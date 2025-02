En Directo: Stefanos Tsitsipas - Rafael Nadal. Partido de Open Australia Masculino 2021 | Tenis en El Comercio

Volver al inicio Set 5 Tras este largo y ante todo emocionante encuentro, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 5 Rafa Nadal cae eliminado en cuartos de final como ya le sucedió el año pasado y será Tsitsipas quien dispute la segunda semifinal ante Daniil Medvedev. El joven tenista griego, de solo 22 años, va a disputar su tercera semifinal en un Grand Slam, la segunda en Australia en la que fue eliminado por Nadal. Set 5 Es la segunda vez en su carrera que Rafa Nadal pierde un partido en un Grand Slam tras haber ganado los dos primeros sets, la anterior fue en el Open USA de 2015, en tercera ronda ante Fabio Fognini. Set 5 Aguantó como pudo Nadal hasta el último punto pero su rival estaba lanzado, con un saque muy potente y la sensación de que tenía mucho que ganar y poco que perder y así fue. Por desgracia el balear se despide de este Open de Australia, el Grand Slam que históricamente peor se le ha dado y que solo ha ganado en una ocasión. Set 5 Ese momento fue un punto de inflexión en el encuentro y una carga absoluta de moral para el joven tenista heleno que se creció en el cuarto para ganarlo y forzar así el quinto. Set 5 El griego se encomendó a mantener su servicio en el tercer set, algo que no había logrado en los dos anteriores y que era primordial para tener alguna opción. Así lo hizo y le permitió llegar al tie-break donde dio un paso adelante para llevarse la tercera manga. Set 5 Hablábamos de lo bien que lo había hecho Rafa en los dos primeros sets, muy superior a su rival, con buenísimas sensaciones sobre la pista ante un Tsitsipas que no encontraba la forma de hacerle daño y se veía superado en todo momento. Set 5 VICTORIA DE TSITSIPAS. Histórico triunfo del tenista griego que tenía el partido prácticamente perdido pero ha remontado de una forma espectacular para llevarse la victoria y hacerse con la cuarta plaza en semifinales de este Open de Australia. Set 5 7 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Golpe de Nadal que no pasa la red y un nuevo punto de partido para Stefanos Tsitsipas, vaya partidazo que nos están brindando. Set 5 6 - 5

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Se rehace el griego para sacar un gran servicio que no consigue restar Rafa. Deuce. Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Bola de break para Nadal que no quiere que se le escape el partido. Set 5 6 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Resto ganador de Rafa que vuelve a impedir que su rival cierre el encuentro. Set 5 6 - 5

40 - 40 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 6 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Ha tenido Tsitsipas bola de partido pero la ha salvado Nadal, agónico este final de encuentro. Set 5 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 6 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 6 - 5

0 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 5 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 BREAK DE TSITSIPAS. El griego gana el juego al resto en un malísimo momento para Rafa Nadal porque el resultado de este quinto set es de 6-5 y ahora Tsitsipas dispone de servicio para ganar el partido. Set 5 6 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Problemas importantes para Rafa Nadal, tres bolas de break para Tsitsipas. Set 5 5 - 5

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Tras ganar el juego con su saque, y mantener la buena dinámica de los últimos, ahora Tsitsipas cobra ventaja al resto ante Nadal, 0-30. Set 5 5 - 5

30 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 5 - 5

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 5 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 4 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 4 - 5

15 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Juego en blanco para Nadal que se crece ahora con su servicio y lleva el quinto set al 5-4. Y ojo que ahora el balear dispone de oportunidad de ganarlo al resto, veremos cómo lo afronta Tsitsipas. Set 5 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 4 - 4

0 - 40 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Como ha cambiado el juego del tenista griego y también las sensaciones que está dejando sobre la pista en estos últimos sets con respecto al inicio del encuentro. Le costó mucho entrar, por muy poco logró hacerlo, no le salía nada pero ahora el guión ha cambiado por completo. Set 5 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Resto ganador de Nadal cuando Tsitsipas iba camino de ganar el juego en blanco. Set 5 3 - 4

40 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 3 - 4

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 3 - 4

15 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Saque directo de Nadal para llevarse el juego con su servicio y subir al marcador el 4-3, cerca ya de cumplirse las cuatro horas de partido. Set 5 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 5 3 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 3 - 3

