario. Nole ha subido lai intensidad en el momento preciso para apuntar a las líneas y romper la dinámica del choque. Set 2 3 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 El enésimo dejadón de Novak Djokovic, una mala dejada de Rafa Nadal y una mala pasada de la cinta en un winner del español le ofrecen la oportunidad al serbio de una DOBLE PELOTA DE BREAK. Set 2 2 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 2 NOVAK DJOKOVIC SE REPONE A TRAVÉS DE DOS ACES CONSECUTIVOS (CUATRO EN TOTAL). No da opción a Rafa Nadal a poder romper a su rival y encarrilar una final donde, por fin, ha empezado a utilizar el revés cortado para llenar el partido de errores y tender la telaraña táctica que le conviene. Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 1 - 1

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque cortado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 1 - 1

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL SEGUNDO SET DE LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA !!! ¡¡¡ PARA RAFA NADAL !!! Set 2 1 - 1

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Momento de muchos errores por parte de ambos tenistas y otra vez Rafa Nadal se coloca a un punto de lograr la primera bola de break de este segundo set. 15-30. Set 2 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 EMPATA EL SET RAFA NADAL. El tenista balear vuelve a repetir el guión. Hasta el 30 le deja a su rival. A partir de ahí, y en unos compases de encuentro donde ha bajado la tenisón, los malos restos o devoluciones del rival ayudan a que el jugador que está sirviendo agarre el juego. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

30 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 RELAJACIÓN EN LA PISTA CENTRALE Y ESO FAVORECE A UN NOVAK DJOKOVIC QUE QUIERE EL PUNTO DE BREAK CON RESTOS A LOS PIES. 0-30. Set 2 1 - 0

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 NOVAK DJOKOVIC SE REPONE A OTRO 15-30 EN CONTRA. Parece que este resultado está sirviendo de acicate para que ambos jugadores crezcan en su nivel para amarrar el servicio. Ahora ha sido Rafa Nadal el que, en un punto al pasillo de dobles y en otro en la red, le ha regalado el primer juego de la segunda manga a su eterno rival. Set 2 1 - 0

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

40 - 30 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 El manacorense está sirviendo con un 84% de primeros, con tres saques directos en su haber, y sacando lo mejor de sí cuando el balcánico se coloca por delante al resto gracias a sus restos a los pies. Set 1 Las opciones de Novak Djokovic pasaban por anotarse el primer set merced al cansancio acumulado de los dos últimos días, y esa bala ya se ha agotado. Y lo ha hecho después de que Rafa Nadal se recompusiera de inmediato al break encajado en el segundo juego del encuentro. Set 1 ¡¡¡ PRIMER SET DE LA FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA PARA RAFA NADAL !!! 7-5 DURÍSIMO QUE HA DURADO HORA Y CUARTO DE JUEGO. Solo una vez en todas sus finales contra el serbio, el español perdió el partido tras ganar el primer set. Fue en la final de Roma de 2014 cuando el número 1 del mundo se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3. Set 1 5 - 7

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Tras una nueva dejada de Novak Djokovic, el ganador del Open de Australia de este año se saca de la manga una caña que facilita EL SEGUNDO PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL. Set 1 5 - 6

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 5 - 6

40 - 40 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 Novak Djokovic se tapa con bolas altas, y de arriba a abajo, ganador con el drive para Rafa que cuenta.... CON PELOTA DE SET. Set 1 5 - 6

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 TERCER ACE DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL QUE BUSCA EL SET BALL EN EL FORO ITÁLICO DE ROMA. 30-30. Cinco aces es el record del manacorense en una final contra Novak Djokovic a tres sets. Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 5 - 6

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 RAFA NADAL SE ENCOGE. Después de un error con derecha envolvente al pasillo de dobles cuando tenía toda la pista a su favor, en el punto siguiente, no ha coordinado bien y su derecha se ha estampado en la red. 0-30 para el serbio que busca el Tie Break. Set 1 5 - 6

