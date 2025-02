En Directo: Reilly Opelka - Rafael Nadal. Partido de Roma 2021 | Tenis en El Comercio

Volver al inicio Set 2 Rafa Nadal regresa a una final de Masters 1000 desde Canadá 2019. Y lo ha conseguido gracias a su doce de doce en semifinales en Roma (solo en Roland Garros ha ganado más con un 100% de victorias). Ya espera a Novak Djokovic para igualarle en el centro de tenistas con más Masters 1000 de la historia (36 para el serbio, 35 para el español). Pero antes, el serbio debe deshacerse de Lorenzo Sonego en la segunda semifinal. No se la pierdan. Esperemos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo. Set 2 Eso es lo que ha hecho un Rafa Nadal que solo ha visto comprometido su segundo servicio de partido donde ha logrado combatir las cuatro pelotas de break del norteamericano. Una vez anuladas, en el juego de siguiente rompía a su rival. Era el principio del fin de unas semifinales sin ningún ritmo de tenis, sometido a la dictadura del servicio (11 aces para el de Florida, 5 para el de Mallorca). Set 2 Rafa Nadal no ha tenido problemas en quitarse de enmedio al cañonero de Reilly Opelka que, hasta hoy, ni había cedido un saque ni siquiera un set. 100% de victorias ante jugadores estadounidenses en tierra batida (18 de 18) y no hay nada como tener paciencia contra sus misiles para aprovechar el juego menos previsto para arrancar el break y solidificar tu saque para no pasar apuros. Set 2 RAFA NADAL ALCANZA LA FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA AL DESHACERSE DE REILLY OPELKA POR UN DOBLE 6-4 EN TAN SOLO UNA HORA Y MEDIA DE PARTIDO. Set 2 Saque cortado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE PARTIDO, PELOTA DE FINAL, PARA RAFA NADAL !!! Set 2 4 - 5

30 - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ SE BUSCA EL MATCH POINT EN LA PISTA CENTRALE DEL FORO ITÁLICO DE ROMA !!! 30-30. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Como siempre a Rafa Nadal le cuesta cerrar un mundo, y en este partido no podía ser menos. Se está encontrando con un Reilly Opelka que le está restando a los pies y ello está sorprendiendo al manacorense. 15-30. Set 2 4 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 NUEVO JUEGO EN BLANCO PARA REILLY OPELKA QUE SE MARCHA A 11 ACES. Rafa Nadal se olvida de restar porque sabe que se encuentra a tan solo un juego de volver a una final de Masters 1000, algo que no sucede desde que ganó Canadá en 2019. Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 3 - 5

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 5

15 - 0 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 SOLO HA SIDO UN SUSTO Y AHORA RAFA NADAL RESTA PARA ESTAR EN LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA DE MAÑANA. Podía haberse incrementado esa incertidumbre si con 0-15, el revés paralelo de Reilly Opelka hubiera encontrado el vértice. No lo hizo por milímetros. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 3 - 4

15 - 15 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOBLE FALTA PARA RAFA NADAL !!! Imprevisto que esperemos que no tenga mayor importancia. 0-15. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 NUEVO JUEGO EN BLANCO. No hay partido de tenis en la Pista Centrale del Foro Itálico de Roma. Reilly Opelka ya se ha embolsado nueve aces que, de momento, le sirven de poco porque la confianza de Rafa Nadal al servicio es la que manda. Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 4

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 4

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 SEGUNDO JUEGO EN BLANCO CONSECUTIVO PARA RAFA NADAL (TRES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO). El manacorense maneja el partido a su antojo y sigue concediendo solo un punto cuando saca. Si no consigue el break que liquide definitivamente el partido, con su saque le baste. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 2 - 3

0 - 30 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

0 - 15 El passing shot de Reilly Opelka se estrella en la red Set 2 EN BLANCO PARA REILLY OPELKA QUE CUENTA CON DOS SAQUES DIRECTOS MÁS (OCHO EN TOTAL). Ya a remolque el estadounidense, Rafa Nadal se puede permitir el lujo de tomarse un respiro en estos juegos porque con su servicio le basta para plantarse en una final de Masters 1000. Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque cortado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 1 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 EN BLANCO PARA RAFA NADAL PARA CONFIRMAR EL BREAK. En dos servicios del manacorense tan solo ha cedido un punto al resto. Con puntos gratuitos de saque e iniciativa le es suficiente frente a un rival que no inquieta desde el fondo de pista. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 1 - 2