15 - 40 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 3 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 3 - 3

0 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Y otro ace consecutivo de Tsitsipas que gana el juego en blanco para el 3-3. Set 5 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 El tenista griego está sacando ahora de forma excepcional, se acaba de marcar dos aces para poner el 40-0. Set 5 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Saque directo de Nadal para cerrar el juego, con los dos tenistas jugando a un gran nivel a pesar de que ya llevan varias horas a sus espaldas en este encuentro. Set 5 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 5 2 - 2

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 2 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 2 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 5 2 - 2

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Stefanos Tsitsipas sigue muy serio con su servicio, aún cuando tiene que recurrir a segundos. Los dos mantienen el pulso en este set, 2-2 por el momento. Set 5 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 1 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 1 - 2

15 - 15 Remate desde la red de Stefanos Tsitsipas que no opciones a Rafael Nadal Set 5 1 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 Juego en blanco para Nadal que le puede cargar de confianza, pone el 2-1 en este set decisivo del partido. Set 5 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 1 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 1 - 1

0 - 15 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 1

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 0 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Rafa Nadal comienza sacando en el quinto set y gana el juego. Set 5 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 5 0 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 Cara de concentración en ambos tenistas cuando va a comenzar el quinto y decisivo set de este partido cuartos de final del Open de Australia 2021 del que saldrá el cuarto semifinalista. Set 4 El tenista balear no había perdido ni un solo set en todo el torneo y hoy ya ha caído en dos, se van a jugar el todo por el todo en la quinta manga. Set 4 SET PARA TSITSIPAS. Como ha dado la vuelta al partido el tenista griego, había perdido los dos primeros asaltos pero aguantó como un jabato en el tercero para ganarlo al tie-break y entonces cambió todo. Set 4 6 - 4

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Caño de Nadal y 40-15 para Tsitsipas que dispone de dos bolas de set. Set 4 5 - 4

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Apura el griego con dos golpes muy similares, el primero se le marchó al pasillo de dobles y el segundo le ha dado el punto, a la línea. Set 4 5 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 5 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 BREAK DE TSITSIPAS. Otra bola larga de Nadal que le da el punto y el juego a su rival. Ahora el griego tendrá la oportunidad de ganar el cuarto set con su servicio, ha reaccionado de forma impresionante cuando tenía todo en contra en el partido, tras ganar el tie break del set anterior, y ahora está creando muchos problemas a Rafa. Set 4 5 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Va con todo Nadal a rematar el último punto pero se le marcha largo, bola de break para Tsitsipas. Set 4 4 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 4

40 - ADV El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 Muy disputado este juego, se había puesto con ventaja Nadal con un saque directo pero ahora su derecha se va larga y el punto es para Tsitsipas. Deuce. Set 4 4 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 4 4 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 4 - 4

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 4 4 - 4

30 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Dos fallos de Nadal le vuelven a poner en un momento delicado con su saque, 0-30 a favor de su rival. Set 4 4 - 4

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Muy fuerte ahora Tsitsipas con su servicio, se ha cargado de confianza y todo lo que no le salía en los primeros sets le está funcionando ahora. Set 4 4 - 4

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 4

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 4

15 - 15 Remate desde la red de Stefanos Tsitsipas que no opciones a Rafael Nadal Set 4 3 - 4

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto Set 4 Rafa Nadal gana el juego aunque con mucho sufrimiento, no ha tenido bola de break en contra pero ha tenido que emplearse a fondo en cada punto ante la presión de su rival. 4-3 en el cuarto set. Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 4 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 3 - 3

40 - ADV Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Se lamenta Nadal porque el último golpe se le marchó largo, había reaccionado en un juego en el que su rival tomaba ventaja y este punto le hubiera permitido cerrarlo. Deuce. Set 4 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 3 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 3 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 3 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 2 - 3

40 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 2 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 2 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Nadal saca adelante un juego que se le había complicado, este set se ha convertido en una auténtica batalla. Manda 3-2 el balear aunque los dos mantienen su servicio. Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 El manacorense consigue salvar ambas bolas y ahora tras un golpe muy largo de su rival se pone con ventaja en este juego. Set 4 2 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 Salva la primera el balear con un saque directo. Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 4 Vuelve a meter miedo Stefanos Tsitsipas que dispone ahora de dos bolas de break, de nuevo problemas para Nadal. Set 4 2 - 2