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 6

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ BREAK PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ BREAK PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ BREAK PARA RAFA NADAL !!! RAFA NADAL SERVIRÁ EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA GANAR EL PRIMER SET DE ESTA GRAN FINAL DE MASTERS 1000 DE ROMA. Set 1 ¡¡¡ TERCERA DOBLE FALTA DE NOVAK DJOKOVIC AL QUE LE TIEMBLA EL BRAZO !!! DEUCE MUY IMPORTANTE PARA LOS INTERESES DE RAFA NADAL. Ningún rival prefiere jugar con un segundo templado y prefiere arriesgar. El número 1 del mundo no es el único. Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 A NOVAK DJOKOVIC LE TRAICIONA EL VIENTO. Mal segundo saque y peor definición con un revés horrible paralelo al pasillo de dobles que acerca a Rafa Nadal a la pelota de superbreak. 30-30. Set 1 5 - 5

30 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PARTIDO DE ALTURA EN LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA. A un dejadón espectacular y clavado del serbio, le ha respondido Rafa Nadal con una paralelo en parábola inalcanzable para su rival. El famoso "banana shot". 15-15. Set 1 5 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 5

15 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 ¡¡¡ PERO OTRA VEZ SALE LA VERSIÓN GANADORA Y AGRESIVA DE RAFA NADAL !!! Tres saques directos ya en su haber; y dos buenos primeros para tomar la iniciativa, meterse dentro de pista, arrinconar a su rival y golpear con derecha invertida cruzada para definir los puntos. Set 1 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 ¡¡¡ A BASE DE RESTOS A LOS PIES, NOVAK DJOKOVIC MAREA EL SET BALL EN LA PISTA CENTRALE DEL FORO ITÁLICO DE ROMA !!! 15-30 Set 1 5 - 4

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 4

15 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 5 - 4

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic Set 1 NOVAK DJOKOVIC RESTARÁ EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA INTENTAR CERRAR EL PRIMER SET. Rafa Nadal volvió a tirar desde lejos pero lo hizo sin fortuna tanto con la derecha como con el revés. Set 1 5 - 4

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 4

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA NOLE QUE NO QUIERE VERSE A MERCED EN SU SEGUNDO SERVICIO !!! Este falló unido a un dejadón de Rafa Nadal tras un intercambio duro y largo, asoman al español a la probabilidad de la bola de break. 30-30 Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 15 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TAMBIÉN REACCIONA RAFA NADAL A UN 15-30. Le funciona el servicio y también la derecha. Muy importante porque ya nos encontramos en instantes decisivos del set. Novak Djokovic ha querido dar un paso adelante con agresividad pero sus pelotas no entraron en el cuadro. Set 1 4 - 4

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 4 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 RAFA NADAL TODAVÍA NO SE HA RECUPERADO DEL CABREO POR LA CAÍDA Y NOVAK DJOKOVIC QUIERE SACAR TAJADA. No atina el español en estos momentos en el que nos adentramos en la fase clave del set. Un break en contra ahora sería letal. 15-30. Set 1 4 - 3

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Novak Djokovic sale del atolladero gracias a dos reveses a dos manos llenos de paciencia y de inteligencia, atacando el contrapié de Rafa Nadal. Tres puntos consecutivos (en el último arriesgó el español) que han venido después de que el manacorense se diera un costalazo, como ya le pasó ante Alexander Zverev, por resbalar y después tropezar porque las líneas sobresalen más de lo que debería. Esta caída ha podido causar una desgracia. Pelotas nuevas. Set 1 4 - 3

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - 40 Novak Djokovic gana el tanto con un revés desde la red Set 1 ¡¡¡ BOLA DE BREAK CONTROVERTIDA PARA RAFA NADAL !!! Set 1 3 - 3

40 - ADV Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 1 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO !!! ¡¡¡ PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Nuevo deuce en un momento del encuentro que puede ser crucial y favorable para los intereses de Rafa Nadal. Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 A pesar de sacar su mejor tenis tras el 15-30, a Novak Djokovic no le basta para anotarse el juego. Su revés a dos manos se marchó más allá de la línea de fondo y afrontan el primer deuce con el saque del jugador de Belgrado. Set 1 3 - 3