0 - 30 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 2

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPEEEEEEE RAFA NADAL A REILLY OPELKA !!! El balear se encuentra a tan solo cuatro juegos de hacer un 12 de 12 en semifinales del Masters 1000 de Roma. Partido plácido para el manacorense, que con paciencia lo está llevando tranquilamente a su terreno. Set 2 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Dejadón o chiquitita de Rafa Nadal, al que le cuesta restar desde el lado de la ventaja.... TERCER PUNTO DE BREAK EN ESTE SEGUNDO SET PARA EL ESPAÑOL. Set 2 1 - 1

40 - ADV Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Reilly Opelka se apunta el tanto Set 2 1 - 1

40 - 40 Gran volea desde media pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Vuelve a fallar Reilly Opelka tras un breve intercambio..... OTRA VEZ RAFA NADAL TIENE LA OPCIÓN DE ENCARRILAR ESTA SEMIFINAL. Set 2 1 - 1

40 - ADV Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ SE ENCIENDEN LAS ALARMAS PARA REILLY OPELKA QUE COMETE SU PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO Y LE BRINDA LA OPORTUNIDAD A RAFA NADAL DE AMENAZAR EL PUNTO DE BREAK !!! Set 2 Reilly Opelka falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 A RITMO DE SERVICIO EN EL FORO ITÁLICO. Si Reilly Opelka ha comenzado con dos aces en este segundo set (seis en total), Rafa Nadal no iba a ser menos y ya suma cinco en su cuenta particular. De esta manera la manga se mantiene igualada. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Reilly Opelka Set 2 1 - 0

15 - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 2 1 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 2 El segundo set comienza igual que el primero. Con un servicio incontestable de Reilly Opelka que suma dos aces más en su cuenta particular (seis en total). Rafa Nadal solo ha puesto un resto en pista y es el único punto que ha ganado en este juego. Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 0

40 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque cortado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Se juega al ritmo de Reilly Opelka. Es decir, al de su servicio que está siendo bien restado por un tenista español que ha podido romperle por segunda vez, pero desperdició tres pelotas de rotura. Las que no aprovechó el estadounidense en el cuarto juego cuando aún Rafa Nadal engrasaba la máquina, y solo se sostenía a través de puntos gratuitos de saque. Set 1 ¡¡¡ Y COMO LOS GRANDES CONQUISTA EL PRIMER SET RAFA NADAL !!! Su tercer saque directo del encuentro cierra el primer capítulo en 48 minutos donde le ha bastado su rotura en el quinto juego del partido. Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque cortado que no puede devolver Reilly Opelka Set 1 ¡¡¡ TRIPLE PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 4 - 5

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 1 DOS PUNTOS GRATUITOS DE SAQUE (UNO CON EL PRIMERO Y OTRO CON EL SEGUNDO) Y RAFA NADAL BUSCA EL SET BALL EN LA PISTA CENTRALE DEL FORO ITÁLICO DE ROMA. 30-0. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 EN BLANCO PARA REILLY OPELKA. Ha conseguido su cuarto saque directo del partido, pero ahora, tras el descanso, le tocará el turno a Rafa Nadal para cerrar con su saque un set que se pudo complicar al balear en el cuarto juego y que, sin embargo, rompió el español en el quinto. Set 1 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 5

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE RESTA PARA CONQUISTAR EL PRIMER SET DE LAS SEMIFINALES DEL MASTERS 1000 DE ROMA. Tan solo ha cedido ocho puntos con su servicio. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 4

0 - 30 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 ¡¡¡ JUEGO PARA REILLY OPELKA !!! Dos aces consecutivos (tres en total) le dan la vuelta a la situación, evitan las tres opciones de una segunda rotura de Rafa Nadal que hubiera sido demoledora para este set, y se mantiene vivo en el mismo. Pelotas nuevas. Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡¡¡¡ TERCERA OPCIÓN DE BREAK PARA RAFA NADAL !!!! ¿¿¿ IRÁ LA VENCIDA ??? Set 1 2 - 4

40 - ADV El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ NUEVA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! Reilly Opelka había solventado con un remate franco la bola de break anterior, pero en el saque posterior ha caído en la misma trampa tirando largo su derecha. Set 1 2 - 4