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 2

30 - 15 Revés desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal Set 4 2 - 2

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 4 2 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Juego para Tsitsipas que en esta fase del encuentro no está dejando ninguna duda con su servicio, mucho más efectivo y haciendo menos concesiones. Cambio de raqueta del griego aunque ahora el saque lo tiene Rafa. Set 4 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Juego en blanco para el manacorense que pone el 2-1 en el marcador del cuarto set. Más de dos horas y media ya de partido en la pista Rod Laver. Set 4 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 1 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 4 Como se ha aferrado Stefanos Tsitsipas a este partido en el que ya se veía fuera. Se ha encomendando a mantener su servicio en la tercera manga y eso le ha dado fruto, permitiéndole disputar el tie-break del que ha salido vencedor. Set 4 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 El balear saca adelante el juego que se le había puesto en contra, desaprovecha el griego su primera opción de break. Set 4 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 Problemas para Nadal, los primeros que tiene en el partido, con la excepción claro del tie-break anterior y primera bola de rotura para Tsitsipas. Set 4 0 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Arranca el cuarto set de este encuentro de cuartos de final, al servicio Rafa Nadal. Set 3 SET PARA TSITSIPAS. Aguanta el griego que fuerza el cuarto set, primera vez que el balear pierde uno en todo el torneo. Set 3 7 - 6

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 De momento salva la primera Rafa que sube a volear a la red, 6-4 para el griego y de nuevo saque de Nadal. Set 3 6 - 6

6 - 4 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Acierta el griego subiendo a la red para rematar el punto que le pone 6-3 en el tie break y le otorga tres bolas de set. Set 3 6 - 6

6 - 3 Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Ojo que Nadal no había tenido errores en todo el partido pero ahora ha cometido un par que le ponen el tie-break a favor a Tsitsipas aunque el balear no ha dicho su última palabra. Set 3 6 - 6

5 - 3 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 6

4 - 3 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Máxima igualdad de momento en este tie-break, 3-3 y servicio ahora para Nadal. Set 3 6 - 6

3 - 3 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 6

2 - 2 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 6 - 6

1 - 2 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 6 - 6

1 - 1 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 6

0 - 1 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Juego para Rafa y el tercer set se va a decidir en el tie break. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Primer punto que cede Nadal al resto en todo el tercer set, en una bola que se le va muy larga aunque la situación no es comprometida ya que ganaba 40-0. Set 3 6 - 5

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 5

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 6 - 5

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Otro juego que saca adelante Stefanos Tsitsipas con su servicio y ya ha ganado cinco en este tercer set, tantos como en los dos anteriores. El griego se asegura el tie break y la responsabilidad recae ahora en Nadal que no ha mostrado ni un solo atisbo de debilidad en todo el encuentro. Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 5 - 5

15 - 15 Gran volea desde media pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 5 - 5

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Juego en blanco para Nadal que no titubea en este juego y pone el 5-5, saque ahora para Tsitsipas. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 5 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 5 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 De momento, el griego ha llegado al 5-4 a favor en este set y dispone de una oportunidad de ganarlo aunque sea al resto, es la primera vez que tiene esta opción en todo el encuentro. Set 3 Con dos saques directos consecutivos, Stefanos Tsitsipas cierra este juego en blanco. El griego está haciendo una labor de contención en este set para frenar a Rafa aunque tiene que hacer mucho más para poder superar al balear que hoy está mostrando su mejor versión. Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 4 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Juego para Rafa Nadal. Tras los sobresaltos que ha sufrido Tsitsipas en los dos sets anteriores parece que ahora reina la calma sobre la pista, el griego ha mejorado sus prestaciones y trata de no verse afectado por lo sucedido en los primeros. Set 3 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Passing de Rafa en uno de los pocos puntos que se han ganado al resto en este set. Set 3 3 - 3

30 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 En este set, además, los dos tenistas están sacando adelante los juegos con su saque con mucha facilidad, ahora es Nadal el que lo gana en blanco. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Para Stefanos Tsitsipas esta es su cuarta participación en el Open de Australia, fue eliminado en primera ronda en 2018, llegó a semifinales en 2019 y cayó en tercera ronda en 2020. Las semis de 2019 son su mejor resultado en un Grand Slam junto con las de Roland Garros del año pasado. Set 3 Juego para Tsitsipas, 3-2 para él en este segundo set en el que de momento los dos tenistas han ganado con su servicio y no ha habido opciones de break para ninguno. Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