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 30 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 RAFA NADAL SE SUELTA CON LA DERECHA EN UN PUNTO, Y EN EL SIGUIENTE CAZA OTRA DEJADA DE NOVAK DJOKOVIC. Atención al manacorense que vuelve a acercarse a una nueva bola de break. 15-30 Set 1 3 - 3

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 3

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 3

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 RAFA NADAL CIERRA CASI EN BLANCO EL JUEGO POSTERIOR AL BLANCO DE NOVAK DJOKOVIC. Se solidifican los saques después de un inicio de final donde ambos han querido sorprenderse con break y contrabreak. Set 1 3 - 3

0 - 0 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic Set 1 3 - 2

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

0 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ EN BLANCO PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Asesta su segundo saque directo de la gran final para cerrar un juego donde Rafa Nadal, en los primeros puntos, ha tenido sus opciones pero no ha tenido la fortuna necesaria para meter presión a su oponente. Se palpa la tensión en el Foro Itálico. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 2

30 - 0 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 2 - 2

15 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL EMPATA EL PARTIDO !!! Providencial primer ace del encuentro con 30-30 en un servicio que, de nuevo, no estaba siendo solvente y estaba a merced de los restos de Novak Djokovic. El punto gratuito de saque posterior ha servido para cerrar el juego. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Intercambio lento y elaborado. Ello convendría a Rafa Nadal si Novak Djokovic no cortara todo el tiempo el ritmo, bien a través de bolas altas bien a través de dejadas bien con winners que, de momento, le está resultando. Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL RESPONDE CON UN CONTRABREAK !!! El inicio de la final puede ser un símbolo de lo que nos espera. Muchos puntos gratuitos de saque pero, en general, el servicio no domina. Lo hacen los restadores, y tanto como el español como el serbio son los mejores del circuito. Set 1 2 - 1

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ BOLAS ALTAS DE RAFA AL REVES DE NOVAK DJOKOVIC, PUNTO DE BREAK PARA EL MANACORENSE !!! Set 1 2 - 0

30 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ QUIERE REACCIONAR RAFA !!! Lo hace devolviéndole a Nole sus buenos restos, y manejando el punto desde el fondo de pista con tiro que pasan duros que pasan muy cerquita de la red. Acecha el punto de contrabreak. 15-30 Set 1 2 - 0

15 - 30 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡¡¡¡ ROMPE NOVAK DJOKOVIC !!!! Nueve minutos y tres pelotas de break ha durado un juego que ha supuesto el primer break del encuentro. Un hecho que le conviene al serbio, cuyas opciones en esta final pasan por empezar bien un partido que, para sus intereses, tiene que ser lo más corto posible. Set 1 2 - 0

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TERCER PUNTO DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC. IRÁ LA VENCIDA ??? Set 1 1 - 0

ADV - 40 La dejada de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque cortado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA NOLE QUE NO QUIERE SABER NADA DE INTERCAMBIOS !!! Set 1 1 - 0

ADV - 40 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

40 - 40 Novak Djokovic con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 1 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 0

40 - 40 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 ¡¡¡¡ PRIMERA BOLA DE BREAK DEL ENCUENTRO !!!! ¡¡¡¡ PARA NOVAK DJOKOVIC !!!! Ojo a los restos del serbio a los pies del español que está sorprendiendo al rey de la tierra batida que apenas puede maniobrar para reaccionar. Set 1 1 - 0

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

30 - 30 Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 0

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA NOVAK DJOKOVIC. El balcánico ha empezado directo, parecía encarrilar en blanco su servicio, pero no siempre le van a entrar los ganadores y Rafa Nadal se le ha colocado a un punto de forzar el primer deuce del encuentro. Set 1 1 - 0