40 - ADV El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Reilly Opelka que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 ¡¡¡ PUNTO DE SEGUNDO BREAK PARA RAFA NADAL GRACIAS A UN PEDAZO RESTO GANADOR CON REVÉS A DOS MANOS CRUZADO !!!! Set 1 2 - 4

40 - ADV Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Reilly Opelka Set 1 Todos los puntos de Rafa Nadal al servicio de Reilly Opelka son por errores de su rival con la derecha, más por exceso de fuerza que de golpes en la red. No hay ritmo. Deuce. Set 1 2 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 30 Reilly Opelka con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 4

30 - 30 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 RAFA NADAL CONFIRMA EL BREAK, Y LO HACE EN BLANCO. Primero maravilloso que le sirve para sumar el segundo saque directo en su cuenta particular (79% de primeros); y una dejada invertida en el último punto que según lo hacía Reilly Opelka ya estaba encaminándose hacia su silla. Set 1 2 - 4

0 - 0 Fácil dejada de Rafael Nadal con la que gana el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Reilly Opelka Set 1 2 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 ¡¡¡ ROMPE RAFA NADAL A REILLY OPELKA !!! Cuatro partidos impoluto al servicio para el ganador el año pasado en Delray Beach, y cinco juegos ha tardado Rafa Nadal en hacerse con su servicio. El único truco ha sido poner los restos en pista lo más profundo posible, para que la derecha en forma de respuesta del tenista de San José se marchase después más allá de la línea de fondo. Set 1 2 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 DERECHA LARGA DEL ESTADOUNIDENSE.....¡¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 2 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 REILLY OPELKA FALLA CON UNA VOLEA EN LA RED Y, EN EL PUNTO POSTERIOR CON SEGUNDO, SE EQUIVOCA. Sube a la red sin tener que hacerlo y el balear le ha superado con extrema facilidad para acechar la bola de break. 15-30. Set 1 2 - 2

15 - 30 Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Reilly Opelka Set 1 2 - 2

15 - 15 Reilly Opelka no consigue superar la red con su volea Set 1 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 MÁS DE DIEZ MINUTOS LE HA COSTADO A RAFA NADAL SACAR ADELANTE ESTE JUEGO. Y lo ha hecho levantando cuatro pelotas de break en contra. Reilly Opelka no se lo piensa y eso es letal si el español no es capaz de servir de forma contundente. Aún así, los puntos gratuitos de saque es lo que le ha mantenido con vida para alzarse con el juego. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Reilly Opelka Set 1 ¡¡¡ CUARTA PELOTA DE BREAK PARA REILLY OPELKA !!! ¡¡¡ VAYA FALLO DE RAFA NADAL EN EL REMATE !!! Set 1 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

40 - ADV Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 ¡¡¡ TERCERA OPORTUNIDAD DE ROMPER PARA REILLY OPELKA !!! Set 1 2 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Un saque directo y un punto gratuito de saque le ofrecen el deuce a Rafa Nadal en su primera situación comprometida de las semifinales. Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Reilly Opelka Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE BREAK PARA REILLY OPELKA !!! Set 1 2 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Los primeros de Rafa Nadal ahora no son decisivos, y eso le sirve a Reilly Opelka para tomar la iniciativa con su juego directo. Arrincona en el fondo de pista al español que no se encuentra fino en estos instantes para contragolpear. El número 47 del mundo acecha la bola de break. 15-30. Set 1 2 - 1

30 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 EN BLANCO PARA REILLY OPELKA. Partido sin ritmo y ello es contraproducente para un Rafa Nadal que siempre necesita minutos para imponer su tenis, cuya una de sus principales cualidades es la de restar. Por ahora, no está consiguiendo poner la pelota en pista ante el portente servicio del estadounidense, que en este Masters 1000 no ha perdido ni un solo servicio. Set 1 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 0 Reilly Opelka con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Reilly Opelka, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TAMBIÉN LO HACE FÁCIL RAFA NADAL. Con dos tercera partes de sus primeros dentro, no ha tenido problemas en mover desde el fondo a Reilly Opelka, que tampoco ha mostrado mucho interés en exprimirse en defensa. Eso sí, dos segundos y dos puntos para el jugador de Florida. Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 1 1 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque cortado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Reilly Opelka se va fuera Set 1 LO HACE SENCILLO REILLY OPELKA.. Desde el lado del deuce no ha obtenido respuesta por parte de Rafa Nadal, asestando incluso un deuce. Desde el lado de la ventaja, el manacorense sí que ha conseguido restar, y cuando lo ha hecho, el norteamericano ha intentado acortar el punto fallando. El español ha llegado hasta el 30-30 (buena señal). Set 1 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 0

