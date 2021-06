Volver al inicio Set 3 4 - 2

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Tuvo la ocasión Nadal, pero Norrie salvó la bola de rotura en contra y se mantiene el saque para evitar que el balear le haya sobrepasado con más facilidad de la normal! Set 3 4 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 4 - 1

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Bola de break para Nadal! Set 3 4 - 1

40 - 30 La dejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 3 4 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 4 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 1

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 1

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Confirma break Nadal y se pone 4-1! Ya tiene pie y medio en los octavos de final del Roland Garros. Solo le queda mantener su saque para hacerse con el partido y derrotar a un Norrie que fue más duro de lo que dicta el resultado. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 3 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 1

40 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 3 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 3 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡BREAK PARA RAFA NADAL! ¡Ha dejado roto a Norrie poniendo bolas cerca de la línea, sin ángulo y hasta potentes a la línea del fondo! No puede hacer nada el británico... Saca el balear ahora para el 4-1. Set 3 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 2 - 1

40 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Cameron Norrie con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 2 - 1

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 ¡Primer descanso del set y Rafa pone la sexta marcha en busca de ganar el partido! No ha dado opciones a Norrie de, siquiera, acercarse en el resultado y tratar de luchar por el break. Gran nivel del balear ahora. Set 3 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 ¡Lo cierra Norrie con una gran volea en la red! Se le ve visiblemente cansado al británico, que trata de infundarse ánimos a sí mismo. Turno de saque para Nadal. Set 3 1 - 1

0 - 0 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 0

15 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Juego para Nadal! Le costó aguantar el saque al balear ante un Norrie que, aunque prácticamente lo tenga imposible, sigue intentando dar la sorpresa o que, al menos, se le atragante un poco más a Rafa. Set 3 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 30 El globo defensivo de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO Y SET! ¡TREMENDO PUNTO! ¡Revés cruzado de Rafa para hacer el passing a Norrie, que subió a la red, y provocar la rotura y la victoria en el segundo set! ¡Otro 6-3 para Nadal, que comenzará sacando el tercero para intentar que sea el definitivo y ganar el partido! Set 2 6 - 3

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Cameron Norrie y le sirve para ganar el punto Set 2 5 - 3

ADV - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡Salvo Norrie el set point! Set 2 5 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 6 - 3

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 5 - 3

40 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 3

30 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 3

15 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 5 - 3

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Ahora sí ganó en su saque! ¡Se pone Nadal con el 5-3 y encarrila de nuevo el set! Sigue forzando al británico a jugar sobre todo en fondo de pista y moviéndole. Le tiene pillada la medida y va a por el segundo parcial del partido... Set 2 5 - 3

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 4 - 3

30 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 4 - 3

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡BREAAAAAK! ¡Tremenda recuperación de Rafa Nadal! ¡Tras verse 3-1 en contra, el balear se repone sacando su vena de señor de la arcilla y se coloca 4-3 a favor y con saque para el 5-3! No debe bajar el ritmo, seguir tambaleando al británico para vencer en el encuentro. Set 2 4 - 3

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 30 Impresionante globo desde media pista de Rafael Nadal con el que supera a Cameron Norrie y consigue el tanto Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 15 El globo defensivo de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Juego para Rafa e iguala el partido una vez más! Vuelve a hacer correr de lado a lado al británico y le impide llegar a las bolas imposibles. Set 2 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 2 - 3

40 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 2 - 3

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡No quieren aguantar sus saques! ¡Otro break más y van cuatro seguidos! ¡No se separan, pero se ganan el uno al otro rompiendo el servicio! Nuevo turno ahora de Nadal para empatar... Set 2 2 - 3

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 3

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Tres bolas de rotura para Rafa ahora! Set 2 1 - 3

40 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 3

30 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Cameron Norrie y gana el tanto Set 2 1 - 3

15 - 0 Cameron Norrie no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡Break para Cameron Norrie una vez más! Llevamos tres seguidos. Impensable teniendo en cuenta el nivel de Rafa Nadal en tierra batida... Se ha relajado el balear y se ha venido arriba el británico, que ahora buscará ponerse 4-1. Set 2 1 - 3

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 2

30 - 40 Fabuloso resto de revés de Cameron Norrie que no consigue devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡No perdona Rafa Nadal! Hace contrabreak y evita el 3-0. No quiere sorpresas ni dificultades añadidas. Le rompe el saque a Norrie y buscará de nuevo empatar. Set 2 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 ¡Dos bolas de break para Rafa Nadal! Set 2 0 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡HAY SORPRESA! ¡Rotura de Cameron Norrie! Se pone por delante en el set y saca para el 3-0... Se le complica a Nadal ahora. Set 2 0 - 2

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡Ojo! ¡Bola de rotura para Cameron Norrie! Set 2 0 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 15 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie Set 2 0 - 1

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal Set 2 ¡Juego para Norrie! Muy claro ahora para el británico, que ganó al balear en el primer saque del segundo set en tan solo dos minutos. Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! ¡Muy serio el balear, que no ha dado opciones a Norrie para vencerle! Poderoso en su servicio sin ceder puntos apenas y poniendo al británico en serios apuros para quedarse con su saque. Primer parcial para el español y está a dos más de llegar a octavos. ¿Lo hará por la vía rápida o resistirá Norrie? Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 ¡Juego para Norrie! No va a regalar a Rafa el set y le obliga a ganarlo en su propio saque. Solo ha perdido tres puntos en su servicio en este partido... Difícil parece. Set 1 5 - 3