0 - 0 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic Set 1 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Todo preparado en la Pista Centrale del Foro Itálico de Roma, que cuenta con ese 25% de aforo habitual de toda la semana. 20 grados de temperatura, viento moderado y 20% de precipitación en un cielo con muchas nubes. El juez de silla será el brasileño Carlos Bernardes. Con todos ustedes, el mejor partido de tenis en tierra batida, de hoy y de la última década. En esta edición no tuvo problemas, en las primeras rondas, contra Taylor Fritz y Alejandro Davidovich. Pero a hoy ha llegado reventado después de remontar en dos días a Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-5 y 7-5 en 3h 16´) y ayer, acumulando dos encuentros en un día, lidió en tres sets contra Lorenzo Sonego y el público romano (6-3, 6-7 y 6-2 en 2h 44´). Seis horas en dos días para jugar hoy contra Rafa Nadal. Ganador de 82 torneos, hoy disputará su final número 119. El último título fue en el Open de Australia a principios de un año donde solo ha disputado Indian Wells donde cayó en octavos de final y en su hogar Belgrado donde contra pronóstico se despidió en semifinales. En Roma ha llegado diez veces en la final ganando cinco (la última en 2020 ante Diego Schwartzman, 7-5 y 6-3) y perdiendo otras cinco. Novak Djokovic, que el próximo sábado cumplirá 34 años, entrenado siempre por Marian Vajda y desde ya hace unos años por Goran Ivanisevic, se encuentra instalado en el número 1 del mundo desde febrero de 2020. Es el tenista de la historia que más semanas ha liderado el ranking ATP en toda la historia (320, Roger Federer 310). Rafa Nadal, por ejemplo, es sexto con 209 semanas. Ayer se limitó a tener paciencia con el saque de Reilly Opelka para hacer un 12 de 12 en semifinales de Roma y disputar hoy su 13ª final en Roma, tantas como en Roland Garros. De hecho, solo en el propio grande francés (13), en el ATP 500 de Barcelona (12) y en Montecarlo (11) ha ganado más veces que en la capital italiana. Sin embargo, se vengó de Alexander Zverev en cuartos de final y dio un puñetazo encima de la mesa siendo un vendaval de juego en el inicio de encuentro (4-0) y tejiendo una tela de araña táctica del que no pudo deshacerse el alemán cuando quiso reaccionar (6-3 y 6-4). Su mejor encuentro de esta semana. Esta derrota unida a un sorteo muy difícil ha hecho que el balear, con mucho trabajo y tenacidad, haya pasado un auténtico campo de minas en el Foro Itálico. Derrotó con solvencia al prometedor Jannik Sinner (7-5 y 6-4) y sufrió para ganar a un Denis Shapovalov que llegó a contar con dos bolas de partido, para ganar por 3-6, 6-4 y 7-6. Ese título, logrado en el Conde de Godó de forma emocionante ante Stefanos Tsitsipas, pareció darle alas en su juego. Con confianza afrontó sus primeros encuentros en Madrid, pero fue cortado en seco por Alexander Zverev, que se aprovechó de la altura de la capital de España para vencer con relativa comodidad al manacorense. Rafa Nadal, de 34 años de edad, no solo busca su segundo título de la temporada, sino que quiere estrenarse en un Masters 1000 tras caer en cuartos de final en los de Montecarlo y de Madrid. Misma ronda del Open de Australia en su otra actuación en un torneo destacable esta temporada. Solo tiene la salvedad de su título conquistado en el ATP 500 de Barcelona Se trata de su sexta final en Roma (2-3 para Rafa Nadal que en 2019 venció por un suigéneris 6-0, 4-6 y 6-1), donde además se han enfrentado en ocho ocasiones (5-3 para el manacorense). El último antecedente entre ambos fue también en tierra batida, en la final de Roland Garros donde Rafa Nadal pasó como un ciclón sobre su eterno rival al derrotarle por 6-0, 6-2 y 7-5. El “Clásico” del tenis mundial. Nadie se ha enfrentado más veces a nadie que Nole contra Rafa. Éste será su 57º partido en ATP (29-27 para el serbio), su 29ª final entre ambos (16-12 para el balcánico), la 13ª en tierra batida (4-8 para el español) y la 14º en Masters 1000 (7-6 para el de Belgrado. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos a la gran final de Roma. En juego el trono de los Masters 1000 puesto que se miden los dos grandes jugadores de la historia en esta categoría de campeonato. Hoy, el número 1 del mundo Novak Djokovic (ganador de 36 Masters 1000) defenderá cetro frente a Rafa Nadal, tercero en el Ranking ATP con 35 Masters 1000 a sus espaldas.