40 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Ahora sí Tsitsipas juega un punto largo y se lo lleva tras el último golpe de Rafa que se pierde fuera de pista. 40-0 para el griego con el servicio. Set 3 2 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 2 - 1

0 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Stefanos Tsitsipas Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 2 - 1

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 3 Y otro juego más en blanco, ahora para el tenista griego, así se han solventado los tres de este tercer set. 2-1 para Tsitsipas que tratará de evitar que este sea el último asalto del partido. Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Espectacular juego de Rafa que también se lo lleva en blanco, está impecable con su servicio y la cara de su rival refleja la impotencia de no poder hacer nada ante el dominio del balear. Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 1 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Juego en blanco para Stefanos Tsitsipas en el inicio del tercer set. Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 No tiene opciones Stefanos Tsitsipas al que no le sale nada desde el tramo final del primer set, se desespera por momento y eso acrecenta su número de errores, no logra mantener su servicio, da ventajas a su rival al que no consigue inquietar en ningún momento. El griego aún no ha tenido ninguna oportunidad de break en el partido. Set 2 SET PARA RAFA. Lo está bordando el balear al que estamos viendo mostrar su mejor tenis en lo que va de torneo, todas las dudas por sus problemas físicos en la pasada ATP Cup han quedado atrás y el balear está dejando grandes detalles de calidad en la Rod Laver. Set 2 2 - 6

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 2 - 5

15 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 2 - 5

15 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 No tiene prisa Nadal, el juego es para Stefanos Tsitsipas que sube al marcador el 5-2 y ahora nueva oportunidad del balear para cerrar el set pero ya con su saque. Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 5

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Juego en blanco para Rafa Nadal, 5-1 y primera oportunidad de la que dispone para ganar el set, intentará hacerlo al resto ante un rival que ahora mismo está fuera del partido. Set 2 1 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE NADAL. Y ya van dos en este segundo set, claro dominado del encuentro y con una ventaja ya importante en esta manga (4-1) tras haber ganado la anterior. De nuevo problemas para Stefanos Tsitsipas que no es capaz de cortar la sangría. Set 2 1 - 4

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Dos passing consecutivos de Nadal que le ponen de nuevo con ventaja en este juego y le otorgan una bola de break. Set 2 1 - 3

40 - ADV Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Stefanos Tsitsipas y gana el tanto Set 2 1 - 3

40 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto Set 2 1 - 3

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Buen revés de Stefanos Tsitsipas que trata de que no se le escape también este juego porque sería prácticamente la setencia en el segundo set. Set 2 1 - 3

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal Set 2 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Vaya partido que se está marcando Rafa, tras ganar el juego anterior, el del 3-1, se pone ahora con ventaja 0-30 en el servicio de su rival. Set 2 1 - 3

0 - 30 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas Set 2 1 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 1 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 1 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Toma aire Stefanos Tsitsipas tras dos juegos en los que Rafa le ha pasado por encima sin opción a poder frenar al balear. Ahora gana su juego en blanco para poner el 2-1 en este set. Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Rafa sigue mandando sobre la pista y gana este segundo juego del segundo set, lo hace con su saque y certifica el break anterior. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 15 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 BREAK DE NADAL. ¡Vaya derecha de Rafa! Le vale para ganar el punto que le da el juego al resto. Set 2 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Nadal ha salido en tromba en esta segunda manga y en el primer juego ya dispone de bola de break. Set 2 0 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 30 La dejada de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Rafa Nadal sigue sin ceder un set en este Open de Australia de 2021 y ya ha dado el primer paso para meterse en semifinales pero todavía queda mucho partido por delante, veremos cómo reacciona Tsitsipas ahora que tiene que remar con el marcador en contra. Set 1 SET PARA NADAL. El balear se adjudica el primer asalto de este encuentro de cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas, se ha mostrado muy sólido con su juego, sin hacer concesiones a un rival que ha jugado algunos puntos algo acelerado tratando de evitar los peloteos largos. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Otro fallo con la derecha de Tsitsipas que la deja en la red, se precipita por momentos el jugador griego y eso le está haciendo cometer errores. Bola de set para Rafa Nadal. Set 1 3 - 5