0 - 0 Cameron Norrie con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 5 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 2

0 - 30 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 5 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡5-2 para Rafa! Sigue su periplo en tierra batida. Nuevo descanso en el set con Nadal por delante en el marcador y con este parcial prácticamente encarrilado. Parece impensable que pueda Norrie remontarle ahora. Set 1 5 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 4 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡SALVÓ DOS, PERO NO LA TERCERA! ¡Break para Rafa Nadal! No pudo con la presión Norrie y mandó la bola a la red para dar ventaja a un Nadal que, de ganar, se pondrá ahora 5-2. Set 1 4 - 2

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Tres bolas de set para Rafa Nadal! Lo tiene aquí el balear. Set 1 3 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 3 - 2

30 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

15 - 0 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 ¡Juego para Nadal! Segundo descanso del primer set y Rafa se encuentra por delante en el marcador con la ventaja del saque. Cameron Norrie se encuentra en una tesitura algo más complicada, sufriendo en su saque, pero aguantando. Set 1 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 2

15 - 0 El globo defensivo de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡Se acercó Rafa, pero el servicio de Norrie se queda en manos del británico! Empieza a sentirse más cómodo el balear y se acerca a la rotura. ¿La conseguirá? Set 1 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Gran paralela de Rafa para poner el deuce al resto! Set 1 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 2 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡Juego para Nadal! Casi en blanco. Muy superior el de Manacor ante un Cameron Norrie que sufre al resto. Rafa le hace moverse de un sitio a otro y dificulta que pueda encontrar puntos. Set 1 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 1

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 1

30 - 0 El globo defensivo de Cameron Norrie se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 ¡Juego para Cameron Norrie! Aguantó el británico su servicio. Cometió errores pero pudo sobreponerse sin que Nadal alcanzara el deuce. Set 1 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

15 - 0 Revés afortunado de Rafael Nadal que toca la red y consigue el punto Set 1 ¡Primer juego para Rafa Nadal! Comenzó algo dormido el balear, pero evitó la sorpresa temprana para hacerse con el primer juego del partido. Set 1 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! Tras remontar el primer set, Sofia Kenin se hace con el partido ante Jessica Pegula tras 1 hora y 56 minutos de juego. Ya solo queda preparar de nuevo la pista para que Rafa Nadal y Cameron Norrie se dispongan a disputar su encuentro. ¡Así que no se vayan muy lejos! Se espera que, en más o menos media hora, tenga lugar el inicio del encuentro entre el tenista balear y el británico. ¡Los octavos de final, en juego! Les esperamos. Rafa Nadal y Cameron Norrie se enfrentarán en la pista Suzanne-Lenglen en cuanto acabe el tremendo partidazo que está teniendo lugar entre Sofia Kenin y Jessica Pegula. Casi 2 horas de partido entre las dos estadounidenses. La experiencia de los Grand Slam de Cameron Norrie es prácticamente ínfima, puesto que se estrenó en el Open de Australia y se enfrentó -y cayó- ante su rival de hoy, Rafa Nadal, también en tercera ronda. Por su parte, con algo más de esfuerzo, Cameron Norrie alcanzó la ronda de hoy venciendo a Bjorn Fratangelo y a Lloyd Harris. Rafa Nadal ha llegado a esta ronda eliminando, prácticamente sin despeinarse, a Alexei Popyrin y a Richard Gasquet. A excepción de la edición de 2016 que no jugó, Rafa Nadal solo ha perdido dos sets en tercera ronda (45 sets ganados de 47 disputados). Esto fue ante Paul-Henri Mathieu en 2006 (5-7, 6-4, 6-4, 6-4) y, más recientemente, contra David Goffin en 2019 (6-1, 6-3, 4-6, 6-3). 16 veces ha llegado Rafa Nadal a la tercera ronda del Roland Garros y no perdió ni una vez a excepción del choque de 2016 contra Marcel Granollers, el cual el balear no disputó por lesión y que acabó con el de Barcelona pasando a la siguiente ronda. Solo un tenista británico ha sido capaz de vencer a Rafa Nadal en la pista. Fue Andy Murray. Siete lo han intentado incluyendo a Norrie: Lee Childs, Tim Henman, Alex Bogdanovic, Andy Murray, Kyle Edmund y Daniel Evans. Su segundo y anterior enfrentamiento se produjo sobre tierra batida, en el Conde de Godó, donde Rafa se impuso por un cómodo 6-1 y 6-4. Este será el segundo partido que jueguen en un Grand Slam tras la victoria por 7-5, 6-2 y 7-5 del español en el Open de Australia. Esta es la tercera vez que Rafael Nadal y Cameron Norrie se enfrentan en un partido de tenis, las tres durante este año. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de esta nueva edición del Roland Garros! Una vez más, nos encontramos aquí para narrarles otro choque de Rafa Nadal. En esta ocasión, el balear se enfrentará al británico Cameron Norrie.