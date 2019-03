Eugenia Menéndez, campeona del Circuito Nadal Tour en Sevilla

Eugenia Menéndez Zozaya, jugadora del Real Club de Tenis de Oviedo, se proclamó campeona en la parada en Sevilla del Circuito Rafa Nadal Tour en la categoría sub 12, que tuvo lugar en las pistas de la Asociación Recreativa Río Grande. Primeramente, ya había sido finalista en el primera competición en el Real Club de Tenis de Barcelona.

El Rafa Nadal Tour by Mapfre es un circuito juvenil de tenis que nació en 2014 impulsado por el tenista a beneficio de la Fundación Rafa Nadal. De celebración anual y de categorías sub 12 y sub 14 masculinas y femeninas, la sexta edición de la prueba que lleva el nombre del campeón español, tras los torneos de Barcelona y Sevilla, hará parada a lo largo del año 2019 en Valldoreix-Barcelona (Club Esportiu Valldoreix-BTT), Valencia (Club Español de Tenis), Alicante (Club Atlético Montemar), y Bilbao (Real Club Jolaseta).

En septiembre se celebrará el máster en Mallorca, en el que participarán los siete mejores jugadores y jugadoras de cada categoría, además de los cuatro ganadores del Trofeo de Valores. Cabe destacar que los Campeonatos de España Alevín e Infantil, impulsados por la Federación Española, puntúan también para el ránking del circuito.