30 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 5

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 BREAK DE NADAL. El español rompe el servicio de su rival en un momento inmejorable y aprovechando la primera bola de break del partido. Lo hace para poner el 5-3 en el marcador y dispone ahora de servicio para cerrar el primer set. Set 1 3 - 5

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Primera bola de break del partido para Rafa Nadal. Gran resto del balear que provoca el fallo posterior de su rival y le pone con ventaja en este juego. Set 1 3 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 0 Remate desde la red de Stefanos Tsitsipas que no opciones a Rafael Nadal Set 1 Bola larga de Stefanos Tsitsipas y Nadal culmina su remontada en este juego para ganarlo, 4-3 en el marcador de esta primera manga. Set 1 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Con dos grandes servicios, el balear consigue igualar el juego, no lograr restarlos su rival y celebra el punto del 30 iguales. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Tras reaccionar con acierto en el juego anterior que se le había complicado ligeramente, ahora Tsitsipas presiona el servicio de Nadal y se pone con 0-30. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Un par de errores en este juego de Tsitsipas han permitido a Rafa tomar ventaja con el 15-30, trata de reaccionar el griego para evitar un contratiempo. Set 1 2 - 3

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Juego para Rafa Nadal, de momento ambos ganan con su servicio y ninguno ha tenido bola de break tras cinco juegos disputados. Set 1 2 - 3

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 1 2 - 2

30 - 30 Gran volea desde media pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Otro juego en blanco, ahora para Tsitsipas, el tercero consecutivo de los cuatro que se han disputado en este partido. Set 1 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 2

30 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Responde el balear de la misma forma, muy seguro con su servicio en este juego que ha conseguido ganar en blanco igual que hizo su rival en el anterior. Set 1 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Juego en blanco para Tsitsipas que cumple a la perfección en su primer juego al servicio, con saque directo incluido. Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 El griego falla de revés en el resto y el juego es para Rafa Nadal que comienza mandando en el marcador. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Bola larga de revés de Tsitsipas y ventaja para Nadal. Set 1 0 - 0

30 - 40 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Doble falta del balear en este primer juego, 30 iguales. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

15 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Ha comenzado el encuentro con Rafa Nadal al servicio. Set 1 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Termina el calentamiento en la Rod Laver y está a punto de arrancar el partido. Tsitsipas derrotó al balear en semifinales de Masters 1000 de Madrid en 2019 y después Nadal hizo lo propio en la misma ronda en el de Roma. Sus dos últimos cruces, en las Nitto ATP Finals de 2019 y 2020, se saldaron con triunfo del español. Este será el octavo enfrentamiento entre ellos en el circuito ATP de los que Nadal ha ganado seis, frente a un triunfo del griego. Rafa se impuso en los tres primeros: las finales del Godoy y el Masters 1000 de Canadá de 2018 y las semifinales del Open de Australia 2019, en el que era hasta el momento su único precedente en un Grand Slam. Stefanos Tsitsipas, por su parte, se impuso 3-0 a Gilles Simon en la primera ronda de esta edición, a Thanasi Kokkinakis por 3-2 en la segunda y a Mikael Ymer por 3-0 en la tercera. No tuvo que disputar su encuentro de octavos de final que le medía a Matteo Berrettini por la retirada por lesión del tenista italiano. Nadal, campeón en el Open de Australia en 2009, ha disputado la final en cuatro ocasiones desde 2012 pero no ha podido ganar ninguna de ellas. En la pasada edición quedó apeado en la ronda de cuartos de final ante Dominic Thiem. Tampoco lo hizo ante su rival en octavos, Fabio Fognini, al que se impuso por 3-0 para llegar a estos cuartos de final. Ahora tiene por delante este encuentro ante Tsitsipas para buscar una plaza en semifinales donde se mediría a Medvedev. El tenista balear está realizando un torneo muy completo y ha sacado adelante sin demasiados problemas sus partidos hasta ahora. En primera ronda, segunda y tercera ronda se impuso a Laslo Djere, Michael Mmoh y Cameron Norrie, todos ellos sin ceder ni un solo set. Buenos días, turno para Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas que disputan este último encuentro de cuartos de final del Open de Australia 2021. Ya tienen una plaza en semifinales Novak Djokovic, Aslan Karatsev y Daniil Medvedev.