30 - 30 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 15 Reilly Opelka con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Todo preparado en la pista central del Foro Itálico de Roma que tiene una presencia de aficionados del 25% de aforo en un día primaveral, 20 grados con nubes y claro y viento moderado. La jueza de silla será la francesa Aurelie Tourt. Hoy Rafa Nadal está obligado a no fallar. Reilly Opelka será el 306º tenista diferente contra el que se enfrente Rafa Nadal, el 32º estadounidense en su carrera profesional. Contra estos jugadores donde el poderío del saque se diluye en tierra y crece la riqueza táctica de restar desde el fondo de pista, el español ha cosechado 17 triunfos en arcilla, cediendo tan solo seis sets en el cómputo global de estos enfrentamientos. De hecho, su mejor resultado fueron los cuartos de final de Cincinnati de la temporada pasada. Llegó poco después a los cuartos de final de San Petersburgo, y no ha vuelto a destacar en el circuito hasta esta semana donde, siempre en dos sets, ha ido pasando Richard Gasquet, Lorenzo Musetti, Asian Karatsev (con Tie Break) y Federico Delbonis (también con Tie Break). Hoy se encontrará a la sorpresa del torneo. Un Reilly Opelka, que como buen jugador norteamericano, tiene la pista dura como su superficie predilecta. Así le contemplan sus títulos en Nueva York en 2019 y en Delray Beach en 2020. Cañonero de San José y de 23 años de edad está disfrutando del mejor momento de su carrera siendo la primera vez que llega a una final de Masters 1000. Sin embargo, ayer se vengó de Alexander Zverev y dio un puñetazo encima de la mesa siendo un vendaval de juego en el inicio de encuentro (4-0) y tejiendo una tela de araña táctica del que no pudo deshacerse el alemán cuando quiso reaccionar. A las bolas altas y reveses cortados se le sumó el pundonor para levantar bolas de break (90%) todo ello con una gran derecha desde el fondo de pista para ganar la batalla anímica (6-3 y 6-4). Esta derrota unida a un sorteo muy difícil ha hecho que el balear, con mucho trabajo y tenacidad, haya pasado un auténtico campo de minas en el Foro Itálico. Derrotó con solvencia al prometedor Jannik Sinner (7-5 y 6-4) y sufrió para ganar a un Denis Shapovalov que llegó a contar con dos bolas de partido, para ganar por 3-6, 6-4 y 7-6. Ese título, logrado en el Conde de Godó de forma emocionante ante Stefanos Tsitsipas, pareció darle alas en su juego. Con confianza afrontó sus primeros encuentros en Madrid, pero fue cortado en seco por Alexander Zverev, que se aprovechó de la altura de la capital de España para vencer con relativa comodidad al manacorense. Rafa Nadal no solo busca su segundo título de la temporada, sino que además hoy tiene la opción de clasificarse para una final por solo segunda vez en todo el año después de caer en cuartos de final en el Open de Australia, y en los Masters 1000 de Montecarlo y de Madrid. Solo tiene la salvedad de su título conquistado en el ATP 500 de Barcelona Rafa Nadal jamás ha perdido en unas semifinales en el Masters 1000 de Roma. El nueve veces campeón en la capital italiana ha disputado 11 partidos en esta ronda y ha ganado los 11. Hoy buscará por tanto su duodécimo final en un torneo donde es el Rey e igualando su presencia en finales a Montecarlo y el Conde de Godó. Solo a las finales de Roland Garros ha llegado más veces (13). Hola muy buenas tardes a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos a toda unas semifinales del Masters 1000 de Roma. A continuación, ofreceremos en directo desde la pista central del Foro Itálico de Roma el enfrentamiento entre el número 3 del mundo, Rafa Nadal, contra el 47 en el ranking ATP, el estadounidense Reilly Opelka.